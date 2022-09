Auszeichnung «Musik ist die beste Medizin»: Thurgauer Wissenschaftspreis 2022 geht an den Stressforscher Urs Markus Nater Grosse Ehre für den im Thurgau aufgewachsenen Stressforscher Urs Markus Nater: An einer Feier in der Aula der Kantonsschule Frauenfeld verlieh Regierungsrätin Monika Knill dem Preisträger den Thurgauer Forschungspreis Walter Enggist 2022.

Übergabe der Urkunde: Preisträger Urs Markus Nater, Regierungsrätin Monika Knill und Sibylle Minder Hochreutener von der Beurteilungskommission. Manuela Olgiati

Der Walter-Enggist-Forscherpreis wurde am Mittwochabend in der Kantonsschule Frauenfeld zum vierten Mal verliehen. Preisträger ist der 48-jährige Frauenfelder Urs Markus Nater, Professor für klinische Psychologie an der Universität Wien.

Die Wirkung von Medizin auf körperliche Beschwerden

Der Stressforscher arbeitet seit zehn Jahren an der Frage, wie Musik die Gesundheit fördern könnte. Auch die einem solchen Effekt zugrunde liegenden Mechanismen beschäftigen den Wissenschafter. Der ehemalige Frauenfelder Kantischüler beantwortete an der Feier auf einem Sofasessel Interviewfragen von Sibylle Minder Hochreutener, der Vorsitzenden der Beurteilungskommission. Für ein besseres Verständnis körperlicher Beschwerden gibt der Wissenschafter psychologische und physiologische Antworten auf akuten Stress.

Naters ausgezeichnete Arbeit unter dem Titel «The effects of music listening on somatic symptoms and stress markers in the everyday life of women with somatic complaints and depression» überzeugte die Beurteilungskommission des Kompetenzbündels Thurgau Wissenschaft. Ergebnisse erzielte der Stressforscher mit Probandinnen, denn Frauen seien wegen der Hormone anfällig auf Stress.

Naters Studie konnte einen wichtigen Mechanismus für die Wirkung von Musikhören identifizieren. Musikhören im Alltag reduziere Stress, was körperliche Beschwerden mindere.

Preisgeld von 15'000 Franken für die weitere Forschung

«Stressforschung ist wichtig für unsere Gesellschaft», würdigte Regierungsrätin Monika Knill diese Forschungsarbeit. Über den Preis aus seinem Heimatkanton freut sich Nater sehr. Knill überreichte ihm in feierlichem Rahmen die Urkunde in einer Lederhülle. Das Preisgeld von 15'000 Franken wird Nater in die Weiterentwicklung musikbasierter Interventionen zur Stressreduktion und zur Linderung körperlicher Beschwerden einsetzen.