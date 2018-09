"Kantönligeist ist hier fehl am Platz": Auch Thurgauer Gewerbepräsident will Berufsmeisterschaften in St.Gallen Die Schweizer Berufsmeisterschaften sollen nicht mehr nur in Bern stattfinden: Ostschweizer Parlamentarier weibeln für eine Austragung in St.Gallen - über die Kantonsgrenzen hinweg. "Wir helfen gern mit", sagt der Thurgauer Gewerbepräsident und FDP-Nationalrat Hansjörg Brunner. Adrian Vögele, Bern

Hansjörg Brunner, Präsident des Verbands Gewerbe Thurgau. (Bild: Andrea Stalder)

Nicht nur Olma-Direktor und CVP-Nationalrat Nicolo Paganini setzt sich im Bundeshaus dafür ein, dass die Schweizer Berufsmeisterschaften künftig auch ausserhalb von Bern - zum Beispiel in St.Gallen - stattfinden. Für die St.Galler Kandidatur, die Stadt, Kanton und Gewerbeverband lanciert haben, gibt es auch Unterstützung aus dem Thurgau. Hansjörg Brunner (FDP/TG) und Diana Gutjahr (SVP/TG) haben Auskunft vom Bundesrat verlangt zur Zukunft der Swiss Skills und zu einer möglichen Austragung in der Ostschweiz. Beide sind auch Vertreter des Thurgauer Gewerbeverbands: Brunner als Präsident, Gutjahr als Vizepräsidentin.

Direkt beteiligt sei der Thurgauer Gewerbeverband an der St.Galler Kandidatur zwar nicht, sagt Brunner. "Aber wir helfen gerne mit, die Swiss Skills in die Ostschweiz zu holen." Kantönligeist sei hier fehl am Platz. Der Thurgau habe gar kein geeignetes Gelände, um einen Anlass von der Grösse der Swiss Skills durchzuführen, St.Gallen hingegen schon - das Olma-Areal biete sich an. "Man kann nicht immer davon reden, die Ostschweiz müsse stärker für ihre Interessen einstehen, und dann bei einer solchen Gelegenheit gegen den Nachbarkanton arbeiten", findet Brunner.

Bundesrat soll Berufsverbände entlasten

Ob, wann und wo die nächsten Swiss Skills stattfinden, ist auch eine Frage der Finanzierung. Organisiert werden die Meisterschaften von der Stiftung Swiss Skills. Die Kosten betrugen dieses Jahr etwa 16 Millionen Franken, davon bezahlte der Bund 9 Millionen. Die Berufsverbände wenden für ihre Auftritte allerdings nochmals etwa 20 Millionen Franken auf. Hansjörg Brunner sähe es gerne, wenn sich der Bund bei den Swiss Skills noch stärker engagieren würde: Der FDP-Nationalrat fragt den Bundesrat unter anderem, welche Möglichkeiten er sehe, um die Berufsverbände zu entlasten. Die Antwort des Bundesrats wird nächsten Montag erwartet.