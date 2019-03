Live Ist das Projekt «Spital Wattwil 2021» die Rettung des Spitalstandorts im Toggenburg? Um die Finanzen in den Griff zu bekommen, will der Verwaltungsrat der Spitalverbunde des Kantons St.Gallen mehrere Spitäler schliessen – darunter auch das Spital Wattwil. Nun hat die Toggenburger Gemeinde ein alternatives Modell entwickelt, mit welcher sie eine Schliessung verhindern will. Verfolgen Sie die Vorstellung des Projekts im Liveticker. Tim Naef

14:00 Uhr

Mit diesen zwei Punkten wird die Medienorientierung beendet. Und auch wir beenden unseren Ticker. Herzlichen Dank, dass Sie die Medienorientierung rund um das Konzept «Spital Wattwil 2021» auf Tagblatt Online mitverfolgt haben. Es tickerte für Sie: Tim Naef.

13:58 Uhr

Merki fasst es zum Schluss nochmals mit zwei Punkten zusammen. «Mit diesem Konzept haben wir eine zukunftsfähiges Modell für die Region entwickelt.» Die Versorgung sei für das Toggenburg gewährleistet. «Ebenfalls wichtig: Die Mitarbeiter des Spitals sehen, dass es eine Zukunft gibt und müssen nicht Angst haben, morgen den blauen Brief im Briefkasten zu haben.»

13:55 Uhr

Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident Wattwil, bedankt sich bei Merki und wendet sich dann an die Journalisten. «Sie haben gehört, wir wollen keine Herzchirurgie im Toggenburg, wir wollen schlicht eine gute Grundversorgung für das Toggenburg.»

13:52 Uhr

Was soll jetzt folgen? Der Lenkungsausschuss soll nun entscheiden, ob dieses Modell der «Intergrierten Versorgung Toggenburg» im Rahmen der Strategieentwicklung berücksichtigt wird.

Sie übergibt das Wort wieder dem Gemeindepräsidenten.



13:49 Uhr

Zum Schluss fasst Merki das Gesagte nochmals zusammen. «Es ist eine innovative Lösung. Die Arbeitsplätze können gerettet werden.»

Es sei zudem zukunftsorientiert. «Das Toggenburg wird dann nicht mehr eine Spitalregion, sondern eine Versorgungsregion sein. »

13:46 Uhr

Merki kommt auf die Vorteile dieser «Vision» zu sprechen:

Gesundheitspolitisch : Integrierte Gesundheitsversorgung inkl. Notfall mit bedarfsgerechtem Leistungsangebot ist gewährleistet

: Integrierte Gesundheitsversorgung inkl. Notfall mit bedarfsgerechtem Leistungsangebot ist gewährleistet Volkswirtschaftlich : Wichtiger Arbeitgeber mit Signalwirkung sowie Arbeits-und Ausbildungsplätze können erhalten bleiben.

: Wichtiger Arbeitgeber mit Signalwirkung sowie Arbeits-und Ausbildungsplätze können erhalten bleiben. Betrieblich: Flexible, agile Einheit, kann wirtschaftlich und funktional betrieben werden.

13:40 Uhr

Merki führt die Idee der Stiftung weiter aus. Eine mögliche Struktur könnte laut Merki wie folgt aussehen:

13:36 Uhr

Das Ganze soll aber nicht heissen, dass der Kanton aussen vor gelassen werden soll. «Der Kanton kann als Stifter/ Aktionär einen direkten Einfluss auf die

Grundversorgung und den Spitalbetrieb ausüben», so Merki.



13:33 Uhr

Merki sagt weiter: «Die Medizinische Klinik wird mit dem ganzen Spitalbetrieb in einer eigenen, privatrechtlichen Rechtsform juristisch verselbständigt. Im Vordergrund stehen als Trägerschaft eine AG oder eine Stiftung.» Das habe man aber noch nicht entschieden.



13:28 Uhr

Nach und nach zeichnet Merki ein Bild des neuen Spitals Wattwil. Was es künftig nicht mehr geben soll: Operationen. «Von der Idee Wattwil als Operationsspital müssen wir Abstand nehmen», so Merki. Gleichzeitig soll beispielsweise das integrierte Restaurant an einen externen Betreiber abgegeben werden.



13:26 Uhr

In Wattwil soll zudem ein Schlaflabor eingerichtet werden. Das gebe es in der Ostschweiz nicht. «Obwohl sich Schlafprobleme zur Volkskrankheit entwickeln», so Merki.

13:22 Uhr

Das Leistungsangebot soll den Bedürfnissen – insbesondere der älter werdenden – Toggenburger Bevölkerung mit einem wohnortsnahen, stationären und ambulanten Leistungsangebot

gerecht werden.

Wo die Kompetenzen heute schon vorhanden sind, sollen die Leistungen selber erbracht werden;



Ergänzende ambulante Angebote sollen in «Shop-in-Shop–Modellen» an eingemietete Leistungserbringer vergeben werden.

Die verschiedenen Teilleistungen ergeben zusammen mit den niedergelassenen Haus- und Fachärzten das medizinische Angebot für die Versorgungsregion Toggenburg.

13:19 Uhr

Der Arbeitstitel für die Vision bzw. das Projekt sei nun Spital Wattwil 20121, so Merki. «Das Leistungsangebot soll den Bedürfnissen – insbesondere der älter werdenden – Toggenburger Bevölkerung mit einem wohnortsnahen, stationären und ambulanten Leistungsangebot

gerecht werden.»

13:16 Uhr

Merki führt weiter aus: Mit dem neuen Leistungsportfolio des Spitals Wattwil sei die nachhaltige Sicherung der medizinischen, stationären und ambulanten Grundversorgung für die Region Toggenburg sicherzustellen. Dafür brauche es ein neues Konzept.



Die Vision für dieses Versorgungsmodell: eine eigene Versicherung «Hausarztmodell Toggenburg», so Merki.

13:13 Uhr

Auch Merki wird schnell deutlich: «Das Toggenburg ist anders als andere Regionen.» Deshalb müsse es zwingend eine stationäre Lösung für die Region geben. Als Beispiel nennt die die demographische Bevölkerungsverteilung im Toggenburg. Mit und nur mit einem Spital Wattwil könne eine Grundversorgung für die Bevölkerung sichergestellt werden.

13:12 Uhr

Gunzenreiner übergibt das Wort an Monika Merki Frey. Die Gemeinde Wattwil hat sie als externe Beraterin in Sachen Spital engagiert.



13:10 Uhr

«Die Gesundheitsversorgung muss für jeden Bürger in der Region gewährleistet werden», so Gunzenreiner. Er spricht dabei die 45'000 Einwohner an. Es brauche das Spital.



13:08 Uhr

Gunzenreiner nennt mehrere Punkte, weshalb das Spital Wattwil essentiell für die Region ist:

Fehlende Hauptverkehrsachse



Ausserhalb Einzugsgebiet des Zentrumsspitals Wil

Grösster Arbeitgeber, wichtiger Ausbildungsbetrieb in der Region Wattwil

13:05 Uhr

Der Gemeindepräsident kommt schnell zum Punkt: «Der Standort Wattwil ist speziell. » Er spricht dabei von der topographischen Lage des Spitals Wattwil.

13:04 Uhr

Zuerst zeigt Gunzenreiner nochmals einen Überblick über die aktuelle Spitalsituation im Kanton St.Gallen. Angefangen mit dem Grobkonzept des St.Galler Spitalverbundes mit der Schliessungsankündigung.

13:00 Uhr

Die Medienorientierung hat angefangen. Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident Wattwil, begrüsst die Medienschaffenden.

12:55 Uhr

Ende Mai 2018 hat der Verwaltungsrat der Spitalverbunde des Kantons St.Gallen sein Grobkonzept zur künftigen Spitalstrategie publiziert. Seither steht die drohende Schliessung des Spitals Wattwil im Raum.

Um ein Aus des Spitals Wattwil zu verhindern und die medizinische Grund- und Notfallversorgung im Toggenburg sicherzustellen, hat der Gemeinderat Wattwil zu Handen des Lenkungsausschusses ein alternatives Modell «Spital Wattwil 2021» ausarbeiten lassen. Es soll aufzeigen, mit welcher Ausrichtung, Struktur und Rechtsform das Spital Wattwil künftig nachhaltig betrieben werden kann.

12:50 Uhr

Worum geht es?

Der Verwaltungsrat der Spitalverbunde St.Gallen prophezeit für die Zukunft massive Defizite. Um die Finanzen in den Griff zu bekommen, will er nur noch an vier Standorten stationäre Leistungen anbieten. Etliche Standorte sollen geschlossen werden.

Wo liegt das Problem?

Laut Spitalverwaltungsrat müssen die St.Galler Spitäler bis 2023 mit jährlichen Löchern von 50 bis 70 Millionen Franken rechnen. Es muss demnach Geld eingespart werden.



Wie sieht die Strategie aus?

Geht es nach dem Spitalverwaltungsrat, werden stationäre Leistungen künftig nur noch in vier Spitälern im Kanton angeboten – in jeweils einem pro Spitalverbund.

Wer hat gute Karten?



Um ihre Zukunft keine Sorgen zu machen brauchen sich – jedenfalls vorerst – das Kantonsspital St.Gallen, das Spital Wil, das Spital Linth in Uznach und das Spital Grabs.

Welche Spitäler sind gefährdet?



Die fünf Spitäler Altstätten, Flawil, Rorschach, Walenstadt und Wattwil sind in ihrem heutigen Angebot bedroht. Ungemütlich ist die Situation insbesondere für die Spitäler in Flawil und Rorschach. Sie dürften ziemlich vorne auf der «Schliessungsliste» stehen: Ihre Bettenauslastung beträgt zeitweilig nur 60 oder 70 Prozent. «So lässt sich heute kein Spital wirtschaftlich betreiben», sagt Felix Sennhauser, der neue Verwaltungsratspräsident der St.Galler Spitalverbunde.

Warum ist Wattwil ein Ausnahmefall?



Wattwil dürfte sich von den bedrohten Spitälern am längsten halten – sicher noch mindestens zehn Jahre, wie Sennhauser sagt. Der Grund: Um das angestrebte stationäre Leistungsangebot in Wil auch tatsächlich bieten zu können, müssen die heutigen Leistungen von Wattwil und Wil zuerst abgestimmt werden. Sennhauser spricht von «Verdichtung».



Den gesamten Überblick finden Sie hier:

12:45 Uhr

Herzlich willkommen zur Medienorientierung «Spital Wattwil 2021». Es tickert für Sie: Tim Naef.