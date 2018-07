Live

Jetzt im Ticker: Bluttat im Herzen St.Gallens - der Täter steht vor Gericht

Im Morgengrauen des 12. Mai 2016 hat ein heute 60-jähriger Mann an der Webergasse in St.Gallen seinen Cousin erschossen. Er vermutete, der Verwandte habe ein Verhältnis mit seiner Frau gehabt. Heute steht der Täter vor dem St.Galler Kreisgericht - verfolgen Sie den Prozess in unserem Liveticker.