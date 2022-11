Diplomfeier «Ein sehr befriedigendes Gefühl»: 46 Oberstufen- und Gymnasiallehrkräfte an der PH Thurgau diplomiert 46 Frauen und Männer erhielten am Freitagabend in der Aula der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) in Kreuzlingen ihre Masterdiplome für die Studiengänge der Sekundarstufen I und II. «Sie haben eine äusserst wertvolle Ausbildung abgeschlossen», wurde betont. Denn sie seien für die jungen Menschen in Zukunft weit mehr als nur Lernstoffvermittlerinnen und -vermittler.

Die Diplomandinnen und Diplomanden der Sekundarstufe I erhalten von Studiengangsleiter Guido Lerch ihre Diplome überreicht. Christof Lampart

Matthias Fuchs, Prorektor Lehre, verwies einleitend darauf, welch gravierenden Wandel der Lehrberuf in den letzten Jahrzehnten hinter sich habe. Als er selbst 1985 Primarlehrer im Thurgau wurde, war er von einem Tag auf den anderen plötzlich jemand im Dorf. Seitdem habe das gesellschaftliche Renommee des Lehrerberufes jedoch leider ständig ein wenig abgenommen – bis Corona da war. «Da merkten die Eltern auf einmal, wie schön es ist, wenn man die Kinder einfach in die Schule schicken kann», sagte Fuchs scherzend.

Die Schule ist unersetzlich

Gut gelaunt waren auch die 46 Frauen und Männer, die ab sofort schweizweit auf der Oberstufe beziehungsweise auf dem Gymnasialniveau unterrichten dürfen. Diplomredner Stephan Schumann, Professor für Wirtschaftspädagogik an der Universität Konstanz und stellvertretender Sprecher der Binational School of Education, erklärte, dass gerade die jüngsten unerwarteten Krisen – die Pandemie, der Ukraine-Krieg – wieder einmal gezeigt hätten, wie trotz aller digitalen Dynamik die Schule «als Lernort und Sozialraum unersetzlich» sei. In schweren Zeiten beweise die Schule immer wieder aufs Neue, «welche grosse Leistungen sie erbringt».

Die diplomierten Frauen und Männer dürfen ab sofort schweizweit auf der Oberstufe beziehungsweise auf dem Gymnasialniveau unterrichten. Christof Lampart

«Ein sehr befriedigendes Gefühl»

Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund hätten sie alle eine äusserst wertvolle Ausbildung abgeschlossen, denn sie seien für die jungen Menschen in Zukunft weit mehr als nur Lernstoffvermittlerinnen und -vermittler. Nämlich Persönlichkeiten, die Jugendlichen Orientierung geben und deren Leistungsbereitschaft forderten – und das nicht einfach bei wenigen Menschen, sondern bei Tausenden während des ganzen Berufslebens. Denn «in wenigen Berufen ist die Multiplikatorwirkung in die Gesellschaft hinein so hoch wie bei den Lehrerinnen und Lehrern. Und das ist ein sehr befriedigendes Gefühl», sagte Schumann.