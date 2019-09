Live Die grösste Viehschau im Appenzell Ausserrhoden Jeweils am letzten Montag im September findet in Schwellbrunn die grösste Viehschau im Appenzellerland statt. Verfolgen Sie das sennische Treiben im Liveblog. Raphael Rohner / Tim Naef

08:00 Uhr

Es ist 8 Uhr, das Dorf erwacht. Die Stände sind bereits aufgebaut, die kleine Hauptstrasse in Schwellbrunn füllt sich allmählich. Doch was fehlt an der Viehschau? Richtig, die Kühe. Diese haben ihren Auftritt in der kommenden Stunde, wenn sie von den umliegenden Höfen auf die Schauplatz in Schwellbrunn getrieben werden.

(Bild: Raphael Rohner)

07:30 Uhr

Die Viehschau wird den ganzen Tag andauern und ist von Anfang bis Schluss durchgetaktet.

Das heutige Programm:

8.00 bis 9.15 Uhr Auffuhr von über 600 Stück Vieh

ab 10.00 Uhr Jungzüchterwettbewerb

ab 14.00 Uhr Vorführungen/Spezialwettbewerbe

15.30 bis 16.30 Uhr Abfahrt der Tiere

20.15 Uhr öffentlicher Schauabend im Restaurant Hirschen, musikalische Unterhaltung

07:15 Uhr

19 Viehschauen im Appenzellerland

Vom 17. September bis zum 12. Oktober werden in 17 Ausserrhoder Gemeinden sowie in Appenzell und Oberegg Viehschauen durchgeführt. Den Auftakt zur diesjährigen Viehschausaison machte die Schafschau am 14. September in Teufen.

07:00 Uhr

Herzlich willkommen zur grössten Viehschau des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Heute werden rund 600 Tiere vom Preisgericht beurteilt. In unserem Liveblog möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in diese Appenzeller Tradition geben. Für Sie vor Ort: Raphael Rohner und Tim Naef.