Justiz Antrag auf Entlassung abgelehnt: Sexualstraftäter muss in Therapiestation bleiben Ein über 60-jähriger Mann muss sich wegen Sexualdelikten für weitere drei Jahre in einer stationären Therapieeinrichtung behandeln lassen. Dies hat das St.Galler Kantonsgericht entschieden.

Das St.Galler Kantonsgericht hebt den Entscheid des Kreisgerichts Werdenberg-Sarganserland vom Januar 2021 auf und verlängert die stationäre therapeutische Massnahme um drei Jahre. Bild: Getty

Seit vielen Jahren befindet sich ein rund 60-jähriger Mann in einer stationären Therapie, nachdem er wegen Sexualdelikten verurteilt worden war. Im Januar verlängerte das Kreisgericht Sarganserland-Werdenberg diese Massnahme um weitere fünf Jahre. Dagegen meldete er Berufung an. Der Beschuldigte hat Antrag auf Entlassung gestellt und ihn damit begründet, dass er seinen früheren Alkoholmissbrauch überwunden und seine pädophilen Neigungen im Griff habe.

Erotische Bildersammlung von Frauen, nicht Mädchen

An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen stellte sich der Beschuldigte den Fragen des vorsitzenden Richters. Er sprach ihn auf einen psychiatrischen Bericht an. Darin wies der Gutachter darauf hin, dass sich der Beschuldigte noch immer viel mit sexuellen Fantasien beschäftige. Es sei nicht ausgeschlossen, dass er, sobald wieder auf freiem Fuss, in den Alkoholmissbrauch zurückfalle und dann seine Pädophilie mit weiteren Straftaten auslebe.

Dem widersprach der Beschuldigte vehement. Er wisse, dass er «es» nicht mehr machen dürfe. Er besitze zwar noch eine Sammlung erotischer Bilder, diese seien aber allesamt legal und zeigten keine Mädchen, sondern Frauen. Seine sexuellen Fantasien würden sich in der Zwischenzeit auf Erwachsene und nicht mehr Kinder beziehen. Seit geraumer Zeit trinke er keinen Alkohol mehr. Früher habe er jeweils zur Flasche gegriffen, wenn er sich aufgeregt habe. Heute aber sei ihm bewusst, dass der Alkohol keine Lösung sei.

Bei einer Entlassung aus der stationären Therapie sei er bereit, sich an besondere Auflagen zu halten. Er könne sich beispielsweise vorstellen, in einer betreuten Wohngemeinschaft zu leben und die Therapie ambulant weiterzuführen. Er wünsche sich sehr, in Freiheit eine passende Arbeit zu finden. Momentan arbeite er in einer geschützten Werkstatt, in der er seine Fähigkeiten nicht einsetzen könne.

Staatsanwältin sieht Risiko für Rückfall

Die Staatsanwältin erinnerte daran, dass der Mann 1992 und 1998 wegen Pädophilie verurteilt wurde. Nachdem er viele Jahre stationär therapiert worden sei, habe man ihn 2012 entlassen. Bald aber sei er rückfällig geworden und die Justiz habe die bedingte Entlassung rückgängig machen müssen. Kleine Lockerungen im Massnahmenvollzug habe er genutzt, um pornografisches Material im Wald zu verstecken.

Der psychiatrische Gutachter habe beim Beschuldigten eine stark ausgeprägte Persönlichkeitsstörung mit dissozialen Zügen diagnostiziert. Nach wie vor liege eine eindeutige Heteropädophilie vor. Der Beschuldigte sei zwar während der vielen Jahre in Therapie einsichtiger geworden, jedoch stelle sich die Frage, ob er mit einem Leben in Freiheit nicht überfordert wäre. Eine Fortsetzung der stationären Massnahme könne die Rückfallgefahr deutlich mindern. Während eine bedingte Entlassung ohne Vorbereitung kontraproduktiv sei, könne man sich einer Verlängerung der Massnahme mit Aussicht auf deutliche Lockerungen vorstellen.

Kein Anlass zu Klagen gegeben

Der Verteidiger bemängelte, dass die Vorinstanz ihren Entscheid alleine auf den Bericht des psychiatrischen Gutachters abgestützt habe. Die Erfolge der Sitzungen bei seinem langjährigen Therapeuten seien hingegen mit keinem Wort berücksichtigt worden. Dieser stufe die Rückfallgefahr als gering ein. Tatsache sei, dass das Verhalten seines Mandanten in den letzten Jahren keinen Anlass zu Klagen gegeben habe. Den Alkoholmissbrauch habe er überwunden und er meide den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen.

Die Arbeitssituation in der Therapieeinrichtung sei für seinen Mandanten unpassend, erklärte der Verteidiger weiter. Es gebe keine gesetzlichen Gründe, ihm eine angemessene Tätigkeit zu verweigern. Komme das Kantonsgericht wider Erwarten zum Schluss, es brauche eine Verlängerung der Massnahme, sei sie auf zwei und nicht fünf Jahre festzusetzen.



Das Kantonsgericht hebt den Entscheid des Kreisgerichts Werdenberg-Sarganserland vom Januar 2021 auf. Es verlängert die stationäre therapeutische Massnahme bis im August 2024. Damit reduziert es die Dauer von fünf auf drei Jahre.