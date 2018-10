Live Jetzt live: Der Olma-Umzug mit der «Fête des Vignerons 2019» durch die Stadt St.Gallen Um 10 Uhr hat der Olma-Umzug durch die Stadt St.Gallen begonnen. Verfolgen Sie im Livestream die bunten Trachten und die Musikgruppen rund um den Olma-Gast «Fête des Vignerons 2019».

(rar) Gemeinsam präsentieren die «Fête des Vignerons 2019» und «St.Galler Wein» am Olma-Umzug, was sie in Sachen Weinkultur, Brauchtum und Genuss zu bieten haben. Rund 400 Personen der «Fête des Vignerons 2019» und über 600 St.Gallerinnen und St.Galler nehmen am Umzug teil.