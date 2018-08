Jetzt ist es endgültig: Kino Rex schliesst und wird verkauft

Die Kitag hat die Liegenschaft an der Zwinglistrasse/Blumenbergplatz in St.Gallen, in welcher das «Rex Studio» geführt wurde, an die HRS Investment AG verkauft. Dies bestätigte Philippe Täschler, Kitag-CEO, am Montagabend.