Covid-19 Kanton Thurgau startet Impfung mit Johnson & Johnson nächste Woche Die Kantone erhalten Anfang dieser Woche eine erste Lieferung des dritten in der Schweiz zugelassenen Covid-19-Impfstoffes. Der Impfstart im Impfzentrum Weinfelden mit dem Produkt von Johnson & Johnson erfolgt voraussichtlich am 11. Oktober. Online-Anmeldungen sind ab morgen Dienstag möglich. Bei diesem Impfstoff genügt eine Dosis, die Gültigkeit des Zertifikats beginnt 22 Tage nach der Impfung.

Eine Arzthelferin zieht eine Spritze mit dem Corona-Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson gegen das Corona-Virus auf. Bild: Wolfgang Kumm / DPA

Morgen Dienstag wird die erste Lieferung des vektorbasierten Impfstoffes des Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson im Thurgau erwartet. Anschliessend werden die Impfdosen für die Verwendung im Kanton vorbereitet. Wie der Kanton Thurgau am Montag in einer Medienmitteilung schreibt, erfolgen die ersten Impfungen im Impfzentrum Weinfelden voraussichtlich nächsten Montag. Sofern alles planmässig laufe, sei ein früherer Impfstart am 8. oder 9. Oktober möglich.

Die Anmeldung inklusive Erfassung aller Personalien erfolge ab morgen Dienstag via Online-Portal «ImpfMi». Dort könne der Impftermin wie auch der Impfstoff selber gewählt werden. Vorerst wird für das Produkt von Johnson & Johnson laut Communiqué im Impfzentrum Weinfelden eine Impfschiene geöffnet. Weiter heisst es:

«Für die Spontanimpfungen ohne Anmeldung ist der Impfstoff zunächst nicht vorgesehen.»

Je nach Nachfrage und Liefermöglichkeiten des Bundes, der eine begrenzte Menge des Covid19-Impfstoffes gekauft habe, können jedoch weitere Impfmöglichkeiten angeboten werden. Im Unterschied zu den bisherigen Impfstoffen reicht beim Produkt von Johnson & Johnson eine Impfung. Der Schutz entfaltet sich aber erst nach drei Wochen in vollem Umfang. Deshalb beginnt die Gültigkeit des Impfzertifikats 22 Tage nach der Impfung.

Für Allergiker und bisher Unentschlossene

Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt den Impfstoff von Johnson & Johnson für Personen ab 18 Jahren, die sich wegen Allergien oder anderer medizinischer Gründe nicht mit den mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna impfen lassen können. Personen mit bekannten Allergien auf die Inhaltsstoffe der mRNA-Impfstoffe können nicht im Impfzentrum Weinfelden geimpft werden, sondern müssen sich an ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin wenden. Im Impfzentrum Weinfelden können sich Personen ab 18 Jahren, die mRNA-Impfstoffe ablehnen, mit dem dritten Impfstoff impfen lassen. Nicht empfohlen wird die Impfung mit dem Produkt von Johnson & Johnson für Schwangere und Stillende. Für Allergiker werde eine Impfstoffreserve gebildet.

Alle weiteren Impfungen würden anhand des Anmeldedatums vergeben, heisst es in der Mitteilung des Kantons weiter. Der Impfstoff von Johnson & Johnson schütze gut vor schweren Krankheitsverläufen und damit vor Hospitalisierungen. Im Vergleich zu mRNA-Impfstoffen fällt der Schutz jedoch geringer aus: Hospitalisierungen werden zu etwa 70 Prozent vermieden gegenüber 88 bis 93 Prozent nach zwei Impfungen mit einem mRNA-Impfstoff. (SK/evw)