Fachstellen Beratungsstellen der Perspektive Thurgau: Gespräche werden vermehrt online geführt Im Zentrum der Delegiertenversammlung der Perspektive Thurgau standen die Herausforderungen unter Corona. Die starke Zunahme an psychischen Problemen bei Jugendlichen forderten Vorstand und Beratungsstellen

Der Vorstand der Perspektive Thurgau und die kantonale Beauftragte für Gesundheitsförderung, Judith Hübscher (zweite Reihe, Zweite von links). Judit Schuck

Bei der ersten physischen Versammlung seit zwei Jahren bedankte sich Regierungsrat Urs Martin bei den Delegierten der Perspektive Thurgau und den Gemeinden für ihre wertvolle Arbeit während der Pandemie. Es sei eine Herausforderung gewesen, unter diesen Bedingungen für die Menschen da zu sein und sich im Beratungsgespräch mit Masken gegenüberzusitzen. Besonders hob der Chef des Departements für Finanzen und Soziales die Themen Bewegung und Fitness hervor.

Sabina Peter Köstli, Präsidentin der Perspektive Thurgau. Andrea Stalder

Sabina Peter Köstli, die seit 2019 Präsidentin des Gemeindezweckverbands ist, drückte ihre Erleichterung darüber aus, dass die Perspektive Thurgau gezeigt habe, auch unter erschwerten Bedingungen zu funktionieren. Die starke Zunahme an psychischen Problemen bei Jugendlichen seit Pandemiebeginn forderten Vorstand und Beratungsstellen. Hier musste eine Zusammenarbeit mit Hausärzten und anderen Fachstellen intensiviert werden, um die langen Wartezeiten für die Überweisung in eine Klinik zu überbrücken. «Dass Gesundheit uns alle angeht, haben die vergangenen zwei Jahre auf jeden Fall gezeigt», so Köstli.

Beratungsgespräche vermehrt online geführt

Die Pandemie wirkte sich auch auf die Frequenzen bei Beratungsgesprächen aus: Wegen der Angst vor Ansteckung seien weniger zur Mütter- und Väterberatung erschienen als in den Vorjahren. Bei Paar-, Familien- und Jugendberatung sowie Suchtberatung seien die Zahlen aber stabil geblieben, berichtete Geschäftsleiter Markus van Grinsven. Positiv wertete er, dass es bei der Perspektive Thurgau durch die Hygieneregeln Fortschritte im digitalen Bereich gab. Beratungsgespräche werden nun vermehrt online geführt. «Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht», sagte van Grinsven. «Die Erstberatung muss allerdings unbedingt physisch stattfinden» für einen erfolgreichen Prozess.

Mit Stolz äusserte sich der Geschäftsleiter zu den Fortschritten im Bereich sexuell übertragbarer Krankheiten (STI) und der HIV-Prävention. Dank einer neu eingerichteten Teststelle in Frauenfeld könnten sich Betroffene anonym auf Geschlechtskrankheiten jeglicher Art wie Chlamydien oder Syphilis testen lassen. «Die Testungen konnten so verdoppelt werden. Das zeigt, dass wir an der Basis tätig sind und uns nicht nur in Sitzungen austauschen, was getan werden müsste.»

«Man muss die Menschen gern haben»

In den Bereich Suchtberatung gab Urs Horisberger Einblick. «Menschen mit Suchtproblemen kämpfen immer wieder gegen die gleichen Stigmata.» Man müsse die Menschen gern haben, «das erleichtert die Arbeit ungemein». Für einen erfolgreichen Behandlungsablauf sei eine gute Vernetzung von Klinik und externen Beratungsstellen wesentlich.

Getragen wird die Perspektive Thurgau hauptsächlich von Gemeinden und Kanton. Urs Martin hatte schon betont, dass es einen regen Austausch mit dem Kanton gebe. Als dessen Vertreterin war Judith Hübscher, kantonale Beauftragte für Gesundheitsförderung, Prävention und Sucht, an der Delegiertenversammlung anwesend. Um einen besseren Kontakt zu Gemeinden herzustellen und diese näher kennenzulernen, statteten Vorstandsmitglieder insgesamt zehn Thurgauer Städten oder Gemeinden im 2021 einen Besuch ab.