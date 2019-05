Live Jetzt im Ticker: Der CSIO-Freitag – Bilder, Stimmungen und Geschichten aus dem St.Galler Gründenmoos Der CSIO St.Gallen gehört zu den weltbesten Outdoor-Pferdesport-Veranstaltungen. Zahlreiche Prominente, aber auch viele gewöhnliche Pferdesport-Fans finden sich dieser Tage im Gründenmoos ein. Wir berichten heute live aus dem Gelände. Daniel Walt/Christa Kamm-Sager

10:59 Uhr

Gerade ist Pause auf dem Reitplatz. Es bleibt also etwas Zeit, unser Interview mit dem neuen Turnierleiter des CSIO zu lesen:

10:37 Uhr

Ramona Züger ist Soldatin bei den Train-Pferden. (Bild. Christa Kamm-Sager)

Entspannt ist die Stimmung bei der Ausstellung der Schweizer Armee über die Armeetiere, gleich neben den Abreitplätzen. Dort verbringt Soldatin Ramona Züger die CSIO-Tage. Die junge Frau aus Altendorf hat letztes Jahr ihre RS bei den Train-Pferden gemacht und ist jetzt Patrouillenreiterin.

«Die Aufgabe der Train-Soldaten ist es, in unwegsamen Gebieten vorauszureiten und das Gelände abzusichern und zu überwachen. Wir sind dort unterwegs, wo man mit Fahrzeugen nicht hinkommt. »

Die RS sei eine tolle Erfahrung gewesen mit einer Top-Reitausbildung. Die grösste Herausforderung seien für sie die schweren Lasten gewesen, die jeweils auf das Pferd geladen werden müssen. «Allein der Sattel wiegt schon 30 bis 40 Kilogramm.» Das Gesamtgewicht, das die Freiberger tragen, betrage etwa 150 Kilogramm.

In der Sonderschau über die Armeetiere finden zu folgenden Zeiten Vorführungen statt:

Freitag: 14 und 18 Uhr

Samstag: 11 und 17 Uhr

Sonntag: 10.30 und 12.30 Uhr

10:27 Uhr

Maria Scheidegger arbeitet ehrenamtlich am CSIO. (Bild: Christa Kamm-Sager)

Sie ist mitverantwortlich dafür, dass das richtige Pferd zur richtigen Zeit am Start steht: Maria Scheidegger aus St.Pelagiberg gehört zum Starterteam und steht dort, wo die Sportler mit ihren Pferden wohl am nervösesten sind – kurz vor dem Start.

«Ich bin jetzt schon das sechste oder siebte Mal dabei am CSIO. Diese Einsätze machen mir Spass und ich lerne immer wieder etwas Neues.»

Sie ist selber Pferdenärrin und Springreiterin und findet, dass die Spitzensportler auf dem Platz allesamt sehr nett sind. Deshalb macht sie ihre Einsätze gerne – ehrenamtlich und ohne Lohn.

09:48 Uhr

Bereits beim Eingang ist für das leibliche Wohl von Pferd - und möglicherweise auch Mensch - gesorgt:

(Bild: Daniel Walt)

09:44 Uhr

Seit wann gibt es den CSIO eigentlich? Für was stehen die vier Buchstaben? Und aus welchen Ländern kommen die Springreiter? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten für Sie zusammengetragen:

Wofür steht die Abkürzung CSIO?

«CSIO» bedeutet ausgeschrieben «Concours de Saut International Officiel». Das heisst so viel wie «Offizieller internationaler Sprungwettbewerb».

Seit wann gibt es den CSIO?

Seit dem ersten CSIO in St.Gallen sind schon einige Jährchen vergangen: Im Jahr 1884 wurden im Breitfeld die ersten Internationalen St.Galler Pferdesporttage durchgeführt – das war der eigentliche Vorläufer des heutigen CSIO.

Wurde der CSIO immer in St.Gallen ausgetragen?

Seit 2007 ist St.Gallen einziger Austragungsort des CSIO. Bis in die 70er Jahre waren das Luzern und Genf, bis und mit 2006 Luzern und St.Gallen. Seither ist St.Gallen einziger Austragungsorte des CSIO Schweiz.

Wo steht der CSIO im internationalen Vergleich?

Seit 1993 gehört der CSIO St.Gallen zu den vier weltbesten Outdoor-Pferdesport-Veranstaltungen.

Welches ist der sportliche Höhepunkt am CSIO?

Der Grosse Preis und der Nationenpreis, die zu speziellen Jahreswertungen und für das Weltranking der Reiter und Nationen zählen, sind die Höhepunkte eines CSIO. Bei einem CSIO delegieren die nationalen Pferdesportverbände vier Reiter, welche die offizielle Equipe bilden. Im Falle des CSIO Schweiz entspricht diese Equipe dem Nationalteam, den vier respektive fünf Reitern mit ihren Spitzenpferden, die für Europa-/Weltmeisterschaften oder die Olympischen Spiele selektioniert sind.

Aus welchen Nationen reisen die Sportler an?

Die Springreiterinnen und Springreiter reisen aus acht Nationen an, nämlich aus Brasilien, Dänemark, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Norwegen, Schweiz und Österreich.

09:41 Uhr

(Bild: Daniel Walt)

Amélie Stüssi aus Winterthur und Andrin Scherer aus Herisau gehören zu den ersten Besucherinnen und Besuchern am heutigen Morgen. Während Amélie Stüssi pferdebegeistert ist und bereits bei anderer Gelegenheit am CSIO war, hat ihr Kollege keinerlei Bezug zu Pferden, sein Ding ist eher das Unihockey-Spielen. Scherers Besuch am CSIO hat folgenden Hintergrund:

«Mein Vater bekam Tickets geschenkt, und so fand ich, dass ich mit meiner pferdebesessenen Kollegin doch einmal an den CSIO gehen könnte.»

Amélie Stüssi hat mit ihrer Mutter und ihrer Schwester ein Pferd in Sulgen. «Reiten ist ein Teamsport, in dem es auf das Zusammenspiel von Mensch und Tier ankommt», sagt sie. Generell fasziniert sie die Beziehung, die zwischen einem Pferd und einem Menschen entstehen kann.

09:22 Uhr

Guten Morgen und herzlich willkommen aus dem St.Galler Gründenmoos. Wir berichten heute live vom CSIO-Freitag. Noch ist hier nicht allzu viel los, sodass dem einen oder anderen genügend Zeit für eine Platzinspektion bleibt: