Kanton St.Gallen spart mit digitalem Amtsblatt jährlich 270'000 Franken

St.Galler Gesetze sind künftig rechtsverbindlich im Internet

Der Kanton St.Gallen soll Gesetze und amtliche Mitteilungen in Zukunft rechtsverbindlich im Internet veröffentlichen. Die Regierung will dies im neuen Publikationsgesetz so festlegen. In der Vernehmlassung stiess die Vorlage auf breite Zustimmung.