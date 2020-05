Live Jetzt im Ticker: Ab heute sind Restaurants, Schulen, Läden und Fitnesscenter wieder offen – wie die Ostschweiz den Schritt in die Normalität erlebt Nach fast zwei Monaten Zwangspause dürfen Gastrobetriebe, Läden, Museen und Fitnesscenter ab heute wieder öffnen. Auch der Schulbetrieb und der öffentliche Verkehr werden hochgefahren. Die zweite Lockerungsetappe bringt aber Schutzkonzepte mit sich. Wie diese umgesetzt werden und wie die Ostschweiz den ersten Schritt in Richtung Normalität erlebt, erfahren Sie in unserem Liveblog.

08:30 Uhr

Besuch in der Oberstufe Bugalu in Bütschwil

(red) Die ersten Schüler trotten um 7:05 Uhr von der Bushaltestelle in Richtung Schulhaus. «Sieht recht gut aus», sagt Schulleiter Patrick Naef und deutet mit den Händen an, dass es ums Abstandhalten geht. Naef steht vor dem Hauseingang und begrüsst die Schüler zum ersten regulären Schultag nach dem Lockdown. «Endlich wieder», zeigt sich eine Schülerin erleichtert. Nur ans frühe Aufstehen müsse sie sich noch gewöhnen:

«In den letzten Wochen lag ich zu dieser Zeit meist noch im Bett.».

In der Oberstufe Bugalu in Bütschwil bleibt die Garderobe wegen des Halbklassenunterrichts noch eher leer. Bild: Fabio Giger

In 15 Minuten beginnt die Schule. Halbklassenunterricht. «Schade», findet eine Zweitoberstufenschülerin. «Meine besten Kolleginnen sind in der anderen Klassenhälfte.» Lehrerin Denise Rogg gewinnt dem System aber Gutes ab: «Ich habe so mehr Zeit, alle Schüler auf das gleiche Niveau zu bringen.» Am Morgen kommt die eine Hälfte, am Nachmittag die andere. Abwart Andreas Schnetzer ist gefordert: «Am Mittag müssen alle Toiletten, Türgriffe und Lichtschalter desinfiziert und gereinigt werden.» Wie alle anderen muss sich auch Schnetzers in seinem neuen Arbeitsalltag erst etwas einfinden.

08:25 Uhr

Wenig los am Hauptbahnhof St.Gallen und «verhockte» Kaffeemaschinen

(rar) Am St.Galler Hauptbahnhof geht der «normale Alltag» erst stockend los. Während bei den Bahnunterführungen emsig die neuen Schutzmassnahmen des Bundes für den öffentlichen Verkehr verteilt werden, gehen nur vereinzelt Pendlern über den Platz.

Am St.Galler Hauptbahnhof werden die Schutzmassnahmen des Bundes für den öffentlichen Verkehr verteilt. Bild: Raphael Rohner

Kaffeemaschinen sind nach dem Lockdown noch «verhocket». Im Caffè Spettacolo vertröstet die Barista die Gäste:

«Wir müssen noch warten und die Maschine wieder zum laufen bringen.»

Unterdessen wird beim Bistro vom Hotel Metropol bereits Kaffee ausgeschenkt. «Herzlich Willkommen zurück», heisst es dort. Die ersten Gäste sitzen draussen...

Beim Bistro vom Hotel Metropol wird bereits wieder Kaffee ausgeschenkt. Bild: Raphael Rohner

07:45 Uhr

Zu Besuch im Schulhaus Schönbrunn in Rorschach

(lim) 7:45 im Schulhaus Schönbrunn in Rorschach. Kurz vor Schulstart verteilt Schulleiterin Lea von Moos Blumen für die Lehrpersonen. Ein kleiner Willkommensgruss nach 8 Wochen Shutdown:

Einige Impressionen dazu, wie der erste Schultag hier verläuft:

8 Bilder 8 Bilder Ein kleiner Willkommensgruss nach 8 Wochen Shutdown. Bild: Linda Müntener

07:43 Uhr

«An normalen Tagen ist es um diese Zeit voll»: Beim ersten Kaffee crème im Bahnhofbuffet Frauenfeld

(ma) Roger Federer verliert auf dem grossen Flachbildschirm einen Australian-Open-Final gegen Novak Djokovic. 5.30 Uhr, Bahnhof Frauenfeld. Das Tennisspiel interessiert den ersten Gast im Bahnhofbuffet nicht. Er sitzt vor einem Cola, kommt grad von der Nachtschicht im Frauenfelder Paketpostzentrum. «Es ist gut, dass das Bahnhofbuffet wieder offen hat», sagt er. Die letzten Wochen habe ihm etwas an seinem Tagesablauf gefehlt.

Im Bahnhofbuffet Frauenfeld ist noch wenig los. Bild: Mathias Frei

Servicekraft Biljana ist seit 3.30 Uhr wach. Ab 5 Uhr hat sie im Bahnhofbuffet Vorbereitungen getroffen, eine halbe Stunde später hat sie aufgemacht. Sie fragt jeden Gast freundlich, ob man sich in die Kontaktliste eintragen wolle. Name, Telefonnummer, Tischnummer, Datum und Uhrzeit. «Aber das ist nicht obligatorisch.» Und sobald jemand gegangen ist, räumt sie den Tisch ab und desinfiziert ihn.

Um 6.25 Uhr serviert sie den ersten sauren Most. Daneben wird vor allem Kaffee getrunken. Grösstenteils sind Stammgäste hier. Biljana ist mit allen per Du. «Normalerweise ist es um diese Zeit voll», sagt sie. Aber obwohl das Bahnhofbuffet statt der üblichen rund 55 Innensitzplätzen an Tischen und Bar nun nur noch halb so viel Platz bietet, ist wenig los. «Es ist fast ein wenig langweilig», meint die Servicekraft und desinfiziert den nächsten Tisch.

07:40 Uhr

Kantonspolizei St.Gallen bittet Autofahrerinnen und Autofahrer um Vorsicht

(pd/red) Heute beginnt für Kinder nach mehreren Wochen der Kindergarten oder die Schule wieder. Deshalb bittet die Kantonspolizei St.Gallen darum, worum sie normalerweise nach den Sommerferien bittet: Besondere Vorsicht im Strassenverkehr. In einer Mitteilung zu diesem Zweck schreibt die Kantonspolizei: «Für Autofahrerinnen und Autofahrer gilt ‹Rad steht – Kind geht›. Bitte halten Sie am Fussgängerstreifen ganz an. Und seien Sie sich bewusst – ‹Kinder überraschen›.»

7:30 Uhr

Wie Ostschweizer Beizen der Krise trotzen – oder für immer die Türen schliessen

Damit der Abstand stimmt, werden hier die Tische vor dem «Zeughaus» in St.Gallen neu arrangiert.

Bild: Benjamin Manser

(nh) Die Krise ist nicht vorbei, und nicht alle fahren den Betrieb hoch. Für die Kleinen rentiert sich der Aufwand wegen der wenigen Gäste, die mit Abstand im Lokal Platz haben, kaum. Denn laut René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen und Betreiber des «Bierfalken», «kostet es viel und bringt wenig.»

Zum Tag der Lockerung des Lockdowns stehen die Zeichen vielerorts auf Aufbruch. Die Restaurants versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Sie rücken ihre Tische auseinander, stellen Trennwände auf, entfernen Mobiliar, tüfteln an Schutzkonzepten und überlegen, wie sie die Gäste bedienen können, ohne ihnen zu nahe zu treten. So serviert beispielsweise Claudia Eisenring, die ein Café in Niederuzwil hat, den Kaffee statt per Tablett auf einer Schneeschaufel.

Den ganzen Artikel dazu, wie andere Ostschweizer Gastrovertreter mit der Wiedereröffnung umgehen und was Walter Tobler, Kantonalpräsident von Gastro St.Gallen, lesen Sie im untenstehend verlinkten Artikel:

7.25 Uhr

Restaurants und Bars dürfen wieder öffnen – das müssen sie dabei befolgen

Abstuhlen und auftischen: Die Restaurants in der Ostschweiz dürfen ab heute wieder Gäste bewirten – es gelten strenge Schutzmassnahmen. Bild: Urs Bucher

(pw) Besonders die Gastrobetriebe freuen sich, dass sie nun doch deutlich früher öffnen dürfen, als es der Bundesrat ursprünglich vorgesehen hatte. Allerdings müssen die Restaurants, Bars und Cafés strenge Schutzvorschriften einhalten:

Alle Kundinnen und Kunden werden dazu angehalten, ihren Namen und ihre Telefonnummer zu hinterlegen. Damit soll nachvollziehbar bleiben, wer wann wo sass und welcher Tisch von wem bedient wurde. Obligatorisch ist die Datenangabe jedoch nicht.



An einem Tisch dürfen nicht mehr als vier Personen sitzen. Ausnahme sind Familien mit Kindern.

Zwischen den einzelnen Tischen muss auf allen Seiten ein Abstand von zwei Metern bestehen. Oder sie sind per Trennwand mit einer Mindesthöhe von 150 Zentimeter über Boden abgetrennt.

Alle Gäste müssen einen Sitzplatz haben. Stehplätze sind nicht zugelassen.

Am Eingang müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden können. Überall wo Leute warten, braucht es Abstandslinien.

Abstandhalten gilt auch für alle Mitarbeitende. Wenn nebeneinander Arbeiten mit Abstand nicht möglich sei, können gemäss dem Konzept Hygienemasken oder Trennwände zum Einsatz kommen. Werde der Abstand im Service auch nur während kurzer Dauer unterschritten, empfiehlt das Schutzkonzept des Branchenverbands dringend das Tragen einer Schutzmaske.

7:15 Uhr

Guten Morgen und willkommen zu unserem Liveblog. Heute macht die Schweiz einen weiteren Schritt zurück zur Normalität nach dem Corona-Lockdown. Nach fast zwei Monaten Zwangspause dürfen unter anderem Gastrobetriebe, Läden, Museen, Fitnesscenter, Biblio- und Ludotheken sowie Märkte wieder öffnen – sofern sie bestimmte Sicherheitsmassnahmen einhalten.

Auch Primarschulen und Oberstufen nehmen am heutigen 11. Mai den Präsenzunterricht wieder auf. Und der öffentliche Verkehr beginnt, den Normalfahrplan hochzufahren.

Wir sind in der Ostschweiz unterwegs und zeigen wie die Schutzkonzepte in den Geschäften und Restaurants aussehen, wie der erste Schultag abläuft und wie Fitnesscenter, öV und Museen mit der neuen Situation umgehen.