Kanti und Berufsfachschule auf einem Areal: St.Galler Regierung konkretisiert Pläne rund um den Campus in Wattwil Die Regierung des Kantons St.Gallen fasst die beiden Projekte «Neubau der Kantonsschule Wattwil (KSW)» und die «Erneuerung und Erweiterung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Toggenburg (BWZT)» in einer Gesamtvorlage zusammen: In Wattwil soll ein neuer Campus entstehen.

(pd/chs) Die Regierung hat im Frühjahr 2015 entschieden, für die in Wattwil angesiedelten Schulen KSW und BWZT einen gemeinsamen Campus zu realisieren. Die Kantonsschule wird auf dem Areal Rietstein neu gebaut. Die Berufsfachschule wird am bestehenden Standort in unmittelbarer Nähe zum Neubau der Kantonsschule erneuert und erweitert.

Eine gemeinsame Vorlage stärke den Campusgedanken und schaffe Planungssicherheit für beide Bauprojekte, heisst es in einer Mitteilung der Regierung. Die Botschaft soll voraussichtlich bis Ende dieses Jahres dem Kantonsrat zugeleitet werden. Im ersten Halbjahr 2019 soll der Kantonsrat die Botschaft beraten. Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten, die voraussichtlich im November 2019 über die Vorlage abstimmen.

Infrastruktur gemeinsam nutzen

Die Kantonsschule wird auf dem Areal Rietstein neu gebaut. Die Berufsfachschule wird am bestehenden Standort in unmittelbarer Nähe zum Neubau der Kantonsschule erneuert und erweitert. Beide Bauprojekte sind gemäss Mitteilung eng aufeinander abgestimmt. Die zwei Schulen sollen künftig Infrastrukturen wie Aula, Mensa, Küche oder Sportanlagen gemeinsam nutzen. «Aufgrund dieser Abhängigkeiten ist es rechtlich zwingend, die beiden Bauprojekte in einer Gesamtvorlage weiter zu bearbeiten», schreibt die Regierung in der Mitteilung.

Gemeinsame Planung, getrennte Realisierung

Im Gegensatz zur gemeinsamen Planung sei vorgesehen, die beiden Bauprojekte gestaffelt umzusetzen. So könne auf aufwendige Provisorien verzichtet werden. Nach der Fertigstellung des Neubaus für die KSW im Jahr 2025 wird das bestehende Gebäude der Kantonsschule an der Näppisuelistrasse frei. Es dient dem BWZT während der Erneuerung und Erweiterung der bestehenden Gebäude als Provisorium. Der Stand der Planung sieht vor, das BWZT bis 2028 zu erweitern und zu erneuern.

Die neue Aussensportanlage auf dem Rietwisareal wird bis 2022 durch die Gemeinde erstellt und anschliessend von Kanton und Gemeinde genutzt. Einen entsprechenden Projektkredit hat die Gemeinde Wattwil in einer kommunalen Abstimmung mit rund 90 Prozent Ja-Anteil im Mai 2017 gutgeheissen. Ebenso trägt Wattwil die Kosten von 600'000 Franken für eine zusätzliche Fussgängerbrücke über die Thur.

Investitionen von 108 Millionen Franken Die Investitionen in den Campus Wattwil betragen für den Kanton 108 Millionen Franken. Die Kosten setzen sich aus 73,5 Millionen Franken für das Bauvorhaben der KSW und 34,5 Millionen Franken für das Bauprojekt des BWZT zusammen. Nicht eingerechnet ist dabei ein allfälliger Verkaufserlös durch die spätere Aufgabe des Standortes Näppisuelistrasse.

Erneuerungsbedarf bei beiden Schulen

Der bauliche Erneuerungsbedarf der Kantonsschule Wattwil ist gemäss St.Galler Regierung unbestritten. Das über 45-jährige Gebäude sei sanierungsbedürftig. Seit 40 Jahren müssen zusätzliche Räumlichkeiten gemietet werden, was sich negativ auf den Schulbetrieb auswirke. Die Prüfung verschiedener Varianten für die Erneuerung der Kantonsschule Wattwil zeige, dass unter betrieblichen und finanziellen Gesichtspunkten nur ein Neubau sinnvoll sei. Für einen Erweiterungsbau sei in der Nähe des Hauptgebäudes nicht genügend Platz vorhanden. Hingegen besitze der Kanton mit dem Sportareal Rietstein bereits ein Grundstück, das sich ideal für einen Neubau eigne. Das Areal befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum BWZT.

Das Hauptgebäude des BWZT in Wattwil wurde 1977 eröffnet und 1989 erweitert. Die Fassaden, Fenster und das Dach des BWZT zeigen mittelfristig einen grossen Instandsetzungsbedarf. Zudem erfüllt das Gebäude die heutigen Normen der baulichen Sicherheit, des Brandschutzes und der Erdebensicherheit nicht, wie es im Communiqué der Regierung heisst. Die Berufsschule habe zu wenig Platz, weshalb seit Jahren zusätzliche Räume gemietet würden. Das BWZT sei heute auf zwei Standorte in Wattwil und Lichtensteig verteilt. Diese Aufteilung auf zwei Standorte erschwere die betrieblichen Abläufe. Mit der Erweiterung können gemäss Mitteilung alle Angebote der Berufsfachschule am Standort Wattwil konzentriert werden.