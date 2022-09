Bevölkerungsstatistik Thurgau ist beliebt: Viele Zuzüge aus Deutschland und aus dem Kanton Zürich Im Jahr 2021 gewann der Kanton Thurgau allein durch Zu- und Wegzüge 2400 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner. Vermehrt zügelten Menschen aus dem Kanton Zürich in den Thurgau. 950 Thurgauerinnen und Thurgauer erwarben die Schweizer Staatsangehörigkeit. Dies geht aus den aktuell veröffentlichten Webartikeln der Thurgauer Dienststelle für Statistik hervor.

Der Thurgau hat auch landschaftlich viel zu bieten. Blick vom Arenenberg auf den Untersee und die Insel Reichenau im nahen Deutschland. PD

Rund 11'600 Personen zogen im Jahr 2021 vom In- und Ausland in den Thurgau. Dies sind 280 Personen oder 2,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig zogen mehr Menschen weg: 9200 Personen verliessen den Thurgau über die Kantons- oder Landesgrenze (+150 Personen). Damit lag der Wanderungssaldo (Zu- minus Wegzüge) bei 2400 Personen um 420 Personen tiefer als im Vorjahr. Nach wie vor sind die Zuzüge (absolut und per saldo) aber höher als 2019, im Jahr vor der Coronapandemie.

Weniger Einwanderungen und mehr Auswanderungen

Aus dem Ausland wanderten 2021 weniger Menschen ein als im ersten Pandemiejahr 2020. Die meisten der 4400 Einwanderinnen und Einwanderer hatten einen deutschen Pass (1520 Personen), gut jede oder jeder Zehnte die schweizerische Staatsangehörigkeit (510 Personen). Im Vorjahr waren die Rückkehrenden mit Schweizer Pass und die Palette ihrer Herkunftsländer noch zahlreicher gewesen. Aus dem Thurgau ins Ausland sind 2800 Personen abgewandert, leicht mehr als im Vorjahr. Die Auswanderer zogen in fast 100 verschiedene Länder, am häufigsten nach Deutschland, Portugal und Polen.

Vermehrte Zuzüge aus dem Kanton Zürich

2870 Personen zügelten 2021 vom Kanton Zürich in den Thurgau. Zugleich wechselten 2020 Personen vom Thurgau in den Nachbarkanton. Der Zuwanderungsüberschuss betrug markante 850 Personen. Erstmals verlegten mehr Personen ihren Hauptwohnsitz von der Stadt Zürich in den Thurgau als in die umgekehrte Richtung (per saldo 30 Personen). Die meisten Zugezogenen kommen aus dem Bezirk Winterthur (per saldo 430 Personen). Während die Zürcher Zuzüge zuletzt an Schwung gewannen, liessen jene aus dem Kanton St.Gallen nach: 2021 zügelten 100 Personen mehr in den Thurgau als in umgekehrter Richtung. Insgesamt zogen 2021 rund 7180 Personen aus anderen Kantonen in den Thurgau, etwa 6330 wechselten vom Thurgau in einen anderen Kanton.

Weniger Einbürgerungen im Thurgau als im Schweizer Durchschnitt

2021 erwarben im Thurgau rund 950 Personen die Schweizer Staatsangehörigkeit (+70). Die Zahl der Bürgerrechtserwerbe liegt im Thurgau tiefer als in der Gesamtschweiz. 2021 wurden landesweit pro hundert ausländische Niedergelassene und Aufenthalter 1,8 Personen eingebürgert; im Thurgau waren es 1,4 Personen.