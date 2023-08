Interview «Ich bin Halbschweizer geworden»: Enzo Peluso schliesst sein Ristorante in Weinfelden nach 26 Jahren Der Neapolitaner Enzo Peluso schliesst Ende Jahr sein Ristorante Pulcinella in Weinfelden. Zeit, um darüber Nachzudenken, bleibt ihm aber nicht.

Der Wirt des Ristorante Pulcinella in Weinfelden, Enzo Peluso, hört auf. Bild: Andrea Stalder

Wo liegen die Gründe für die Schliessung Ihres Ristorante Pulcinella in Weinfelden?

Enzo Peluso: Ich denke nach 49 Jahren in der Gastronomiebranche ist es an der Zeit ein Ende zu setzen. Meine Frau und ich wollten immer auf dem Höhepunkt aufhören, solange es uns noch Spass macht. Ausserdem haben unsere beiden Söhne kein Interesse an der Gastronomie oder der Liegenschaft. Der Verkauf hat sich gerade so ergeben.

Wie reagierten Ihre Gäste auf die Neuigkeiten?

Alle zeigten grosses Verständnis gegenüber unserem Entscheid. Sie finden es zwar schade, aber bedanken sich für die vielen Jahre.

Was bedeutet die Schliessung Ihres Restaurants für Sie?

Momentan habe ich überhaupt keine Zeit darüber nachzudenken. Seit der Bekanntgabe klingelt das Telefon durchgehend. Wir erhalten sehr viele Reservationen. Alle wollen noch einmal das «Pulcinella» besuchen.

Vor 26 Jahren eröffneten Sie das «Pulcinella». Wie kam es dazu?

Es war schon immer mein Traum, ein eigenes Lokal zu führen. Seit meiner Jugend.

Zur Person Enzo Peluso ist vor 63 Jahren in der Stadt Neapel in Italien geboren und wuchs dort in einfachen Verhältnissen auf. Während fast 50 Jahre arbeitete er sich in der Gastronomie hoch. Nach mehreren Etappen in verschiedenen europäischen Ländern und der Schweiz liess sich Peluso 1989 in Weinfelden nieder. Dort waren er und seine Frau Melitta Peluso zunächst Pächter des Gambrinus beim Marktplatz und erfüllten sich später ihren Traum eines eigenen Lokals. Ende Jahr schliessen sie nach 26 Jahren ihr Ristorante Pulcinella an der Wilerstrasse.

Weshalb heisst Ihr Restaurant Pulcinella?

Pulcinella ist eine Figur aus der Commedia dell’Arte von Goldoni. Er ist ein liebenswerter Possenreisser. Für uns Neapolitaner ist Pulcinella eine Art Volkssymbol. Er repräsentiert unsere Philosophie des Lebens. Von Anfang an war klar, dass das Lokal so heissen wird.

Wie wird es nun weitergehen?

In einem ersten Schritt will ich mit dem Restaurant abschliessen und eine Pause einlegen. Wie lange oder wie es danach weitergeht, weiss ich noch nicht. Ausserdem hoffe ich, dass unser Koch eine gute Anstellung findet. Er hat 16 Jahre bei uns gearbeitet und vollbrachte immer ausserordentliche Leistungen. Die anderen, jüngeren Mitarbeiter, haben alle bereits Pläne, was sie danach machen wollen.

Auf was sind Sie besonders stolz?

Damals, zur Gründung, gab es in Weinfelden bereits viele etablierte Gastrobetriebe. In all diesen Jahren wurden wir zudem immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert. Zum Beispiel die jahrelange Baustelle wegen der Unterführung. Aber selbst dann gaben wir nie auf.

Was haben Sie hart erlernen müssen in Weinfelden?

Ich habe über die Jahre gelernt, dass einem nicht alles geschenkt wird. Es braucht Konstanz und Überzeugung, um sich etwas zu erarbeiten und erfolgreich zu sein.

Was ist das Besondere an Weinfelden?

Weinfelden hat eine bemerkenswerte Gastronomie. Viele Betriebe hier sind sehr erfolgreich.

Wie fühlen Sie sich als Neapolitaner im Thurgau?

Vor 40 Jahren habe ich mich entschieden in der Schweiz zu leben. Die Schweizer Mentalität habe ich nie zu 100 Prozent angenommen und die neapolitanische habe ich immer beibehalten. So gab es eine gute Mischung.

Neapel oder der Thurgau? Wo schlägt Ihr Heimatherz?

Meine Familie lebt noch immer in Neapel und ich stehe auch täglich in Kontakt mit ihnen. Ich will jedoch hierbleiben, da ich Halbschweizer geworden bin. Neapel ist zwar schön, aber ich kann mir nicht vorstellen wieder dort zu leben.

Gibt es einen Lieblingsort für Sie im Thurgau?

Meine Frau und ich haben eine Wohnung in Uttwil gekauft. Die Nähe zum Wasser gefällt mir an Uttwil besonders, da ich am Meer aufgewachsen bin. Seit einem Jahr wohnen wir teilweise dort. Nach der Schliessung des «Pulcinella» werden wir schliesslich ganz dort leben.

Was ist Ihr aufwendigstes Gericht, das Sie je zubereitet haben?

Während der Schlaraffia haben wir immer spezielle Menus angeboten. Dafür mussten wir jeweils viel ausprobieren und testen. Die Gerichte boten wir normalerweise nicht im Restaurant an und passten immer zu einer bestimmten Thematik.

Waren Sie am Herd oft im Stress?

Stress gehört in der Küche dazu. Es ist sowohl körperlich als auch mental sehr anspruchsvoll. Das Timing ist enorm wichtig, da es beim Kochen teilweise auf die Sekunde ankommt. Schliesslich wollen die Gäste nicht zu lange auf ihr Essen warten.

Wurde es auch mal zu viel?

Es gab immer wieder Tage, an denen sehr viel los war oder einfach alles aufeinandertraf. Am nächsten Tag ist es dann aber meist wieder gut und alles sieht anders aus.

Welche Speise haben Sie nie angeboten?

Im «Pulcinella» haben wir nie Wild angeboten. In Weinfelden gibt es bereits viele Restaurants, die dies anbieten und bekannt für ihre Spezialitäten sind. Da muss ich das nicht auch noch auf die Karte setzen.

Ihr Restaurant-Tipp lautet …

Meine Frau und ich gehen sehr gerne in das Restaurant Zum Löwen in Weinfelden.

Welches ist Ihr Lieblingsessen?

Ich liebe Pasta. Das war schon immer so, bereits als Kind. Vor allem Spaghetti mit Tomaten und frischem Basilikum.

Wenn Sie ein italienisches Gericht wären, welches wären Sie?

Dann wäre ich Spaghetti Vongole mit Venusmuscheln. Es ist sehr einfach und schnell zubereitet, aber trotzdem ist es wichtig, dass man hochwertige Zutaten verwendet.

Was ist auf Ihrer Pizza?

Am liebsten mag ich, ganz klassisch, Margherita. Aber natürlich wie in Neapel, mit Tomaten, Mozzarella und frischem Basilikum.

Mit wem würden Sie gerne einmal eine Flasche Wein trinken?

Mit Diego Maradona. Er war ein sehr begnadeter Fussballspieler und hatte ein turbulentes Leben. Jedoch würde ich keinen argentinischen Wein öffnen.

Haben Sie ein Morgen-Ritual?

Zuerst trinke ich immer Kaffee und schaue die italienische Tagesschau.

Was ist Ihr gefühltes Alter?

Im Kopf bin ich noch immer 20. Aber ich muss mir selbst zugestehen, dass dem nicht mehr so ist.

Was nehmen Sie immer mit, wenn Sie aus dem Haus gehen?

Leider mein Mobiltelefon. Ich muss wegen der Arbeit immer erreichbar sein, aber das heisst auch, dass ich nie wirklich abschalten kann.

Worauf freuen Sie sich an einem freien Wochenende?

Am Sonntag und Montag gehe ich immer mit unserem Hund spazieren, was mir sehr guttut. Unter der Woche kümmert sich meine Frau um ihn.

Was liegt auf Ihrem Nachtisch?

Mein Wecker, den brauche ich aber nie, da ich immer automatisch aufwache. Daneben liegen Schutzengel, die mir meine Frau geschenkt hat.

Mit welchem Menschen würden Sie gerne einen Tag lang tauschen?

Mit jemandem der im Zirkus arbeitet. Ich war schon immer fasziniert vom Zirkus und besuche gerne Aufführungen, wenn ich Zeit habe.

Ihr erster Traumberuf war?

Bereits mit 15 Jahren wollte ich in der Gastronomiebranche arbeiten. Es war die einzige Möglichkeit von Neapel wegzukommen, zu reisen und etwas von der Welt zu sehen.

In welchem Job wären Sie eine Fehlbesetzung?

In handwerklichen Berufen. Ich habe zwei linke Hände.

Was würde ihre Mutter über Sie sagen?

Leider ist meine Mutter früh gestorben. Ich denke, Sie wäre sicher stolz auf mich und auf das, was ich erreicht habe.

Was möchten Sie unter allen Umständen in diesem Leben noch machen?

Ich würde gerne für zwei oder drei Monate auf die Insel Iscia, im Golf von Neapel und dort einfach in kurzen Hosen und Flipflops entspannen.