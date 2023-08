Interview «Jugendliche leiden viel stärker als Erwachsene unter den Folgen der Coronakrise»: Jugendpsychologe Allan Guggenbühl zur St.Galler Krawallnacht – und warum es dazu kam Zehntausende Franken Sachschaden, neun Festnahmen, ein verletzter Polizist und zahlreiche Wegweisungen: In eskalierenden Situationen bleibe oft nichts anderes als Polizeigewalt übrig, sagt der Zürcher Kinder- und Jugendpsychologe. Jugendliche suchten während der Krise rund um das Coronavirus verzweifelt nach Alternativen, um sich treffen zu können.

Gepanzerte Polizisten stehen jugendlichen Krawallmachern in der St.Galler Innenstadt gegenüber. Bild: Sandro Büchler

Was geht in Jugendlichen vor, die sich online zu einem Massenbesäufnis im Grünen verabreden, das von der Polizei zuerst friedlich aufgelöst wird, aber dann in einer Krawallnacht in der St.Galler Innenstadt mit Verwüstungen und Zerstörungen endet?

Allan Guggenbühl: Die aktuelle Situation ist für Jugendliche besonders schwierig zu ertragen. Sie treffen sich vor allem im öffentlichen oder halb-öffentlichen Raum. Darauf sind sie angewiesen. Der Ausgang ist für sie ganz wichtig für soziale Kontakte, um Kollegen kennen zu lernen und etwas gemeinsam zu unternehmen. Diese normale Ausgangsszene zivilisiert Jugendliche auch. Wenn sie Restaurants, Bars oder Clubs besuchen, hat das auch einen gewissen neutralisierenden Einfluss.



Jugendpsychologe Allan Guggenbühl. Bild: PD

Sie können Dampf ablassen?

Ja, mit gewissen Codes und in einem zivilisierten Rahmen. Man kann ein wenig wild tun, Sprüche klopfen, sich kennen lernen. Das ist ganz wichtig. Das hat einen blockierenden oder zivilisierenden Einfluss.



Das fällt jetzt weg: Ist das Leiden der Jugendlichen inzwischen so gross, dass es sich auf der Strasse entlädt?

Sie suchen verzweifelt nach Alternativen. Nach anderen Möglichkeiten, um Dampf abzulassen.

Es ist die pure Not, die sie auf die Strasse treibt?

Auch. Jugendliche haben immer ein gewisses Gewaltpotenzial. Dieses wird aber meistens aufgefangen durch das, was die Gesellschaft offerieren kann. Gibt es nun eine Situation, in der die Jugendlichen kaum mehr etwas unternehmen können, wie etwas zu viel trinken, oder einfach locker sein – dann ist die Gefahr von Aggressionshandlungen grösser.



In der Krawallnacht waren ja keine gewaltbereiten Hooligans unterwegs: Wie wichtig ist die Gruppendynamik in einem solchen Fall?

Die ist ganz entscheidend. Die allermeisten Jugendlichen gehen nicht in den Ausgang, um sich zu prügeln. Sie wollen sich nur treffen. Dann wird ein Anlass von der Polizei aufgelöst – aus ihrer Warte waren sie da ja noch friedlich und haben nichts gemacht. Diese polizeiliche Intervention kommt bei den Jugendlichen als ungerechtfertigt an. Die Situation kann dann sehr schnell kippen: Die Jugendlichen reagieren auf eine scheinbare Provokation und werden gewalttätig.



Ist der Vorfall in St.Gallen symptomatisch für den Gefühlszustand aller Jugendlichen?

Ganz vielen Jugendlichen geht es nicht gut. Viele reagieren depressiv auf diese Coronakrise. Sie werden nicht gewalttätig. Sie hängen rum, verwahrlosen zum Teil oder provozieren ihre Eltern. Sie haben generell mehr Mühe als die Erwachsenen, mit der Situation umzugehen.



Die psychologischen Auswirkungen in Bezug auf die Pandemie sind erheblich?

Ja, gerade bei Jugendlichen. Kinder sind in dieser Zeit vor allem noch daheim und geniessen es, mit den Eltern zusammen zu sein, den Vater abzulenken oder so. Aber für Jugendliche ist die Situation weitaus schwieriger.



Wie kommen Sie zu solchen Aussagen? Lassen sich die psychischen Belastungen für Jugendliche messen?

Ich bekomme sehr viele Anfragen im Umgang mit Jugendlichen. Diese decken sich mit den Erfahrungen, die kinder- und jugendpsychiatrische Dienste mit Jugendlichen machen, sie haben viel mehr Anfragen. Das ist mein Gradmesser.



Sachbeschädigungen bei Grossanlässen gibt es in der Stadt immer wieder mal: Das Einschlagen von Schaufenstern hat aber eine andere Dimension. Sind die Vorkommnisse in St.Gallen ein Indiz, dass Jugendliche vermehrt auf Krawall gebürstet sind?

Das glaube ich nicht. Es braucht Einzelereignisse oder Provokationen, dass es zu solchen Handlungen kommt. Wenn einer eine Scheibe einschlägt, machen das andere nach. Das sind in der Regel keine beabsichtigten Handlungen, sie geschehen dynamisch aus dem Moment heraus. Die Energie ist da, die Jugendlichen wollen Dampf ablassen. Jugendliche wollen etwas erleben. Und das können sie jetzt nicht mehr. Das drückt sich dann in solchen Aggressionshandlungen aus.



St.Gallen ist offenbar kein Einzelfall: Auch im Zürcher Kreis 1 häufen sich Fälle von Jugendgewalt. Stiehlt die Coronakrise den Jugendlichen den Raum?

Sie nimmt ihnen einen wichtigen Raum, wo sie sich unter ihresgleichen treffen können. Durch die Gewalthandlungen wird er pervertiert – quasi zurückerobert auf eine perverse Art.



Wie wichtig sind soziale Kontakte für Jugendliche?

Sie sind essenziell. Jugendliche suchen ihre Identität, eine Autonomie von den Eltern und der Schule. Sie wollen sich über soziale Kontakte erfahren. Die Jugend ist eine ganz wichtige Zeit. Durch den Lockdown oder die Coronarestriktionen wird sie ihnen weggenommen. Es sind wenige, aber wichtige Jahre zwischen 16 und 24, die so geprägt sind – den Jugendlichen wird so mehr weggenommen als den Erwachsenen.



Ist es mit Polizeipräsenz und Überwachung getan? – Wie sollen Erwachsene auf diese Gewaltbereitschaft von Jugendlichen reagieren?

Eine adäquate Reaktion ist schwierig. Orte für Jugendliche wie Freizeitzentren zu schaffen ist ein guter Ansatz, da können sich Jugendliche versammeln. Auch Fussballmatches sind wichtig. In eskalierenden Situationen bleibt gar nichts anderes als die Polizeigewalt. Man muss einfach wissen: Wenn man Jugendlichen den Freiraum für ihre ritualisierten Treffen verbieten will, besteht die Gefahr von Gewalt.



Umgekehrt gefragt: Ist es Zeit für Lockerungen?

Das steht natürlich noch mit sehr vielen anderen Fragen im Zusammenhang. Erwachsene müssen aber wissen, dass es für Jugendliche sehr schwierig ist, diese Restriktionen zu ertragen. Wenn man Jugendlichen verbietet, an einen Fussballmatch zu gehen, hat das eine riesige Auswirkung.



Es bräuchte mehr Angebote für Jugendliche – Räume, die nur ihnen gehören?

Das Schwierige ist: Es gibt eine bestimmte Qualität vom Zusammenkommen von Jugendlichen, die jetzt wegen Corona nicht geht. Etwa in der Masse wie im Open Air laut zu sein und das Gefühl zu haben, ein gemeinsames Event zu erleben. Wegen Corona geht das nun aber nicht.

Auch Jugendtreffs sind zu institutionalisiert?

Sie sind gut, aber zu codiert. Die Erlebnisqualität, die die Jugendlichen sonst im Ausgang finden, ersetzt das nicht.



Die Coronakrise hat die Solidarität unter den Generationen gestärkt – ist dieses Verständnis zwischen Jung und Alt mittlerweile ausgereizt?

Rational sehen es die meisten Jugendlichen ein, dass sie Rücksicht auf die ältere Generation nehmen müssen. Die Umsetzung verlangt von den Jugendlichen aber sehr viel ab.



Die Gewalteskalation ist das eine, der Medienkonsum das andere: Weichen Jugendliche vermehrt auf digitale Kanäle aus, weil ihnen die Freiräume aufgrund der Coronarestriktionen verbaut sind?

Sie weichen aus, klar. Sie konsumieren mehr Filme, gamen oder chatten intensiver. Das ist aber kein Ersatz für das reale Leben. Und das verleidet den meisten. Von Fachhochschulen und Universitäten höre ich, dass Studierende abhängen, weil die Restriktionen nicht mehr zu ertragen seien.



Das macht Ihnen Sorge?

Ja. Dass junge Menschen das Interesse am Studium verlieren, ist problematisch.