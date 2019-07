Nach Aus für die Notunterkunft «Schlupfhuus»: Kanton St.Gallen prüft drei Alternativen Anfang Mai hat der Kanton St.Gallen bekanntgegeben, dass die Notunterkunft «Schlupfhuus» 2020 geschlossen werden soll. Nun hat der Kanton einen Auswahlprozess für die Evaluierung einer Nachfolgelösung gestartet. Ende Juni sind die Projektskizzen von drei potenziellen Trägerschaften eingegangen. Tim Naef

Soll an anderer Stelle weitergeführt werden: das «Schlupfhuus» (Bild: Benjamin Manser)

Die Ankündigung, die Notunterkunft für Kinder und Jugendliche zu schliessen, stiess in der Bevölkerung auf Kopfschütteln. Rund drei Monate nach dieser Ankündigung schreibt die St.Galler Staatskanzlei: «Der Kanton, die Gemeinden sowie weitere Institutionen aus dem Bereich Kindesschutz haben ein grosses Interesse, dass weiterhin ein vergleichbares und qualitativ überzeugendes Angebot zur Verfügung steht.» Das Amt für Soziales im Department des Innern habe deshalb einen Prozess gestartet, damit im April 2020 ein Nachfolgeangebot für schutzbedürftige Kinder und Jugendliche zur Verfügung steht.

Erste Gespräche haben stattgefunden

In einer ersten Phase hätten in den letzten Wochen bereits Gespräche zwischen dem Kanton und verschiedenen potenziellen Trägerschaften stattgefunden, heisst es in der Mitteilung. «Auf dieser Basis haben Ende Juni drei interessierte Organisationen konkrete Projektskizzen nach den Vorgaben des Kantons eingereicht.»

Es handelt sich dabei um Institutionen, die bereits stationäre oder ähnliche Angebote im Sozialbereich anbieten und Niederlassungen im Kanton St.Gallen aufweisen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen sei es sinnvoll, wenn die Notplätze für Kinder und Jugendliche, im Rahmen eines zusätzlichen Angebots, künftig Teil einer grösseren Einrichtung im stationären Bereich sind, so die Staatskanzlei. Damit würden sich fachliche und betriebliche Synergien ergeben.

Die Projektskizzen werden vom Amt für Soziales in den nächsten Wochen beurteilt. Das Ergebnis soll aufzeigen, welche der interessierten Trägerschaften aus fachlicher Sicht das grösste Potenzial für eine bewilligungsfähige Notunterkunft im Umfang von vier bis sechs Plätzen per April 2020 aufweist. «Ziel ist es, daraufhin mit einer Trägerschaft in ein offizielles Bewilligungsverfahren mit der Detailausarbeitung der strukturellen, konzeptionellen, personellen und finanziellen Grundlagen zu starten», heisst es im Communiqué. Die Öffentlichkeit werde über nächste Schritte im Verfahren informiert.

Wirtschaftliche Gründe für Einstellung

Im Frühling 2020 wird das «Schlupfhuus» geschlossen. Das Angebot für Kinder und Jugendliche in Not, das bisher von der Stiftung Ostschweizer Kinderspital getragen wurde, wird in seiner jetzigen Form nicht weitergeführt. Dies teilte die Staatskanzlei im Mai mit. Weil «ein wirtschaftlicher Betrieb für dieses kleine unabhängig Angebot immer schwieriger wurde.»

Der Kanton führt ein «jährlich resultierendes Defizit» ins Feld, das er langfristig nicht abdecken könne. Im vergangenen Jahr waren das rund 300'000 Franken, wie Stiftungspräsident Arno Noger sagt. Das Defizit war vom Kanton übernommen worden, der gemäss Sozialhilfegesetz auch für einen Drittel der Kosten aufkommt. Zwei Drittel der Betreuungskosten werden von den Wohngemeinden übernommen. Auch sie beklagten sich über hohe Kosten.