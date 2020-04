Live Jetzt im Ticker: So verläuft die Lockerung des Corona-Lockdowns in Ostschweizer Baumärkten, Coiffeursalons und Gartencentern

Die Gewerbler haben darauf gewartet, heute ist es für einige soweit. Sie dürfen nach über einem Monat Zwangspause ihre Läden wieder öffnen. Allerdings unter bestimmten Bedingungen. Wir berichten laufend im Liveblog.

09:54 Uhr

Blumenkauf mit Maske

09:53 Uhr

Einbahnverkehr im Baumarkt

09:36 Uhr

Nummer ziehen für Einlass ins «Bluemehüsli»

Beim «Bluemehüsli» in Rorschach/Rorschacherberg müssen die Kundinnen und Kunden eine Nummer ziehen. Hat es keine mehr, heisst es: warten.

09:31 Uhr

Kundenzahl im Blumenladen «Vergissmeinnicht» in Rorschacherberg beschränkt

Das Blumengeschäft Vergiss mein nicht in Rorschacherberg macht auf die Wiedereröffnung aufmerksam. Die Kundenzahl wird beschränkt – selbst im Aussenbereich dürfen sich maximal drei Kunden gleichzeitig aufhalten.

09:30 Uhr

Das Einkaufen im Baumarkt muss mit Warten verdient werden

09:29 Uhr

Marktleiter des Obi-Baumarkts: «Wir haben im Laden Einbahnverkehr»

09:27 Uhr

Ein Kunde vor der Eröffnung im Baumarkt: «Ich brauche den Baumarkt, um daheim arbeiten zu können»

08:50 Uhr

Schlange stehen vor dem Obi Baumarkt in St.Gallen

Der Nachholbedarf ist gross: Kundinnen und Kunden warten vor dem Obi Baumarkt in St.Gallen, bis sie in den Laden können. Raphael Rohner

08:50 Uhr

Berufsmasseurin Sandra Burgermeister aus Romanshorn: «Ich freue mich auf jeden, der jetzt wieder kommt»

Sandra Burgermeister kann ihre Massagepraxis heute wieder öffnen. Bild: PD

(lim) Eine Ostschweizerin, die heute ihre Praxis wieder öffnet, ist Sandra Burgermeister. Die diplomierte Berufsmasseurin mit medizinischer Ausbildung musste nach dem Lockdown Mitte März ihre Massagepraxis in Romanshorn schliessen. «Ich freue mich auf jeden, der jetzt wieder kommt», sagt sie. Die Gefühlslage in ihrer Kundschaft sei geteilt – die einen hätten sofort einen Termin gebucht, andere wollten sicherheitshalber noch etwas zuwarten. «Ich verstehe beides», sagt sie.

Das Konzept des BAG dient als Grundlage für die Schutzmassnahmen. Einen Abstand von zwei Metern einzuhalten, sei bei einer Massage natürlich nicht möglich. «Ich bin da ja direkt am Kunden dran.» Schutzmasken hat die Berufsmasseurin zur Hand, auch wenn das Maskentragen für sie eine seltsame Vorstellung ist. Kundinnen und Kunden bekommen auf Wunsch ebenfalls eine Maske. Sie sagt:



«Ich werde mein Bestmögliches geben, um meine Kundinnen und Kunden zu schützen.»



Hygienemassnahmen seien in einer Massagepraxis auch ohne Corona an der Tagesordnung, die Tücher werden nach jedem Kunden ausgetauscht. Jetzt gelten verschärfte Regeln. Nach jedem Kunden wird sämtliches Material gewechselt – so auch der Schutzanzug der Massageliege – und gewaschen. Ausserdem putzt Sandra Burgermeister nach jedem Kunden die Praxis und desinfiziert den Raum. Für die Selbständige stellt das einen erheblichen Mehraufwand dar. Und: Sie musste zusätzliches Material anschaffen. «Das sind für mich natürlich zeitliche und finanzielle Einbussen», sagt sie. Sandra Burgermeister ist froh, dass sie ihre Praxis alleine betreibt und keine Mitarbeitenden beschäftigt. Dies würde die Sicherheitsvorkehrungen noch komplizierter gestalten.



08:48 Uhr

(lim) Die Gärtnereien rechnen damit, dass sich die Leute jetzt mit massenhaft Pflanzen-Artikeln eindecken werden. Das Gartencenter Rutishauser aus Züberwangen ist für die Wiedereröffnung gerüstet:



08:45 Uhr

Der Fahrplan des Bundes

(lim) Der Bundesrat sieht einen schrittweisen Ausstieg aus dem Lockdown vor. Heute, am 27. April, wieder öffnen dürfen:



Bau- und Gartenfachmärkte (einschliesslich Gärtnereien und Blumenläden )



und ) Betriebe mit personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt wie Coiffeure , Massagen , Tattoo-Studios und Kosmetik

, , und Einrichtungen zur Selbstbedienung wie Solarien, Autowaschanlagen oder Blumenfelder

Wieder erlaubt sind ausserdem ambulante Behandlungen in Spitälern sowie Arzt- und Physiotherapiepraxen.



Ab dem 11. Mai sollen sämtliche Schulen und Detailhandelsgeschäfte wieder öffnen. Ab dem 8. Juni ist geplant, auch Mittel-, Berufs- und Hochschulen sowie Freizeiteinrichtungen wie Museen und Zoos wieder zu öffnen. Noch unklar ist, wie die Regelungen bezüglich Grossveranstaltungen und Gastronomie aussehen.



08:30 Uhr

Guten Morgen und willkommen zu unserem Liveblog. Heute ist der Tag, an dem diverse Geschäfte nach dem Lockdown wieder öffnen dürfen – unter bestimmen Sicherheitsvorkehrungen. Wir sind in der Ostschweiz unterwegs und zeigen, wie die Geschäfte, Mitarbeitenden und Kunden mit der neuen Situation umgehen.