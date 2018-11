Jubiläumsbuch: Ein buntes Mosaik aus Bodensee-Geschichten Der länderübergreifende Bodensee-Geschichtsverein feiert sein 150-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass schenkt er sich einen Sammelband mit 150 regional- und landschaftshistorischen Häppchen. Am Montag ist Vernissage im St.Galler Stadthaus. Roman Hertler

Die länderübergreifenden Feste der Offiziersvereinigungen sind bis in die 1830er-Jahre zurück belegt und bilden den Ursprung der heutigen Seenachtsfeste rund um den Bodensee. (Bild: PD/Privatarchiv Gügel-Frank)

Bodensee-Geschichte muss, ja, darf keine trockene Angelegenheit sein. Ist es auch nicht, wie ein Beitrag im Sammelband zum 150-Jahr-Jubiläum des Bodensee-Geschichtsvereins beweist.

Im 16. und 17. Jahrhundert war es den Fuhrleuten, die Wein über den See transportierten, ausdrücklich gestattet, die Fässer mit ihren «Stichnäpperli» anzustechen und «nach Bescheidenheit» daraus zu trinken. Die Herrschaften um den Bodensee beklagten sich schon um 1580, dass die Abfüll- und Verlad-Helfer und die Ruderknechte sich ebenfalls und nicht zu knapp an der Lieferung gütlich taten. Auch Fischer hängten sich gelegentlich zum gemeinschaftlichen Umtrunk an die Transportschiffe. Teils seien bis zu zehn Kähne aneinander gebunden worden. Mussten sie wegen Nacht oder Sturm an Land, nahmen sie den Wein mit. Was danach fehlte, wurde mit Wasser ergänzt. Die Obrigkeit reagierte damit, dass sie den Freitrunk auf die direkt am Transport Beteiligten einschränkte und je nach Streckenlänge ein Trinkkontingent festlegte.

Gleichzeitig Geschichts- und Naturbuch

Angesprochen mit solchen aber auch ernsteren Episoden ist nicht die Fachwelt, sondern das breite Publikum. Mit diesem Ansatz hat der internationale Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung den Jubiläumsband in Auftrag gegeben. Er soll leserfreundlich und sowohl Geschichts- als auch Naturbuch sein. Herausgeber sind die Konstanzer Historiker Jürgen Klöckler und Harald Derschka. 103 Autoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein haben 150 Beiträge verfasst, die jeweils auf einer Doppelseite und reich illustriert ein Themenfeld umreissen. Inspiriert ist das Werk nicht zuletzt von den «Zeitzeugnissen», die Historisches aus dem Appenzellerland zum 500. Jahrestag der Aufnahme in die Eidgenossenschaft 2013 publiziert wurden.

Aus der Ostschweiz figurieren bekanntere Historikernamen wie die St.Galler Stadtarchivare Dorothee Guggenheimer, Marcel Mayer und Stefan Sonderegger oder alt Stadtarchivar Ernst Ziegler im Autorenverzeichnis. Auch der Herisauer Historiker Thomas Fuchs oder der Thurgauer Kantonsarchäologe Hansjörg Brem haben Beiträge verfasst. Aber auch eher selten in historischen Schriften auftauchende Namen wie Jonas Barandun vom St.Galler Naturmuseum oder der Lüchinger Geologe Oskar Keller haben je ein Kapitel beigesteuert.

Abgedriftete Vögel und Butter für Überlingen

Die Themen sind vielfältig. Jörg Krummenacher, Ostschweiz-Korrespondent der NZZ, schreibt etwa über jüdische Flüchtlinge, die ab 1938 zwischen Bodensee und Buchs in die Schweiz gelangten. Er hebt dabei auch die Rollen der wichtigsten Fluchthelfer Paul Grüninger, Ernst Prodolliet und Recha Sternbuch hervor.

Jonas Barandun beschreibt, wie es im Bodenseeraum 1879 zur Erlegung zweier Grosstrappen, der grössten Brutvögel Europas, gekommen ist. Vermutlich war es der Wind, der sie von ihrer gewöhnlichen Route in den Süden abdriften und vor die Flinte des Rorschacher Jägers Spirig fliegen liess. Dieser habe die Tiere, ein junges und ein altes Männchen, «sofort in liberalster Weise völlig unentgeltlich» dem Naturmuseum St. Gallen überlassen, wie es im Jahresbericht hiess.

Seit dem Mittelalter bestanden über den Bodensee bis Mitte des 19. Jahrhunderts enge wirtschaftliche Verbindungen. Während der Reformation war es verschiedentlich zu Versorgungsengpässen gekommen, wie Nicole Stadelmann vom St.Galler Stadtarchiv schreibt. 1548 sandte das katholisch gebliebene Überlingen ein Schreiben ans reformierte St.Gallen mit der Bitte, sie zu «beschmalzen», also mit Butter zu versorgen. Es ist anzunehmen, dass man der Bitte nachkam, war die Gallusstadt doch ungleich abhängiger von den Kornlieferungen aus Überlingen und Lindau als die Schwaben von der Appenzeller Butter.

Unvollständiges aber unterhaltsames Panorama

Die Stärke des Buchs, die ausgeprägte Themendichte, ist gleichzeitig auch dessen Schwäche. Die Artikel können nicht ins Detail gehen. Immerhin gibt es ein Minimum an Fussnoten mit weiterführenden Informationen. Das 150-Jahr-Jubiläum wäre zudem eine gute Gelegenheit gewesen, neuere historische Ansätze für den Bodenseeraum anzuwenden und das Gebiet grenzübergreifend als vielschichtig vernetzten, funktionalen Raum zu begreifen. Die 150 Beiträge stehen eher nebeneinander als zueinander. Stellenweise gelingen raumübergreifende Betrachtungen, etwa wenn der rege Handel über den Bodensee, gemeinsame Tourismuswerbung um 1900 oder die internationalen Offiziervereins-feste thematisiert werden.

Das ist Jammern auf hohem Niveau. Eine systematische Erforschung des Bodensees, wie es das ursprüngliche Ziel des Bodensee-Geschichtsvereins war, ist ein hoch gestecktes Ziel. Der Verein hat seinen Fokus daher schon vor Jahrzehnten von der Forschung auf die Vermittlung verlegt. Im Vorwort räumen die Herausgeber ein, die Themenauswahl sei «subjektiv, unvollständig und unausgewogen». Dafür handelt es sich um ein buntes Bodenseepanorama, Relevantes und Amüsantes nebeneinander, das alleweil zum unterhaltsamen Schmökern einlädt.