Live Jetzt im Ticker: Haarefärben mit Maske, Warteschlangen vor dem Baumarkt, der erste Burger nach Wochen – So verläuft die Lockerung des Lockdowns in der Ostschweiz

Die Gewerbler haben darauf gewartet, heute ist es für einige soweit. Sie dürfen nach über einem Monat Zwangspause ihre Läden wieder öffnen. Allerdings unter bestimmten Bedingungen. Wir berichten laufend im Liveblog.

11:30 Uhr

Reges Treiben vor dem Jumbo in Arbon

Der Parkplatz vor dem Jumbo in Arbon ist voll besetzt, es herrscht ein reges Treiben. Schlange stehen muss man vor dem Eingang aber (noch) nicht. Dafür wartet man an den Kassen länger. Die Kundinnen und Kunden schieben volle Einkaufswagen vor sich her – die meisten kaufen Blumen und Erde. Pro Einkaufswagen oder Einkaufskorb dürfen maximal zwei Leute gleichzeitig das Geschäft betreten, am Boden gibt es Abstandsmarkierungen. Für den Einkauf haben einzelne Kunden kleine Lieferwagen gemietet – andere schnallen sich die Packung Erde kurzerhand auf den Gepäckträger.

Erde und Blumen sind begehrt im Jumbo in Arbon. Linda Müntener

11:29 Uhr

Der erste Burger nach Wochen

Eine Verkäuferin des McDonald in Abtwil wartet auf den ersten Kunden im McDrive. Raphael Rohner

11:25 Uhr

Der Gastraum des McDonalds bleibt noch zu McDrive ist wieder offen: «Wir sind top motiviert»

Sven Matthisson, McDonalds-Franchisenehmer St.Gallen und St.Margrethen, freut sich auf die Wiedereröffnung der McDrives:

10:52 Uhr

Autowaschen war dringend nötig: «Ich lege Wert auf Sauberkeit»

(ts) Ran an den Schlauch und weg mit dem Dreck: So lautete nach wochenlanger Zwangspause schon am Montagmorgen das Motto in den Waschanlagen, an denen man das Auto eigenhändig reinigen kann. Nach wochenlanger Absperrung herrschte schon kurz nach der Wiederöffnung bei der Anlage von Uniwash in Grabs in der Region St.Galler Rheintal-Werdenberg reges Treiben.

Voll Rohr wird der klebrige Blütenstaub weggewaschen. Thomas Schwizer

«Es war lästig, dass ich das Auto nicht waschen konnte», sagte Ernst Bänziger aus Buchs. Er lege Wert auf Sauberkeit. Das gelte ums Haus herum ebenso wie bezüglich des Autos. Deshalb freute er sich, dass er dem Blütenstaub und dem Saft der Bäume, die auf dem Auto klebten, mit Hochdruck zu Leibe rücken konnte. Für die durch Corona bedingte Schliessung der Waschanlagen und Staubsaugerplätze bringt Hans Rothenberger aus Buchs, der die Staubsaugeranlage nutzte, Verständnis auf. Man berühre ja die gleichen Geräte wie jene, die sie gleich vorher benutzt habe. Das sei bezüglich Hygiene sicher nicht gut.

Ein anderer Autobesitzer, der am Montagmorgen diese Waschanlage benutzt hat, hinterfragt deren verordnete Schliessung während der vergangenen Wochen. «Nur wenige Kilometer weiter, im benachbarten Fürstentum Liechtenstein, waren ja die meisten Anlagen in Betrieb.» So unterschiedliche Regelungen im Gebiet Werdenberg-Liechtenstein würden keinen Sinn machen. Bei den immer offenen Grenzen leuchte ihm nicht ein, warum das Autowaschen drüben erlaubt war und hüben nicht.

10:45 Uhr

Gartenvirus ist stärker als die Angst: Vor der Landi in Herisau warten die Leute auf Einlass

(ke) Um 7.45 Uhr hat sich vor der Landi Herisau bereits eine Schlange gebildet. Die Gartenbesitzer aus dem Appenzellerland sind nach sechswöchiger Abstinenz dringend auf Setzlinge und Gartenzubehör angewiesen. Landi-Geschäftsführer Ivo Koller freut sich, dass er die Gartenabteilung wieder öffnen darf. «Die Kunden konnten zwar während des Lockdowns bei uns Waren online bestellen und abholen. Das bedeutete aber einen erheblichen Mehraufwand bei relativ kleinem Umsatz.»

Schon um 7.45 Uhr bildete sich eine Schlange vor der Landi in Herisau. Karin Erni

50 Personen darf der Laden aufgrund seiner Grösse aufnehmen. Doch Koller lässt nach 30 Eintritten bereits stoppen. Er macht sich Sorgen, dass in der doch relativ engen Gartenabteilung die Mindestabstände nicht eingehalten werden und kontrolliert dies persönlich nach. Doch die Kundinnen und Kunden erweisen sich als geübt mit den Coronaregeln und bewegen sich kontrolliert durch die Gänge. Viel Zeit zum gemütlichen Stöbern bleibt aber nicht. Die Einkaufswägen werden schnell mit dem Nötigsten gefüllt.

Endlich wieder Blumen kaufen: Diese Kundin mit Schutzmaske freut sich darüber. Karin Erni

Nach fünf Minuten stehen die ersten Hobbygärtner mit ihrer «Beute» schon an der Kasse. Sie habe für die Mutter und die Grossmutter auch eingekauft, sagt eine junge Frau lachend, als sie auf ihren vollen Einkaufswagen angesprochen wird. Ivo Koller verlegt seinen Arbeitsplatz derweil auf den Parkplatz. Immer mehr Autos drängen heran und er muss dafür sorgen, dass sie sich nicht gegenseitig blockieren.

10:18 Uhr

Haar färben mit Maske

Als der Bundesrat die Lockerungen verkündete, klingelte Judith Treschls Telefon sturm. Die Coiffeuse aus Rorschacherberg ist für die nächsten zwei Wochen ausgebucht. Sie wird 14 Tage durcharbeiten. «Ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht», sagt sie. Finanziell hätte sie einen weiteren Lockdown-Monat stemmen können, die Arbeit und ihre Kundinnen und Kunden hat sie aber sehr vermisst.

Judith Treschl in ihrem Coiffeursalon in Rorschacherberg. Linda Müntener

An diesem Morgen, kurz vor zehn Uhr, bedient sie schon ihre zweite Kundin. Haare färben. Judith Treschl trägt eine Maske – «für mich eine Selbstverständlichkeit » – Kundinnen erhalten auf Wunsch ebenfalls eine. Jeder Kunde erhält einen neuen Umhängemantel, dieser wird danach gewaschen. Überall steht Desinfektionsmittel parat. Um die Flächen besser reinigen zu können, hat Judith Treschl Deko weggeräumt.

Alles Massnahmen, welche die Selbständige gut umsetzen kann. Dass sie nun mit Handschuhen Haare schneiden muss, sei aber schwierig, die Haare gleiten nicht mehr gut durch die Finger. Auch, dass man gemäss Schutzkonzept keine Magazine auslegen darf, hält sie für unverhältnismässig. «Wir müssen pragmatisch bleiben. Es braucht jetzt gesunden Menschenverstand.»

09:54 Uhr

Blumenkauf mit Maske

09:53 Uhr

Einbahnverkehr im Baumarkt

09:36 Uhr

Nummer ziehen für Einlass ins «Bluemehüsli»

Beim «Bluemehüsli» in Rorschach/Rorschacherberg müssen die Kundinnen und Kunden eine Nummer ziehen. Hat es keine mehr, heisst es: warten.

09:31 Uhr

Kundenzahl im Blumenladen «Vergissmeinnicht» in Rorschacherberg beschränkt

Das Blumengeschäft Vergiss mein nicht in Rorschacherberg macht auf die Wiedereröffnung aufmerksam. Die Kundenzahl wird beschränkt – selbst im Aussenbereich dürfen sich maximal drei Kunden gleichzeitig aufhalten.

09:30 Uhr

Das Einkaufen im Baumarkt muss mit Warten verdient werden

09:29 Uhr

Marktleiter des Obi-Baumarkts: «Wir haben im Laden Einbahnverkehr»

09:27 Uhr

Ein Kunde vor der Eröffnung im Baumarkt: «Ich brauche den Baumarkt, um daheim arbeiten zu können»

08:50 Uhr

Schlange stehen vor dem Obi Baumarkt in St.Gallen

Der Nachholbedarf ist gross: Kundinnen und Kunden warten vor dem Obi Baumarkt in St.Gallen, bis sie in den Laden können. Raphael Rohner

08:50 Uhr

Berufsmasseurin Sandra Burgermeister aus Romanshorn: «Ich freue mich auf jeden, der jetzt wieder kommt»

Sandra Burgermeister kann ihre Massagepraxis heute wieder öffnen. Bild: PD

(lim) Eine Ostschweizerin, die heute ihre Praxis wieder öffnet, ist Sandra Burgermeister. Die diplomierte Berufsmasseurin mit medizinischer Ausbildung musste nach dem Lockdown Mitte März ihre Massagepraxis in Romanshorn schliessen. «Ich freue mich auf jeden, der jetzt wieder kommt», sagt sie. Die Gefühlslage in ihrer Kundschaft sei geteilt – die einen hätten sofort einen Termin gebucht, andere wollten sicherheitshalber noch etwas zuwarten. «Ich verstehe beides», sagt sie.

Das Konzept des BAG dient als Grundlage für die Schutzmassnahmen. Einen Abstand von zwei Metern einzuhalten, sei bei einer Massage natürlich nicht möglich. «Ich bin da ja direkt am Kunden dran.» Schutzmasken hat die Berufsmasseurin zur Hand, auch wenn das Maskentragen für sie eine seltsame Vorstellung ist. Kundinnen und Kunden bekommen auf Wunsch ebenfalls eine Maske. Sie sagt:



«Ich werde mein Bestmögliches geben, um meine Kundinnen und Kunden zu schützen.»



Hygienemassnahmen seien in einer Massagepraxis auch ohne Corona an der Tagesordnung, die Tücher werden nach jedem Kunden ausgetauscht. Jetzt gelten verschärfte Regeln. Nach jedem Kunden wird sämtliches Material gewechselt – so auch der Schutzanzug der Massageliege – und gewaschen. Ausserdem putzt Sandra Burgermeister nach jedem Kunden die Praxis und desinfiziert den Raum. Für die Selbständige stellt das einen erheblichen Mehraufwand dar. Und: Sie musste zusätzliches Material anschaffen. «Das sind für mich natürlich zeitliche und finanzielle Einbussen», sagt sie. Sandra Burgermeister ist froh, dass sie ihre Praxis alleine betreibt und keine Mitarbeitenden beschäftigt. Dies würde die Sicherheitsvorkehrungen noch komplizierter gestalten.



08:48 Uhr

(lim) Die Gärtnereien rechnen damit, dass sich die Leute jetzt mit massenhaft Pflanzen-Artikeln eindecken werden. Das Gartencenter Rutishauser aus Züberwangen ist für die Wiedereröffnung gerüstet:



08:45 Uhr

Der Fahrplan des Bundes

(lim) Der Bundesrat sieht einen schrittweisen Ausstieg aus dem Lockdown vor. Heute, am 27. April, wieder öffnen dürfen:



Bau- und Gartenfachmärkte (einschliesslich Gärtnereien und Blumenläden )



und ) Betriebe mit personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt wie Coiffeure , Massagen , Tattoo-Studios und Kosmetik

, , und Einrichtungen zur Selbstbedienung wie Solarien, Autowaschanlagen oder Blumenfelder

Wieder erlaubt sind ausserdem ambulante Behandlungen in Spitälern sowie Arzt- und Physiotherapiepraxen.



Ab dem 11. Mai sollen sämtliche Schulen und Detailhandelsgeschäfte wieder öffnen. Ab dem 8. Juni ist geplant, auch Mittel-, Berufs- und Hochschulen sowie Freizeiteinrichtungen wie Museen und Zoos wieder zu öffnen. Noch unklar ist, wie die Regelungen bezüglich Grossveranstaltungen und Gastronomie aussehen.



08:30 Uhr

Guten Morgen und willkommen zu unserem Liveblog. Heute ist der Tag, an dem diverse Geschäfte nach dem Lockdown wieder öffnen dürfen – unter bestimmen Sicherheitsvorkehrungen. Wir sind in der Ostschweiz unterwegs und zeigen, wie die Geschäfte, Mitarbeitenden und Kunden mit der neuen Situation umgehen.