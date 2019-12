«Geschmacklos»: 37-jähriger Mann wegen Judenwitzen in Whatsapp-Chat verurteilt Ein 37-jähriger Österreicher hat auf Whatsapp sechs Bilder mit verbotenen Witzen verschickt. Dafür wird er mit 5040 Euro gebüsst.

Auch Aussagen in einem privaten Whatsapp-Chat können juristische Folgen haben. Donato Caspari

«Nationalsozialistische Wiederbetätigung» ist ein Thema, das zwangsläufig das grösste Gericht auf den Plan ruft, das die Österreicher Rechtsordnung kennt. Acht Geschworene und ein Drei-Richter-Senat müssen in Feldkirch über solche Fälle entscheiden. Angeklagt ist ein 37-jähriger, zweifacher Familienvater, der insgesamt sechs Bilder verschickte.

Der Montafoner war Mitglied einer Whats­app-Gruppe, die sich «Nazis 88 SS, Sieg Heil» nannte. Über zwanzig Tage hinweg versandte der Handwerker im vergangenen Jahr Bilder, die er für «schwarzen Humor» hielt. Nach Ansicht der Anklage waren sie geschmacklos und verboten.

Als Kollegen den Beschuldigten aufmerksam machten, dass seine Aktionen gesetzwidrig seien, ignorierte er diese Hinweise. «Darum sitz ich heute da. Wenn ich verurteilt werde, ist das ok», sieht er sein Fehlverhalten mittlerweile ein.

Die Bilder hielt der Angeklagte damals für witzig. Eines zeigt eine Rauchwolke, darunter die Schrift «Ein jüdisches Familienfoto». Auf einem anderen Bild ist ein Gartenzwerg in einem Ku-Klux-Klan-Kostüm zu sehen. Der Zwerg hebt den rechten Arm zum Hitlergruss. Ein drittes Bild zeigt einen überfüllten Viehwaggon, Menschen, die deportiert wurden, sind in den Zug gepfercht. Zynisch darunter der Text: «Geniesse Dein Leben in vollen Zügen!»

«Gesundes Nationalbewusstsein»

Was er an diesen Dingen lustig finde, will die vorsitzende Richterin wissen. «Heute nichts, damals hielt ich es für schwarzen Humor», so der Angeklagte. «Ich wollte den Leuten, denen ich die Bilder schickte, ein Lächeln in den Alltag zaubern», lautet ein Erklärungsversuch des bislang unbescholtenen Mannes. Er habe ein gesundes Nationalbewusstsein, sei ein Patriot, rechtfertigt sich der Angeklagte. «Sie sitzen heute nicht hier, weil Sie ein Patriot sind», stellt die Vorsitzende klar.

Der Beschuldigte führt weiter aus, dass er in jedem Menschen das Gute suche, so habe auch Hitler nicht nur schlechte Seiten gehabt. «Auch wenn die Zahlen der ermordeten Menschen unter Umständen nicht genau stimmen, selbst wenn es nur zehn gewesen wären, wäre dies zu viel», zeigt sich der Angeklagte reumütig. Er sei kein Rechtsradikaler und habe mit Ausländern überhaupt keine Probleme.

Die Geschworenen am Landgericht in Feldkirch befinden den Mann in allen Punkten für schuldig. «Wir haben bei Ihnen gerade noch mit einer Geldstrafe das Auslangen gefunden», erklärt die Vorsitzende. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.