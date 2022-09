Behinderte 374 erwachsene Thurgauer verfügen nicht über politische Rechte Der Regierungsrat beurteilt das Stimm- und Wahlrecht für Behinderte mit umfassender Beistandschaft skeptisch und empfiehlt eine entsprechende Motion zur Ablehnung. Es sei fraglich, ob sie sich in komplexen politischen Angelegenheiten eine Meinung bilden könnten, weshalb die Gefahr einer Manipulation bestehe.

Wer einer umfassenden Beistandschaft untersteht, darf nicht an Abstimmungen teilnehmen. Keystone/ Christian Beutler

Behinderte sollen gleichberechtigt am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können. Dieses Ziel verfolgt die UNO-Behindertenrechtskonvention, die die Schweiz 2014 unterzeichnet hat.

Die Umsetzung im Thurgau voranbringen soll eine Motion, die der Bischofszeller GP-Kantonsrat Ueli Keller und weitere acht Kantonsräte verschiedener Parteien und 55 Mitunterzeichner eingereicht haben. Sie verlangt, dass auch «Menschen mit vollständiger Beistandschaft auf kantonaler sowie kommunaler Ebene wählen und abstimmen dürfen». Der Regierungsrat empfiehlt die Motion zur Ablehnung:

«Es ist fraglich, ob nicht urteilsfähige Personen dazu imstande sind, sich in teils komplexen politischen Angelegenheiten eine Meinung zu bilden.»

Vier Arten von Beistandschaft gibt es, wie der Regierungsrat in seiner letzte Woche veröffentlichen Beantwortung erklärt.

Umfassende Beistandschaft nur mit Zurückhaltung

Das Stimmrecht verliert nur, wer aufgrund einer dauernden Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft steht. Stimmberechtigt bleibt, wer einer Begleit-, einer Vertretungs- oder einer Mitwirkungsbeistandschaft untersteht. Die umfassende Begleitstandschaft werde «nur mit äusserster Zurückhaltung» angeordnet.

«Wenn immer möglich» würden mildere Beistandschaften oder eine Kombination davon gewählt. 2020 bestanden im Thurgau für 2658 Erwachsene Schutzmassnahmen. Davon unterstanden 374 einer umfassenden Beistandschaft und waren vom Stimm- und Wahlrecht ausgeschlossen. Schweizweit waren 98’120 Erwachsene verbeiständet; davon unterstanden 14 Prozent oder 14’050 Erwachsene einer umfassenden Beistandschaft. Unter dem Massnahmensystem, das vor 2013 galt, waren es 32 Prozent.

«Umfassend verbeiständete Personen dürften fast immer auf Hilfestellung angewiesen sein, um die entsprechenden Vorlagen zu verstehen», schreibt der Regierungsrat weiter. Eine «Beeinflussung und Manipulation» sei möglich. Dadurch würden «die politischen Rechte der urteilsunfähigen Personen keineswegs erweitert».

Das Genfer Volk hat mit 75 Prozent zugestimmt

Der Regierungsrat will auch abwarten, was ein im März 2021 im Ständerat angenommenes Postulat ergibt. Der Bundesrat soll in einem Bericht aufzeigen, wie geistig Behinderte am politischen Leben teilhaben können «gemäss dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung, was auch das Recht und die Möglichkeit einschliesst, zu wählen und gewählt zu werden».

Es sei «kaum zielführend», wenn die Frage des Behindertenstimmrechts in jedem Kanton separat geregelt werde. In den Kantonen Luzern, Bern und Solothurn seien letztes Jahr ebenfalls Vorstösse dieser Art eingereicht worden, die von den jeweiligen Kantonsregierungen zur Ablehnung empfohlen worden seien.

Nur im Kanton Genf haben umfassend verbeiständete Behinderte das Stimm- und Wahlrecht auf kommunaler und kantonaler Ebene; 2020 wurde es ihnen in einer Volksabstimmung durch eine Änderung der Kantonsverfassung mit einem Mehr von 75 Prozent erteilt.

Der Regierungsrat hat jedoch im April 2020 eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe «unter Mitwirkung von zwei Betroffenen» eingesetzt. Bis Ende 2023 soll sie eruieren, wie weit die Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention im Thurgau umgesetzt worden ist.