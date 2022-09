Detailhandel «Es zieht uns zurück in die Höhle, wo es warm und sicher ist»: Wie sich der stationäre Handel gegen Onlineshopping und Einkaufstourismus behaupten kann Seit dem «Lädelisterben» wurde der Detailhandel mehrfach totgesagt. Erst recht, als das Onlineshopping zu boomen begann und das Einkaufen ennet der Grenze immer beliebter wurde. Doch die Pandemie hat dem Detailhandel neue Perspektiven verliehen. «Es ist wieder menschlicher und sozialer geworden», sagt Rageth Clavadetscher, Geschäftsleiter des Zürcher Einkaufszentrums Glatt.

Glatt-Geschäftsleiter Rageth Clavadetscher (links) und TGshop-Präsident Matthias Hotz blicken zuversichtlich in die Zukunft des stationären Handels. Hans Suter

Pandemie, Konflikt im Osten Europas, unterbrochene Lieferketten und nun auch noch drohender Energiemangel: Der stationäre Handel kommt nicht zur Ruhe. Genau genommen will er das auch nicht. Schliesslich ist ein pulsierendes Markttreiben die Lebensader der stationären Fachgeschäfte. Nicht gewollt ist hingegen, dass geopolitische Verwerfungen zu Zwängen führen und den Lauf der Dinge prägen.

Ein Kreuzlinger als grosser Verfechter des stationären Einzelhandels

«Viele Güter sind nicht verfügbar, gerade im Elektronikbereich», sagte Rageth Clavadetscher am Dienstagabend in Weinfelden am Herbstmeeting von TGshop, der Vereinigung der Fachgeschäfte im Thurgau. «Ein Black Friday ohne verfügbare Ware?», fragte er vielsagend. Auf die Einschränkungen durch Corona folge bereits die Debatte ums Licht:

«Sind Christbäume und Weihnachtsbeleuchtungen überhaupt noch erlaubt und erwünscht?»

Trotz unnötig vieler Herausforderungen: Der 51-jährige Rageth Clavadetscher ist alles andere als ein Schwarzmaler. Vielmehr versteht er sich als Visionär und Kämpfer, der die Bedürfnisse der Menschen frühzeitig erkennt und erfüllt. Er ist mehrheitlich in Kreuzlingen aufgewachsen, wo er eine Verkäuferlehre in einem Fachgeschäft für Bekleidung absolviert hat. Mit den Spannungen rund um den Einkaufstourismus ist er also bestens vertraut. Nach diversen Weiterbildungen und Tätigkeiten in verschiedenen Geschäftsleitungen wurde er im Jahr 2016 zum Geschäftsleiter des Einkaufszentrums Glatt in Wallisellen ernannt.

Der Einkaufstourismus beschäftigt ihn auch hier. Im 43'000 Quadratmeter grossen und über 600 Millionen Jahresumsatz schweren Einkaufszentrum mit mehr als 100 Läden, 13 Restaurants und Take-aways sowie 46 Fachärzten vor allem in der plastischen Chirurgie hat er die finanziellen Möglichkeiten, neue Formate auszuprobieren und der Konkurrenz im nahen Ausland und im allgegenwärtigen Onlinehandel die Stirn zu bieten. Das macht er denn auch mit Verve. Und andere können daraus lernen.

Konsumenten verändern sich – und mit ihnen der Handel

«Es zieht uns zurück in die Höhle, wo es warm ist», hat Clavadetscher während der Coronapandemie festgestellt. Als Höhle bezeichnet er in Anlehnung an das urgeschichtliche Leben das Zuhause und das engste Umfeld der Menschen.

«Corona hat uns neu gelehrt, mit jenen Menschen zusammen zu sein, mit denen man zusammen sein will, weil man es zeitweilig nicht mehr durfte. Wir haben dabei gelernt, wieder mit Menschen umzugehen, die uns nahe sind.»

Ein weiteres Phänomen sei, dass sich viele erstmals intensiver mit ihrem Daheim auseinandergesetzt haben. «Der Verkauf boomt bei allem, was die Höhle schöner macht», stellt Clavadetscher fest. Mehr noch: «Das Ganze ist sozialer und menschlicher geworden.» Er verwendet dafür den Begriff «Real People sind wichtig».

Das Wichtigste sei für viele Menschen das Daheim. An zweiter Stelle folge die Arbeit und an dritter Stelle eben «The third Place – da, wo ich mich als Mensch wohl fühle». Zwei Erkenntnisse daraus seien für den stationären Handel wichtig: Zum einen werde weniger weit gereist und stattdessen würden Ferien in geringerer Distanz zur Höhle gemacht. Zum anderen hätten die soziale Interaktion und das Haptische stark an Bedeutung gewonnen. Darauf müsse sich auch der Handel einstellen.

Die grössten Herausforderungen und Chancen

Als grösste Herausforderungen sieht Clavadetscher die Abwanderung in den Onlinehandel, beschleunigt durch Covid-19, die Margenerosion («Es wird immer mehr über den Preis gearbeitet») und den Einkaufstourismus. Der stationäre Handel sei dem aber nicht schutzlos ausgeliefert. Beim Onlineshopping fehle der Kontakt mit Menschen und Einkaufstouristen werde gerade in Konstanz aus der geplagten Bevölkerung immer wieder auch signalisiert, dass sie nicht zwingend erwünscht seien.

Die grossen Chancen für den stationären Handel sieht Clavadetscher im Perspektivenwandel der Gesellschaft. So wollten junge Kundinnen und Kunden die Dinge immer weniger besitzen (zum Beispiel ein Auto oder ein Hochzeitskleid), sondern bei Bedarf mieten. Und das Umweltbewusstsein habe stark zugenommen. Der globale Megatrend «Nachhaltigkeit und Schutz der Ressourcen» biete viele Chancen bei der Angebotsgestaltung.

Erlebnisse schaffen und Beziehungen pflegen

Auch die Digitalisierung sieht Clavadetscher als Chance: «Technologie hat keinen Platz für das echte soziale Miteinander.» Online einkaufen sei nichts Soziales. Der Handel müsse deshalb keine Angst vor der Digitalisierung haben:

«Der Kunde kauft dort ein, wo es für ihn am besten passt, und das ist nicht per se online.»

Das eine zu tun, bedeute aber nicht, das andere zu lassen. Der Handel sei gut beraten, sich mit hybriden Formaten aus stationärem Handel und Onlineangeboten auseinanderzusetzen. Wichtig sei, dass einzigartige Erlebnisse geschaffen würden. «Man sollte nicht vergessen: Wir pflegen wertvolle Beziehungen zu unseren Kunden. Das kann man online nicht.»