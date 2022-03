Urteil Sein Bauchgefühl war richtig: Frauenfelder Gericht spricht Ehemann von Körperverletzung frei Die Noch-Ehefrau hatte ihm vorgeworfen, er habe sie mit einer Pistole und einem Elektroschockgerät bedroht und verletzt. Der Beschuldigte dagegen erklärte vor Gericht, die gebürtige Venezolanerin wolle nur die Scheidung und damit ihre Ausweisung hinauszögern.

Häusliche Gewalt ist meistens ein Vier-Augen-Delikt und für das Gericht nicht einfach zu beurteilen. Unser Themenbild soll die Verzweiflung eines Opfers zeigen. Bild: Ghetty Images/Stockfoto

Das passiert nicht oft vor Gericht: «Ich bin froh, dass ich mich heute hier erklären kann», sagte der Beschuldigte zu Beginn seiner Befragung. Mitte Februar stand er vor dem Bezirksgericht Frauenfeld. Er ist 31 Jahre alt, ein sportlicher Typ. Seine Ehefrau, 38 Jahre, gebürtige Venezolanerin, hatte ihn beschuldigt, dass er sie mit dem Elektroschockgerät und einer Pistole bedroht habe. Er soll auch versucht haben, sie zu schlagen. Er sagt dagegen, dies alles sei frei erfunden. Gegen den Strafbefehl wehrte er sich vor Gericht. Mit Erfolg.

Den Führerausweis nicht innerhalb der Frist abgegeben

Das unbegründete Urteil des Bezirksgerichts liegt nun schriftlich vor. Der Mann wird freigesprochen vom Vorwurf der Drohung, Körperverletzung und der versuchten Körperverletzung. Alles mehrfach begangen. Was noch haften bleibt, ist der Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, Obwohl ihm der Führerausweis entzogen worden war, lieferte er ihn nicht fristgemäss bei der Polizei ab.

Die Schreckschusspistole aus Konstanz sah täuschend echt aus

Ebenso hat er sich der mehrfachen Widerhandlung gegen das Waffengesetz schuldig gemacht. Denn er hat in Konstanz eine Schreckschusswaffe gekauft, die äusserlich nicht von einer echten Schusswaffe zu unterscheiden sei und sie ohne Bewilligung in die Schweiz eingeführt. Dazu habe er sich ein Elektroschockgerät an seine Adresse liefern lassen, obwohl er hätte wissen müssen, dass Einfuhr und Besitz einer solchen Waffe verboten sind.

Für den Beschuldigten wird es deutlich billiger

Der Gang ans Bezirksgericht hat sich ausgezahlt. Die bedingte Geldstrafe wurde von 160 auf 70 Tagessätze à 60 Franken reduziert. An der Probezeit von drei Jahren hielt das Bezirksgericht fest. Es kürzte jedoch die Busse von 2200 auf 300 Franken.

Auf den Mann kommen jetzt noch reduzierte Untersuchungs- und Gerichtskosten von insgesamt 1280 Franken zu. Im Gegenzug muss ihn die Staatsanwaltschaft Frauenfeld mit 6000 Franken für das Verfahren entschädigen.

Der Verteidiger des Beschuldigten hatte vor Gericht erklärt, die Aussagen, die sein Mandant während der polizeilichen Einvernahme gemacht habe, seien nicht verwertbar. Er sei zu Beginn der Befragung nicht informiert worden, was ihm konkret vorgeworfen werde.