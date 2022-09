Thurgau Digitalität verändert Schule nachhaltig: «Schule sollte sich nicht von Technologie treiben lassen» Zahlreiche Gäste folgten der Einladung der Pädagogischen Hochschule Thurgau zum Hochschultag und damit auch dem

19. Geburtstag der PHTG. Zum Thema «Kultur der Digitalität = Kultur der Teilhabe?» diskutierte Rektorin Sabina Larcher mit Fachpersonen aus Lehre, Forschung und Studium.

Das Podium mit Tamara Rohrer, Daniel Süss, Sabina Larcher (Moderation), Monika Waldis und Thomas Merz. Emanuel Muhl

Rektorin Sabina Larcher konnte rund 100 Gäste aus Politik, Verwaltung und Hochschulen am Hochschultag der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) begrüssen. Sie verwies auf die zahlreichen und immer schneller in Erscheinung tretenden Veränderungen, die unser Leben massgeblich beeinflussen. Zur Bewältigung solcher Veränderungen trügen Neue Medien und Technologien wie auch direkte Begegnung und konkretes Handeln bei und ergänzten sich idealerweise.

Digitalisierung hat massgeblichen und spürbaren Einfluss

Inwieweit Digitalität und analoge Begegnungen grundsätzlich miteinander agieren können und wo die Grenzen sind, sollte am Montagabend im Kulturzentrum Dreispitz in Kreuzlingen diskutiert und erörtert werden. Regierungsrätin Monika Knill verwies auf den massgeblichen und spürbaren Einfluss von Digitalisierung im Kanton. Sie erwähnte unter anderem das Pilotprojekt Maker-Space an der PHTG und an Schulen im Thurgau, die Umstellung zur digitalen Verwaltung sowie den Digital & Innovation Campus Thurgau, der gemeinsam mit der IHK Thurgau realisiert wird.

«Schule sollte sich nicht von Technologie treiben lassen»

Einen Überblick über aktuelle Forschungen zum Thema, gerade auch im Hinblick auf die Digitalität an Schulen, gab Keynote-Sprecherin Monika Waldis, Direktorin des Zentrums für Demokratie Aarau und Abteilungsleiterin Politische Bildung und Geschichtsdidaktik der Pädagogischen Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz. Sie zeigte zunächst die verschiedenen Dimensionen des digitalen bürgerlichen Engagements auf und spannte den Bogen zu Ungleichheiten im digitalen Raum. Ihre sechs Thesen für die Schule im digitalen Zeitalter umfassen zugleich die Forderung nach einer Anpassung der Schulen an die aktuellen und künftigen Entwicklungen.

Sie waren Basis der anschliessenden Podiumsdiskussion mit Monika Waldis, Daniel Süss, Hochschulratsmitglied und Professor für Medienpsychologie, PHTG-Prorektor und Medienpädagoge Thomas Merz, PHTG-Studentin Tamara Rohrer sowie Sabina Larcher als Moderatorin. In der Diskussion ging es folglich um die Zukunft der Schule im digitalen Zeitalter. So herrschte Konsens darüber, den Kindern und Jugendlichen verstärkt zuzuhören und mehr Raum für gegenseitiges, partnerschaftliches Lernen einzuräumen. Daniel Süss sagte:

«Kinder suchen Handlungsräume, wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, als Akteure tätig zu werden.»

Thomas Merz plädierte zugleich für eine stärkere Rolle der Schule im gesellschaftlichen Diskurs: «Schule sollte sich nicht von Technologie treiben lassen, sondern beitragen zur Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen und wie wir diese gestalten möchten», so der Prorektor für Forschung und Wissensmanagement. (red)