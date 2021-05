Interview «Jugendliche sollen sich an die Regeln halten, aber mitreden dürfen sie nicht»: Sereina Bonde aus Frauenfeld arbeitet mit Kindern und Jugendlichen Als Leiterin der Fachstelle Kinder- und Jugendanimation «20gi» in Frauenfeld ist Sereina Bonde nahe an den Jugendlichen. Im Interview erzählt sie von den Wünschen der Jugend und was wir von jungen Menschen noch lernen könnten.

Sereina Bonde in der Fachstelle für Kinder- und Jugendanimation «20gi» in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Wie hat sich Ihre Arbeit seit Corona verändert?

Mega. Anfang Pandemie durften wir keine Angebote durchführen. Da setzte sich der Dachverband dafür ein, dass sich dies schnell ändert. Wir müssen Jugendliche auffangen und Aktivitäten anbieten können. Die Basis, weshalb unsere Arbeit wichtig ist, hat sich nicht geändert. Die Bedürfnisse der Jugendlichen sind immer noch dieselben wie vor der Pandemie.

Wie haben Sie die Jugendlichen erlebt während Corona?

Man muss die Jugendlichen loben. Von Anfang an wurde kommuniziert, dass sie tendenziell nicht die Leidtragenden sind. Und trotzdem beschnitt man ihre Freiheit bis heute enorm. Raus gehen, Leute kennen lernen, sich von den Eltern lösen. Das hat man ihnen weggenommen. Wir Erwachsene nehmen das gar nicht so ernst. Das «Chillen» und Partymachen ist aber essenziell für ihre Entwicklung. Den Umgang mit anderen, das Durchsetzen, Lösungen finden. Da ist eine Lücke, und die füllt sich nicht von alleine.

Wie können Jugendliche von ihren Angeboten profitieren?

Wir versuchen, Jugendliche abzuholen und in ihren Bedürfnissen zu fördern, völlig losgelöst vom Leistungssystem der Schule. Wenn beispielsweise jemand ein eher schwacher Schüler ist, aber in unseren Angeboten brillieren kann, ist das für das Kind enorm wichtig in seiner Entwicklung. Auch in der Öffentlichkeit wird nun sichtbar, wie wichtig unsere Arbeit ist und für was es uns braucht.

Welche Rückmeldungen bekommen Sie von den Jugendlichen?

Wir bekommen sehr viele herzige Bemerkungen. Letztens hat ein Jugendlicher gesagt, dass er jedes Mal etwas Neues lerne, wenn er zu uns kommt. Das ist eine sehr schöne Rückmeldung. Letztes Mal hat er beispielsweise gelernt, dass Elefanten schwimmen können.

Wie geht es jungen Menschen in der Pandemie?

Wir sind zwar keine Notfallstelle, aber klar spüren wir auch, dass es den Jugendlichen nicht gut geht. Die Zahlen sprechen sehr deutliche Sprache. Jugendpsychiatrien sind komplett ausgebucht. Solche, die bereits vorher auf der Kippe gestanden sind, fielen nun in ein Loch.

Was gibt Ihnen die Arbeit in der Kinder- und Jugendanimation?

Sehr viel. Ich arbeite seit zehn Jahren in der Jugendarbeit. Diese Dynamik, diese Offenheit für Neues, der Witz und Humor, all das macht meine Arbeit extrem vielseitig. Junge Menschen begleiten zu dürfen und zu hören, wie sie die Gesellschaft erleben, ist extrem inspirierend. Ich setze mich jeden Tag dafür ein, dass Jugendliche wahrgenommen werden und mitreden dürfen.

Wie sieht ein durchschnittlicher Arbeitstag von Ihnen aus? Welche Aufgaben stehen alle an?

Ein durchschnittlicher Arbeitstag von mir ist vollgepackt mit Besprechungen, Sitzungen, E-Mails. Von den Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen, zur Teamleitungsfunktion und dann das eher Strategische und Übergeordnete, das die Rolle als Bereichsleiterin bei der Stadt Frauenfeld mit sich bringt. Zum Glück sorgt mein Team immer wieder für heitere Momente, sodass auch der Spass nicht zu kurz kommt.

Gibt es etwas, was Sie in der Pandemie gestört hat?

Jugendliche handeln meist zum Wohle der Alten. Man will, dass sie Verantwortung tragen und sich an die Regeln halten, aber mitreden dürfen sie nicht. Dabei sind sie noch länger auf dieser Erde und tragen die Konsequenzen längerfristig. Man traut ihnen oft nicht zu, dass sie gewisse Themen verstehen, dabei haben sie einfach eine andere Sprache. Wir meinen, wir wissen «wie der Hase läuft», aber lassen nicht zu, dass es vielleicht noch ganz andere Ansichten gibt. Die der Jugendlichen.

Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?

Durch die beste Freundin meiner Mutter. Ich war früher aktiv in der Jungwacht Blauring. Sie hat mich darauf hingewiesen, dass es ein Studium gibt, welches genau das behandelt, was ich schon die ganze Zeit gemacht habe. Im Studium habe ich das gemerkt und nie zurückgeblickt. Beste Entscheidung ever.

Was war Ihr erster Traumjob?

Ich glaube, als kleines Mädchen wollte ich mal Tierärztin werden, bis ich festgestellt habe, dass bei diesem Beruf Blut involviert ist. Also habe ich klammheimlich den Berufswunsch gewechselt und allen stolz erzählt, dass ich Kindergärtnerin werden möchte.

Bonde: «Ich freue mich darauf, Menschen guten Gewissens wieder umarmen zu dürfen!» Bild: Donato Caspari

Zur Person Sereina Bonde wurde am 08. Januar 1987 in Wil geboren. Nach der Primar- und Sekundarschule absolvierte sie das 10. Schuljahr, begann die Diplommittelschule (DMS), arbeitete in verschiedensten Aushilfsarbeiten und schloss eine KV-Lehre ab. Anschliessend begann sie nach der Berufsmittelschule ein berufsbegleitendes Studium und startete danach bei der Stadt Frauenfeld. Heute arbeitet sie als Bereichsleiterin im Amt für Gesellschaft und Integration in Frauenfeld, ist verheiratet und Mutter eines Sohnes. Sie lebt mit ihrer Familie in Wil. (fbe)

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Coronapandemie besiegt ist?

Ich freue mich darauf, Menschen guten Gewissens wieder umarmen zu dürfen! Der soziale Austausch fehlt mir sehr: sich ungezwungen irgendwo treffen zu können und bedenkenlos gemeinsam Zeit zu verbringen, das gehört doch einfach zum Leben dazu. Und natürlich all die kulturellen Veranstaltungen, die Open-Air-Festivals, die Strassenfeste, Konzerte. All das Schöne und Bunte, was der Seele guttut und die Batterien wieder auflädt.

Was steht alles auf Ihrer Bucket-List?

Ich möchte unbedingt mal die Nordlichter und noch viel mehr von unserer wunderschönen Welt sehen! Ich möchte aber auch unser Hochzeitsfest nochmals feiern. Dieses Mal im grossen Kreis und ohne schwanger zu sein. Ich möchte Indien, das Geburtsland meines Mannes, besser kennen lernen. Ausserdem möchte ich meiner Schwiegerfamilie die Schweiz zeigen und näherbringen. Sie waren noch nie hier. Eigentlich war alles geplant, wir haben Visa und Flugtickets organisiert, doch dann kam Corona. Ich freue mich jedenfalls darauf, diese Liste bald vollständig abarbeiten zu können!

Wo ist Ihr liebster Rückzugsort, wenn es Ihnen überall zu viel wird?

Auf dem Rücken der Pferde. Ich kann nirgends besser herunterfahren und abschalten, als bei einem Ausritt hoch zu Ross.

Haben Sie ein Morgenritual?

Ich bin überhaupt kein Morgenmensch und schrecklich langsam am Morgen. Daher stehe ich extra früh auf, um noch etwas Zeit für mich zu haben. Dann dusche ich, putze mir die Zähne, male mir ein Gesicht und trinke meine erste Tasse Kaffee. Danach bin ich bereit für den Tag.

Haben Sie einen Wunsch während der Pandemie oder danach?

Was derzeit noch fehlt, ist eine gesetzliche Grundlage für Kinder- und Jugendarbeit. Das wäre sehr wichtig, damit das Bewusstsein für unsere Arbeit nochmals gestärkt wird. Es soll klar sein, dass Jugendarbeit nicht einfach nur ein «Goodie» ist, das sich Gemeinden leisten können, sondern dass es eine präventive und fördernde Massnahme ist, die sich langfristig auszahlt.