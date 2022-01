Kanton St.Gallen Betäubungsmittel und Alkohol am Steuer: Polizei nimmt mehrere fahrunfähige Personen aus dem Verkehr In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmittag hat die Kantonspolizei St.Gallen sechs Verkehrsteilnehmende wegen Fahrunfähigkeit oder Fahren in angetrunkenem Zustand zur Anzeige gebracht. Vier Personen mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben.

Sechs Verkehrsteilnehmende wurden zur Anzeige gebracht. Bild: Kapo SG

In Rapperswil-Jona wurde am Freitagabend, um 22.10 Uhr, bei einer Verkehrskontrolle ein 28-jähriger Autofahrer angehalten. Die durchgeführte Atemalkoholmessung zeigte einen positiven Wert an. Wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt, wurde dem Mann die Weiterfahrt für acht Stunden untersagt.

Ebenfalls am Freitagabend, um 22.55 Uhr, wurde in Sevelen eine 52-jährige Autofahrerin angehalten. Die durchgeführte Atemalkoholmessung zeigte einen positiven Wert an. Der Frau wurde die Weiterfahrt für fünf Stunden untersagt.

Führerschein auf der Stelle abgenommen

In Mörschwil wurde am Samstagmorgen, um 2 Uhr, eine 23-jährige Frau als Autofahrerin kontrolliert. Eine durchgeführte beweissichere Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.53 mg/L (1,6 Promille). Der Frau wurde gemäss Mitteilung der Polizei der Führerschein auf der Stelle abgenommen.

Ein 69-jähriger Autofahrer fiel am Samstagmorgen, um 6.45 Uhr, in Sargans aufgrund seiner Fahrweise auf, weshalb er von einer Patrouille kontrolliert wurde. Er wurde als fahrunfähig eingestuft und musste auf Verfügung der Staatsanwaltschat des Kanton St.Gallen eine Blut- und Urinprobe abgeben. Sein Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Im Auto wurden zudem Betäubungsmittel gefunden.

In Kaltbrunn wurde am Sonntag, kurz nach Mitternacht, ein 34-jährger Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Er wurde als fahrunfähig eingestuft und musste auf Verfügung der Staatsanwaltschat des Kanton St.Gallen eine Blut- und Urinprobe abgeben. Sein Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Im Auto wurde zudem eine geringe Menge Marihuana gefunden.

Bei Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht

Am Sonntagmorgen, um 6 Uhr, fiel ein 29-jähriger Autofahrer in Rorschacherberg aufgrund seiner Fahrweise auf. Er wurde beim Rastplatz der Autobahn A1 kontrolliert. Die durchgeführte beweissichere Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.49 mg/L (0,98 Promille). Dem Mann wurde der Führerschein gemäss Mitteilung auf der Stelle abgenommen.

Die fehlbaren Verkehrsteilnehmenden werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. (kapo/chs)