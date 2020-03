«Für die Bevölkerung ändert sich nichts»: Die Behörden informieren über den ersten Corona-Fall im Kanton St.Gallen Bei einer Person im Kanton St.Gallen ist das Corona-Virus nachgewiesen worden. Sie wird im Kantonsspital betreut – und befindet sich laut einer Mitteilung der Staatskanzlei «in guter gesundheitlicher» Verfassung. Ab 9.30 Uhr informieren die Behörden in der Pfalz.

Kantonsärztin Danuta Reinholz, Regierungspräsidentin Heidi Hanselmann und Präventivmedizinerin Karin Faisst informieren über den ersten St.Galler Corona-Fall. Bild: Urs Bucher

Das Wichtigste in Kürze:

Die St.Galler Staatskanzlei hat am Mittwochmorgen mitgeteilt, dass bei einer Frau im Kanton St.Gallen das Corona-Virus nachgewiesen worden ist.

Bei der Person handelt es sich um eine erwachsene Frau. Sie weilte vom 21. bis 23. Februar in Mailand. Wenige Tage nach ihrer Rückkehr zeigte sie leichte Symptome.

Die Frau habe richtig gehandelt, teilt die Staatskanzlei weiter mit. Sie sei zuhause geblieben, meldete sich telefonisch beim Arzt und wurde für einen Abstrich aufgeboten. Dieser ist nun positiv aufgefallen.

Das Kantonsarztamt hat Personen, die mit der Frau im selben Haushalt wohnen, sowie weiteren engen Kontaktpersonen 14 Tage Quarantäne verordnet.

Die junge Frau besucht das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales in St.Gallen. Für die Schule seien keine weiteren Massnahmen notwendig, sagte Karin Faisst, Leiterin Amt für Gesundheitsvorsorge, an der Medienkonferenz am Mittwochvormittag.

Der erste Corona-Fall im Kanton St.Gallen ist da. «Es war uns klar, dass das Corona-Virus keinen Bogen um St.Gallen machen würde», sagte Heidi Hanselmann an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz am Mittwochvormittag in der St.Galler Pfalz.

Bei der infizierten Person handelt es sich um eine junge Frau, die am Bildungszentrum Gesundheit und Soziales in St.Gallen zur Schule geht. Sie hat sich vom 21. bis 23. Februar in Mailand aufgehalten.

Man habe die Kontaktpersonen rasch identifiziert, sagt Hanselmann. Neun Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, die Patientin wird durch das Kantonsspital betreut. Bei der Quarantäne handle es sich um eine präventive Massnahme, um die Ansteckungskette zu unterbrechen, betonte Kantonsärztin Danuta Reinholz.

Der Kanton befinde sich ausserdem in engem Austausch mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG). Heidi Hanselmann habe noch heute Morgen mit Daniel Koch, Leiter Abteilung Übetragbare Krankheiten, telefoniert.

Für die Gesamtbevölkerung ändere sich mit dem ersten Fall im Kanton nichts, betont auch Karin Faisst, Leiterin Amt für Gesundheitsvorsorge. Es gelten weiterhin die Empfehlungen des BAG zur Hand- und Nieshygiene.