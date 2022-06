Bodenseegärten Egnacher Naturgarten erhält den Bodenseegärtenpreis Das Projekt Naturgarten Egnach 2030 gehört zu den Gewinnern des diesjährigen Bodenseegärtenpreises. Die Auszeichnungen wurden am Donnerstag auf der Insel Mainau überreicht. Kriterien sind umweltbewusstes/nachhaltiges Gärtnern und hervorragende Gartenbaukultur am Bodensee.

Vertreterinnen und Vertreter des Naturgartens Egnach an der Preisverleihung im Weissen Saal im Mainauschloss auf der Insel Mainau: Velten Wagner, Karl Wehrle (Laudator), Barbara Linsi, Judith Rausch, Daniel Grütter (Gewinner Kat. 1), Friedlinde Gurr-Hirsch, Monika Zutter (hinten v.l.), Bettina Gräfin Bernadotte, Sandra und Sophie Baur, Nese Erikli, Marianne Scheu-Helgert (vorne v.l.). Bild: PD

Das Projekt Naturgarten Egnach 2030 ist Preisträger in der Kategorie «Herausragendes, qualitativ hochwertiges Projekt rund ums umweltbewusste/nachhaltige Gärtnern am Bodensee». Egnach möchte bis ins Jahr 2030 in verschiedenen Bereichen «enkeltauglich» sein, heisst es in einer Mitteilung des internationalen Vereins Bodenseegärten.

«Ein zukunftsweisendes Projekt und das erste gemeinsam mit ‹Natur im Garten› in der Schweiz», meinte denn auch der Laudator Markus Allemann, Natur im Garten-Zertifizierer der Bodenseegärten. Bei möglichst vielen Privatgartenbesitzern soll die Freude am naturnahen Gärtnern geweckt werden. «Der Naturgarten ist nur der Anfang», ist sich Ursula Lupfer sicher, «das wird noch weitere Kreise im nachhaltigen Denken bei uns ziehen.» Lupfer ist Präsidentin des Vereins «Naturgarten Egnach 2030».

Eine 5-köpfige Fachjury hat gemäss Mitteilung die Gewinner des Bodenseegärten-Preises bestimmt. Teilnehmen konnten Gärten, die sich der Bodenseeregion zugehörig fühlen und nicht weiter als rund 80 km vom See entfernt liegen. Die Preise seien ideeller Natur und nicht dotiert. Nächstes Jahr soll der Bodenseegärtenpreis und wiederum ein Medienpreis im Frühsommer abermals vergeben werden.

Preis für Klostergarten und Eiszeitpark

Den Preis in der Kategorie «Vorbildliche Erhaltung und Pflege historisch wertvoller Gärten und Parkanlagen am Bodensee» geht dieses Jahr an den Klostergarten vom Museum Allerheiligen in Schaffhausen. In der Laudatio von Karl Wehrle, Insel Reichenau, hiess es denn auch, dass der Klostergarten Allerheiligen ein wichtiger Zeitzeuge aus früherer Stadtgeschichte sei und den Besuchern den Blick in die Vergangenheit ermögliche. Die Jury lobte, die genaue Aufarbeitung, das Gesamtangebot des Museums und dass der Garten öffentlich zugänglich sei.

Einen Sonderpreis erhielt der Eiszeitpark Engen im Landkreis Konstanz. Urs Leuzinger vom Amt für Archäologie des Kantons Thurgau erläuterte die Bedeutung der Fundstellen für die heutigen Erkenntnisse rund ums Leben von damals und er würdigte die natürliche Umsetzung beim Petersfels in Engen.