175 Jahre Bahn Reisende aus einer anderen Zeit im Romanshorner Locorama Weit über 1000 Personen genossen in Romanshorn ein wahres Eisenbahn-Erlebnis. Dazu gehörte auch eine Modeschau mit historischen Reisen

Ein Besucher im Locorama Romanshorn. Bild: Max Eichenberger

Ein besonderes Jahr für die Schweizer Bahnen – ein grosser Tag für die Eisenbahn-Erlebniswelt: Am Sonntag bot das Locorama Romanshorn ein vielfältiges Programm rund um die Bahn – mit entsprechend grossem Andrang. So entführte der Schauspieler Florian Rexer mit einem zehnköpfigen Team in vergangene Zeiten: Als «Zeitreisender» erzählte er in fünf eigens für diesen Anlass geschriebenen Theaterszenen aus den Anfängen der Eisenbahn, vom Orient-Express, dem ersten Dampfzug am Bodensee – selbstverständlich auf einer rauchenden Lok des «MThB-Uferdampfs». Rexers rührige Abschiedsszenen, unterlegt mit philosophischen Attitüden wie «denn jeder Bahnreise wohnt ein Anfang inne und eine Faszination, die ihresgleichen sucht», überzeugte.

Eine Fahrt mit der Handhebel-Draisine. Bilder: Markus Bösch

Begeistert aufgenommen wurde die historische Modeschau mit Bahnreisenden aus verschiedenen Epochen. In ihren Bann zogen die Scharen der Besucher und Besucherinnen auch der SBB-Schul und Erlebniszug, die zur Besichtigung offene Ae 6/6, Thurbi, das Thurbo-Maskottchen und die «Bus Oberthurgau», die gleich auch den Shuttle zum Bahnhof besorgten.

Eine Modeschau mit historischen Bahnreisenden.

Der Historie genüge taten ausserdem der Film von Hansjürg Oesch zum seinerzeitigen 150-Jahr-Jubiläum und die Sonderausstellung zum hiesigen Jubiläum mit Bezug auf Romanshorn. Die üblichen Angebote von Lok-Simulator, Hand-Draisine und Gartenbahn wurden rege benützt und die zahlreichen Bahnfans mit einem gastronomischen Angebot verwöhnt.