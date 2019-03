Live Jetzt live: Wer zieht für St.Gallen in den Ständerat ein? +++ 59 von 77 Gemeinden ausgezählt +++ Würth ist klar in Führung +++ Vincenz auf Platz 2 Tag der Entscheidung im Pfalzkeller: Die St.Galler Stimmberechtigten haben gewählt. Welcher der sieben Kandidierenden schafft den Einzug in den Ständerat und tritt damit die Nachfolge von KKS an? Oder gibt es einen zweiten Wahlgang? Verfolgen Sie den Wahlsonntag im Live-Ticker. Linda Müntener

12:51 Uhr

Das Schlussresultat soll um etwa 13 Uhr verlesen werden.

12:51 Uhr

Susanne Vincenz-Stauffacher ist erfreut über den Stand der Dinge. «Für mich stimmt es so - nun bin ich gespannt auf das Schlussresultat.» Sie sei sehr nervös gewesen heute Morgen - und froh, dass es nun endlich losgeht. «Wir haben einen intensiven Wahlkampf hinter uns.»

12:47 Uhr

Medienrummel im Pfalzkeller: Patrick Ziltener und Benedikt Würth stehen vor den Kameras. Links im Bild zu sehen ist Kandidat Andreas Graf, rechts neben Würth stehen Kantonsrat Basil Oberholzer und die ehemalige Stadtparlamentspräsidentin und Stadtparlamentarierin Franziska Ryser.

(Bild: Luca Ghiselli)

12:42 Uhr

Wird Würth gewählt, will er sein Amt als Regierungsrat bis zum Ende der laufenden Legislatur im Mai 2020 ausüben. Kurzzeitige Doppelmandate sind im Kanton St. Gallen nicht ungewöhnlich. Karin Keller-Sutter (FDP) blieb nach ihrer Wahl in den Ständerat im Herbst 2011 bis Mai 2012 als Regierungsrätin im Amt. Auch bei Paul Gemperli (CVP, Ständerat 1991 bis 1999), Ernst Rüesch (FDP, Ständerat 1987 bis 1995) und Hans Rohrer (SP, Nationalrat 1985 bis 1986) gab es einige Monate der Überlappung.

12:41 Uhr

FDP-Kandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher und CVP-Kandidat Benedikt Würth. Im Hintergrund links zu sehen ist St.Gallens Stadtpräsident Thomas Scheitlin.

(Bild: Andri Rostetter)

12:40 Uhr

Auch sie verfolgen den Wahlsonntag im Pfalzkeller: Olmadirektor Niccolo Paganini und Alt Regierungsrat Martin Gehrer und dessen Frau.

(Bild: Andri Rostetter)

12:38 Uhr

Gelassen kann die St.Galler SP dem heutigen Wahlsonntag entgegenblicken. Mit Paul Rechsteiner hat sie bereits einen Vertreter im Stöckli. Wer als KKS-Nachfolge gewählt wird, agiert in Bern also im Duo mit Rechsteiner. Sein Sitz im Ständerat steht derzeit nicht zur Debatte. Der 66-Jährige hat bereits angekündigt, im Herbst wieder zu kandidieren. Dank Bisherigenbonus dürfte er das problemlos schaffen.

12:35 Uhr

Die Blumensträusse liegen schon bereit:

(Bild: Luca Ghiselli)

12:34 Uhr

Alle Kandidierenden - bis auf Mike Egger - sind mittlerweile im Pfalzkeller eingetroffen. Auch viele Mitglieder des Kantonsrats sind vor Ort.

12:32 Uhr

Susanne Vincenz-Stauffacher wäre nach Erika Forster-Vannini und Karin Keller-Sutter die dritte St.Galler Ständerätin. Der Frauenbonus könnte ihr in die Karten spielen. Der heutige Ständerat ist nicht besonders frauenlastig. Heute sind die Kantone mit 7 Frauen und 39 Männern in Bern vertreten.

12:27 Uhr

Susanne Vincenz-Stauffacher hingegen hat gleich ihr Unterstützungskomitee ins Wahlzentrum mitgebracht.

(Bild: Andri Rostetter)

12:26 Uhr

Die St.Galler SVP hatte mit Ständeratswahlen in den vergangenen Jahren keinen Erfolg. 2011 scheiterte sie mit Toni Brunner, 2015 mit Thomas Müller.

12:20 Uhr

Mike Egger meldet sich indes via Facebook. Er steht vor der Braui in Berneck und schickt Videogrüsse an seine Wählerinnen und Wähler und lädt sie dazu ein, die Wahlen beim Wahlhöck in Berneck zu verfolgen. Sieht nicht so aus, als ob sich Egger heute noch im Pfalzkeller blicken lässt.

12:19 Uhr

Benedikt Würth ist zufrieden mit dem ersten Zwischenresultat. «Das sieht doch gut aus. Dass auch die Parteilosen jeweils auf mehrere Prozent kommen, zeigt, dass es eher schwierig ist, bereits im ersten Wahlgang gewählt zu werden.» Seine Nervosität heute morgen habe sich in Grenzen gehalten, sagt Würth.

12:17 Uhr

Langsam füllt sich der Pfalzkeller. Die ersten Gäste treffen ein.

(Bild: Michel Canonica)

12:08 Uhr

Patrick Ziltener sagt zu seinem momentan vierten Platz: «Man kann noch nicht viel sagen, so ist zum Beispiel meine Heimatstadt St.Gallen noch nicht dabei. Ich bin auch gespannt, wie sich die unterschiedlichen Wahlkampfbudgets auswirken. Ich bin ja nicht der einzige Kandidat, der noch wenig bekannt ist. Mal sehen, ob man Bekanntheit erkaufen kann.»

Grünen-Kandidat Patrick Ziltener (2. v. l.) im Pfalzkeller. (Bild: Michel Canonica)

12:06 Uhr

Mit dem 12-Uhr-Glockenschlag sind die Urnen in der Stadt St.Gallen geschlossen. Jetzt wird ausgezählt.

(Bild: Raphael Rohner)

12:05 Uhr

Damit entsprechen die Zwischenresultaten den Erwartungen. Spannend dürfte das Duell der grossen Städte im Kanton St.Gallen werden. Die Stadt St.Gallen und Rapperswil Jona (Benedikt Würths Heimatgemeinde) sind noch nicht ausgezählt.

12:02 Uhr

Erwartungsgemäss hinten liegen die anderen Kandidierenden. Patrick Ziltener erhält 3412 Stimmen, Sarah Bösch 1394, Andreas Graf 1184, Alex Pfister 1057. 169 Stimmen gehen an Vereinzelte.

12:00 Uhr

Die Zwischenresultate sind bekannt: Ausgezählt sind 59 von 77 Gemeinden. Benedikt Würth liegt klar vorne. Er hat 19494 Stimmen erhalten. Hinter ihm liegt Susanne Vincenz-Stauffacher mit 13597 Stimmen. Auf dem dritten Platz ist Mike Egger mit 11961 Stimmen.

11:57 Uhr

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie:

Im Wahlzentrum im St.Galler Pfalzkeller ist alles bereit für die Ständeratsersatzwahl. (Bild: Michel Canonica) Die Ruhe vor dem Sturm: Ab 11.45 Uhr ist das Wahlzentrum geöffnet. (Bild: Michel Canonica) Sicherheitspersonal am Eingang zum Pfalzkeller. (Bild: Michel Canonica) Auch im Wahlzentrum ist die Polizei im Einsatz. (Bild: Michel Canonica) Neben der Polizei die Ersten im Wahlzentrum: Journalisten verschiedener Ostschweizer Medien. (Bild: Michel Canonica) Auch an der Bar scheint alles bereit für den Wahlsonntag. (Bild: Michel Canonica) Das erste Zwischenresultat: Benedikt Würth liegt klar in Führung. (Bild: Michel Canonica) Grünen-Kandidat Patrick Ziltener (2. v. l.) studiert den Zwischenstand – er liegt momentan auf dem 4. Platz. (Bild: Michel Canonica) 8 Bilder St.Galler Ständeratswahl: Impressionen aus dem Wahlzentrum im Pfalzkeller

11:53 Uhr

Das Wahlzentrum ist geöffnet. Noch ist nicht viel los. Die Kandidaten Alex Pfister, Andreas Graf und Patrick Ziltener sind schon da. Ebenfalls vor Ort ist der CVP-Bauernpräsident Markus Ritter.

11:49 Uhr

Auch für die FDP ist es ein entscheidender Tag. Verliert sie ihren Sitz, wäre sie erst zum zweiten Mal in ihrer Geschichte nicht im Ständerat vertreten. 1971 bis 1975 blieb sie aussen vor; sie hatte den Sitz an die SP verloren.

11:47 Uhr

Für die CVP geht's heute um viel - um die Rückeroberung ihres Ständeratsitzes. Die Partei hat ihn vor sieben Jahren an die SP mit Paul Rechsteiner verloren.

11:43 Uhr

Per Mail trudeln bereits die ersten Wahlresultate aus den Gemeinden ein. In Flums und Kaltbrunn liegt CVP-Kandidat Benedikt Würth deutlich vorne. Auf dem zweiten Platz in diesen Gemeinden ist SVP-Mann Mike Egger, auf dem dritten FDP-Kandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher. Die ersten offiziellen gesammelten Zwischenresultate gibt's im Pfalzkeller um 12 Uhr.

11:41 Uhr

Vor dem Pfalzkeller: In wenigen Minuten öffnet das Wahlzentrum. (Bild: Michel Canonica)

11:35 Uhr

Das Programm des heutigen Wahlsonntags: Um 11:45 öffnet der Pfalzkeller. Um 12 Uhr werden die ersten Zwischenresultate bekannt gegeben. Das Endergebnis soll um etwa 13 Uhr verkündet werden.

11:34 Uhr

In wenigen Minuten öffnet das Wahlzentrum. Noch sind im Pfalzkeller vor allem Medienschaffende anzutreffen.

Das Wahlzentrum im St.Galler Pfalzkeller. (Bild: Michel Canoinca)

11:32 Uhr

Die Ausgangslage: Sieben Kandidierende wollen ins Stöckli. Es sind dies Benedikt Würth (CVP), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP), Mike Egger (SVP), Patrick Ziltener (Grüne) sowie die Parteilosen Sarah Bösch, Andreas Graf und Alex Pfister.

11:30 Uhr

Herzlich willkommen zum Live-Ticker über die Ständeratswahl in St.Gallen. Linda Müntener, Luca Ghiselli und Raphael Rohner berichten live für Sie aus dem Pfalzkeller.