Interview Sie ist gegen den Vaterschaftsurlaub: Die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr ist Mami geworden Mitte Januar ist der Sohn von SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr zur Welt gekommen. Das erste Kind bedeutet viele Veränderungen für eine Frau, die neben der Elternschaft mit ihrem Mann auch zu gleichen Teilen die Leitung der eigenen Firma in Romanshorn teilen möchte. Ihren Argumenten für mehr Eigenverantwortung und gegen den Vaterschaftsurlaub bleibt die Politikerin bislang aber treu.

Diana Gutjahr rückte 2017 für die SVP in den Nationalrat nach. 2019 wurde sie mit einem Glanzergebnis direkt gewählt. Bild: Ralph Ribi

Diana Gutjahr, Sie sind Nationalrätin, Unternehmerin und nun auch zum ersten Mal Mutter geworden. Gratulation! Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie?

Diana Gutjahr: Vielen Dank. Wir freuen uns sehr über unseren gesunden Buben, der Mitte Januar zur Welt gekommen ist. Uns geht es gut, aber es hat sich natürlich viel verändert. Wir befinden uns gerade in einer Art Findungsphase. Der Alltag wird momentan von den Bedürfnissen des kleinen Mannes bestimmt. Da müssen wir uns alle als Familie noch einfinden.

Haben Sie schon Reaktionen von Ihren Parteikolleginnen und -kollegen in der SVP erhalten?

Ja, ganz viele Gratulationen und Briefe. Das war wirklich schön. Und sehr viele Kleider sind uns schon geschenkt worden, in die der Kleine noch reinwachsen muss. Aber kein Sünneli-T-Shirt – das ist eigentlich überraschend. Vielleicht kommt das ja noch. (lacht)

Babykleider mit dem Emblem der eigenen Partei hat Diana Gutjahr noch keine geschenkt bekommen. Bild: zvg

Vor Ihrer Schwangerschaft haben Sie sich im Nationalrat gegen den Vaterschaftsurlaub gewehrt. Hat Ihr Mann diesen nun doch bezogen, um Sie zu unterstützen?

Nein, er hat keinen Vaterschaftsurlaub und bis jetzt noch keine Ferientage bezogen, auch wenn er noch genügend Ferientage zugut gehabt hätte. Aber gerade in den ersten Wochen braucht das Kind ja hauptsächlich die Mutter in der Nähe. Mein Mann unterstützt mich dafür jeden Abend, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. So habe ich doch genügend Zeit für mich und meine anderen Tätigkeiten.

Um welche anderen Tätigkeiten handelt es sich dabei? Sind Sie denn jetzt nicht im Mutterschaftsurlaub?

Die ersten paar Wochen war ich mit unserem Kind komplett absorbiert, das stimmt. Aber meine Mailbox muss ich doch ab und zu leeren. Und gerade bei politischen Themen, bei denen ich vor der Geburt meines Sohnes involviert gewesen bin, möchte ich doch noch etwas dranbleiben – wenn auch stark reduziert. So versuche ich, mich etwa bei den Abstimmungen dieses Wochenende oder bei der Bodensee-Thurtalstrasse einzubringen. So gut das eben derzeit geht.

Das klingt sehr anstrengend.

Es ist sicherlich manchmal herausfordernd. Ich war die letzten 20 Jahre beruflich und politisch sehr engagiert. Jetzt so viel weniger politisch und beruflich involviert zu sein, ist ein grosser Kontrast. Aber es tut mir auch gut, neben meiner neuen Rolle als Mutter auch noch andere Rollen ausfüllen zu können – als Ausgleich.

Wissen Sie schon, wann und wie Sie zurück in die Berufswelt und auf die politische Bühne finden?

Ich werde definitiv politisch und beruflich wieder einsteigen, wann es die Zeit und unser Sohn erlaubt. Trotz Kind parallel noch zu arbeiten, war und bleibt mir wichtig. Aber ich weiss noch nicht, wann es so weit sein wird.

Auf die Frühlingssession werde ich zum Wohl des Kindes verzichten, hoffe aber sehr, dass ich an der Sommersession wieder mit vollem Elan mit dabei sein kann.

In welchem Pensum ich bei der Arbeit zurückkehre, wird sich in der kommenden Zeit ergeben.

SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr mit Ehemann Severin vergangenes Jahr am Pferderennen in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Stehen Sie aufgrund Ihrer politischen Haltung nun auch etwas unter Druck, möglichst schnell wieder alle Aufgaben genau gleich auszufüllen wie zuvor?

Nein, ich lasse mich medial nicht unter Druck setzen. Im Zentrum steht für mich das Wohl unseres Kindes und der Familie. Den Rest lasse ich auf mich zukommen. Mein Mann und ich müssen Schritt für Schritt schauen, wie es machbar sein wird und wir das Ganze organisieren möchten – und können.