Jugendarbeit Abwechslungsreiches Ferienprogramm: Jugendwerk Weinfelden bietet Sportferientreff an Vergangene Woche führte das Jugendwerk Weinfelden erneut ihr Ferientreff durch. Während drei Tage hatten Jugendliche die Möglichkeit, ein vielfältiges Angebot zu nutzen.

Viele Jugendliche nutzten das Ferienangebot des Jugendwerks Weinfelden. Bild: PD

Töpfern statt Skifahren. So sah das Ferienprogramm vieler Jugendlicher in Weinfelden dieses Jahr aus. Denn das Jugendwerk Weinfelden hat erneut ihr Sportferientreff angeboten. Von Dienstag bis Donnerstag vergangene Woche hatten Kinder im Alter bis zu 15 Jahren die Möglichkeit, das Jugendwerk auch in den Ferien zu besuchen.

«Die Jugendlichen konnten kommen und gehen, wann sie wollten. Wir hatten den ganzen Nachmittag, von zwei bis sechs Uhr offen», sagt Jugendarbeiter Urs Handte. 40 bis 50 Jugendliche, über den ganzen Nachmittag verteilt, nahmen jeweils am Angebot teil. Die meisten davon besuchen auch sonst das Jugendwerk, das stets sehr gut besetzt sei.

Töpfern, Darts und Graffiti

In jedem Ferientreff bietet das Jugendwerk ein Spezialangebot an. Besonders in diesen Ferien war das Gestalten mit Garn sowie das Töpfern und Modellieren. «Wir haben in unseren Räumlichkeiten ein Töpferatelier, dieses eignet sich perfekt», sagt Handte. In den nächsten Ferien, im Frühling, werden die Jugendlichen dann ihre Werke bemalen können.

Aber sie seien auch offen für andere Vorschläge. So hätten einige Teilnehmer etwa Darts oder Schach gespielt. Normalerweise gehöre immer ein kulinarisches Programm dazu. Dies sei aufgrund von Corona derzeit aber nicht möglich. Heiss begehrt in den Ferientreffs sei Graffiti. «Wir haben einen grossen Aussenraum, wo Jugendliche Poster besprühen und diese anschliessend nach Hause nehmen können», sagt Handte.

Jugendliche und die Pandemie

Während des Ferientreffs gelten dieselben Schutzmassnahmen, wie bei normalem Betrieb. Diese seien nach den Auflagen des Dachverbands für Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt worden. Es seien derzeit nur Jugendliche bis 15 Jahre erlaubt und eine Liste mit den Kontakten werde geführt, Desinfektionsmittel stehe zur Verfügung, im Innenraum gelte Maskenpflicht und der Kiosk sei geschlossen. Der Jugendarbeiter sagt:

Urs Handte, Jugendarbeiter Bild: Mario Testa

«Das Jugendwerk Weinfelden bietet sehr viel Platz und ist eines der grössten mit dem vielfältigsten Programm in der Ostschweiz.»

Deshalb sei es möglich, viele Jugendliche zu beherbergen und trotzdem Abstände einzuhalten. Es sei wichtig, dass solche Angebote weiterhin stattfinden. «Noch nie war Jugendarbeit so bedeutend wie jetzt», sagt Handte. Denn die Pandemie treffe auch die Jugendlichen.

So schreibt der Dachverband: «Junge Menschen fühlen sich häufiger unglücklich, stellen Studien des Bundes fest. Die Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, dies abzufedern.»

Dies sehe der Jugendarbeiter auch an den Rückmeldungen der Jugendlichen und Eltern sowie der Schule. Lediglich im vergangenen Frühjahr habe das Jugendwerk auf virtuelle Angebote umgestellt, da es nicht mehr anders ging. «Es ist essenziell, den Kontakt zu den Jugendlichen beizubehalten», sagt Urs Handte.