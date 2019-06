Und plötzlich wollen alle das Klima retten Die FDP Schweiz macht mit Kurswechseln und Rücktritten Schlagzeilen. Derweil bringt sich die St. Galler Kantonalpartei in der Klimapolitik in Position. Sie will zu den Vorreitern gehören. Noemi Heule

FDP-Präsidentin Petra Gössi hat gut lachen: An der Delegiertenversammlung vom Samstag stärkte ihr die Partei den Rücken. (KEYSTONE/Walter Bieri)

Der Kurswechsel wird konkret, und der ärgste Kritiker kehrt der Parteispitze den Rücken. Die Delegiertenversammlung der FDP Schweiz offenbarte am Samstag einmal mehr einen Bruch innerhalb des Freisinns. Gestärkt ging Parteichefin Petra Gössi aus der Klimadebatte hervor. Anders Vize Christian Wasserfallen. Der Berner Nationalrat, der den neuerlichen grünen Anstrich der Partei stets kritisierte, gibt sein Amt per Ende Jahr ab. Es ist ein stiller Protest, der offiziell keiner ist: Er wolle sich auf Aufgaben in der Privatwirtschaft konzentrieren, heisst es.

Während sich innerhalb der Landespartei und Bundeshausfraktion Gräben auftun, gibt man sich in St. Gallen betont harmonisch, ja beinahe euphorisch. Die Kantonalpartei bereitete sich mit einer Arbeitsgruppe akribisch auf die Delegiertenversammlung vor, wie Raphael Frei, Präsident der Kantonalpartei, sagt. Mit neun Vorstössen im Rucksack reisten die St. Galler nach Zürich. Und gehörten dort mit zu den aktivsten.

Die FDP St.Gallen reist mit neun Vorstössen an

Wie die Mehrheit der Delegierten begrüssten sie das Positionspapier in Sachen Klima – und gingen mit ihren Vorstössen gar darüber hinaus. So forderten sie etwa, dass die Beschlüsse der Versammlung für die Bundeshausfraktion für verbindlich erklärt werden. Der Antrag scheiterte – weil Fraktionspräsident Beat Walti versicherte, man habe den Wink mit dem Zaunpfahl auch so verstanden.

Klimapolitische Konflikte kenne man in St. Gallen nicht, sagt Frei. Auch keine Gräben zwischen Parteibasis und ihrer Spitze. Im Vorfeld der Delegiertenversammlung konnten sich alle einbringen, betont er. Die Partei trage die grüne Wende mit. Allerdings hat die FDP ihre eigene Definition von Klimapolitik.

Eigenverantwortung statt «Subventionitis»

Von Links-grün will sich Frei dezidiert abgrenzen und spricht von «Subventionitis und Verbotskultur». Klimapolitik à la Freisinn funktioniere über Eigenverantwortung und Anreize. Damit können sich auch liberale Hardliner wie Walter Locher identifizieren. Er sagt: ««Ich bin als Industrieller und HEV-Präsident tagtäglich auch ein Klimapolitiker.» Gegen eine Regulierungswelle wehre er sich aber dezidiert – auch innerhalb der Partei. Die FDP sei schliesslich auch in solchen Diskussionen keine Partei des von oben verordneten Einheitsbreis. Fraktionspräsident Beat Tinner pflichtet bei und spricht von «intensiven Diskussionen» in der Fraktion, die meistens zum gemeinsamen Nenner führten.

Von einem Kurswechsel wollen alle drei nicht sprechen. Tinner beruft sich auf die Umweltfreisinnigen, die im Schatten der FDP seit 25 Jahren Klimapolitik betreiben.

«Bei uns waren Klimafragen ein Thema – lange vor Greta und den Klimastreiks.»

Vorzeigefiguren des St. Galler Unikums sind Regierungsrat Martin Klöti oder FDP-Vizepräsidentin Elisabeth Zwicky Mosimann. Braucht es die Umweltfreisinnigen noch, nun, da sich auch die Mutterpartei dem Klima verpflichtet sieht? Ja, sagt Frei. Sie könnten auf ihrem Spezialgebiet weiterhin den Takt vorgeben.