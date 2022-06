Auszeichnung Viel Lob auf den Leib geschneidert: Die Nähmaschinenherstellerin Bernina erhält den Motivationspreis der Thurgauer Wirtschaft Das international tätige Traditionsunternehmen Bernina in Steckborn ist mit dem Wirtschaftspreis Thurgauer Apfel ausgezeichnet worden. 23-mal war das renommierte Nähmaschinenunternehmen zuvor leer ausgegangen. «Wahrscheinlich hat es zu wenig Frauen in der Jury», nahm es Firmeninhaber Hanspeter Ueltschi mit Humor.

Der Preis der Thurgauer Wirtschaft 2022 geht an die Bernina International AG. Im Bild: Firmeninhaber Hanspeter Ueltschi. Reto Martin

Er sei ein Sportler und sehr ehrgeizig, sagte Hanspeter Ueltschi in seiner Dankesrede anlässlich der Preisverleihung in Steckborn. Deshalb habe er jeweils immer darauf geschaut, wer den Thurgauer Apfel erhalten habe. «Und ich fragte mich natürlich: Weshalb war die Bernina noch nicht dabei?», so Ueltschi augenzwinkernd.

Am Mittwoch hatte das Warten nun ein Ende. Und es hat sich mehr als gelohnt. Dem Steckborner Familienunternehmen mit weltweit über 1000 Mitarbeitern, davon 300 im Hauptsitz am Untersee, wurde an der Feier nämlich Lob über Lob auf den Leib geschneidert.

Fast alle haben eine Bernina-Geschichte

Das Besondere an dieser Verleihung des 24. Thurgauer Apfels: Fast jeder Redner hatte eine – seine – Bernina-Geschichte zu erzählen. Etwa der Thurgauer Gewerbepräsident Hansjörg Brunner, der sich an die Ferien bei seiner Grossmutter im Toggenburg erinnerte – im Nebenzimmer stand eine Nähmaschine. «Selbstverständlich eine Bernina.»

Oder Laudator und Modeexperte Jeroen van Rooijen, der sogar noch das Jahr nennen konnte, als er sich mit seiner ersten Bernina bekanntmachte. Während sich 1980 «in diesem unglaublich kühlen und verregneten Sommer» der Rest der Familie mit einem Riesenpuzzle beschäftigte, begann Klein-Jeroen mit der Nähmaschine seiner Mutter zu experimentieren.

«Ich habe mich mit der Bernina angefreundet und wir sind Freunde geblieben.»

Absolute Loyalität zur Marke

Als er dann die Modeklasse in der Kunstgewerbeschule besuchte, bekam van Rooijen seine erste eigene Bernina. «Sie hat bis vor kurzem noch tadellos funktioniert.» Bernina-Nähmaschinen hätten sich wie ein roter Faden durch sein Leben gezogen, sagte der Stilexperte. Seine Loyalität zur Marke fusse auf der ausgezeichneten Qualität: «Ein werthaltiges Produkt.»

Nähmaschine verlost Im Anschluss an die Verleihung des 24. Thurgauer Apfels an die Bernina International AG wurde unter dem Publikum noch eine original Bernina Nähmaschine B435 im Wert von rund 2000 Franken verlost. Trotz eindeutig männerlastigem Publikum – es gewann eine Frau. Als Erstes werde sie mit ihrer neuen Maschine Sitzkissen für den Balkon nähen, meinte die glückliche Gewinnerin. (ck)

Die Zukunft von Bernina sieht van Rooijen positiv. Während der Pandemie habe eine Renaissance des Handwerks eingesetzt: «Es gibt wieder Menschen, die nähen.» Auch Kleider würden wieder länger genutzt und geflickt. Dass dabei die Männer (noch) nicht auf den Geschmack gekommen sind, versteht der Modeexperte nicht. Wer nähe, bewege sich in einem hochtechnischen Umfeld, habe mit Maschinen zu tun und müsse dreidimensional denken. Das sollte doch eine typische Männerbastion sein, folgerte van Rooijen. «Und der Clou: Im Gegensatz zu anderen Maschinen braucht man für eine Bernina nicht einmal eine Garage.»

Wann entdecken die Männer das Nähen?

In der Tat sei es so, dass Nähmaschinen eines der wenigen Produkte seien, die nur von einem Geschlecht benutzt würden, nahm Ueltschi den Faden auf. Und entwarf die gewagte Vision einer Zeit, in der auch Männer nähten. Irgendwann werde man diese Bastion schon noch knacken. Denn:

«Es wäre natürlich schön, wenn wir die restlichen 50 Prozent der Menschheit auch noch beglücken könnten.»

Eine Nähmaschine besteht aus rund 1000 Teilen. Gefertigt werden Bernina-Maschinen heute im Ausland, «in der modernsten Nähmaschinenfabrik der Welt in Thailand» (Ueltschi). Postwendend folgte dann aber das Bekenntnis zum Standort Thurgau: «Steckborn ist und bleibt unsere Basis», versicherte Ueltschi. Man habe hier gute Rahmenbedingungen und finde dank des Hightech-Image, das sich Bernina erarbeitet habe, trotz Randlage auch gutes Personal. Nicht weniger als 60 Ingenieure arbeiten am Hauptsitz.

Stich für Stich Erfolgsgeschichte weiterschreiben

Thomas Koller, CEO der TKB, die zusammen mit Gewerbeverband, IHK und dem Kanton den mit 10'000 Franken dotierten Preis stiftet, lobte die Bernina AG als Teil der Thurgauer DNA. Er hoffe, dass die Erfolgsgeschichte «Stich für Stich weitergeschrieben wird».

Der Unternehmer Hanspeter Ueltisch hatte noch eine Botschaft an die Politikerinnen und Politiker parat: «Seid nicht so ehrgeizig, überlasst den Ehrgeiz uns, den Unternehmern. Dann bleibt es, wie es ist, nämlich gut.»