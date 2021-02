Interview «Die Initiative bringt niemandem etwas»: Eine Muslimin und Juristin sagt, warum das Verhüllungsverbot weder der Gleichberechtigung zuträglich ist noch gegen Terrorismus hilft Die Verhüllungsinitiative schüre nur Hass, sagt Lejla Medii. Sie wünscht sich einen breiteren Dialog und reflektiert dabei auch die Rolle der Frau innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft. Es sei wichtig, Frauen zu mehr Selbstbestimmung, Lohngleichheit und gleichen Aufstiegschancen zu verhelfen: «Das sind die Themen, die interessieren sollten.»

Das Frauenbild müsse sich ändern – auch innerhalb des Islams, sagt Lejla Medii. Bilder: Michel Canonica (Rorschach, 19. Februar 2021)

Am 7. März stimmt die Bevölkerung über die Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» ab.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von der Verhüllungsinitiative hörten?

Lejla Medii: Die Abstimmung war für mich einerseits zu erwarten. Andererseits dachte ich: Warum müssen wir schon wieder über Verbote diskutieren, bei denen es letztlich um die Ausgrenzung einer Gruppe in der Schweiz geht? Ähnlich wie bei der Minarettinitiative bedient sich das Egerkinger Komitee Bildern, die Angst, Hetze und Hass verbreiten sollen.

Die Abstimmung zielt allein auf die Diskriminierung einer Minderheit?

Ja. Es geht um die Botschaft, den Islam aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Wenn es tatsächlich um die Frauen ginge, wäre ich die erste, welche die Initiative unterstützen würde. Dieses Komitee hat sich aber noch nie für Frauenrechte und Gleichberechtigung interessiert und steht einer Partei nahe, die weder das Opferhilfegesetz, noch das Gleichstellungsgesetz, noch den Frauenstreik 2019 unterstützte. Auch das Argument der Terrorabwehr ist absurd, denn es gibt keine logische Verbindung zwischen Gesichtsverhüllung und Terrorismus. Die Gesichtsverhüllung muslimischer Frauen in der Schweiz ist zudem ein Randphänomen. Gerade einmal 40 Frauen tragen Nikab. Als Juristin ärgere ich mich besonders darüber, dass Kleidungsvorschriften für Frauen in der Verfassung festgeschrieben werden sollen, obwohl dem Thema die gesamtgesellschaftliche Relevanz fehlt.

Sie werden also dagegen abstimmen?

Ich werde mit Nein abstimmen. Das heisst aber nicht, dass ich mich nicht für die Rechte von Frauen einsetzen möchte. Ein Ja hilft aber keiner einzigen Frau in der Schweiz, die unterdrückt wird. Durch die Annahme der Initiative werden diese Frauen nicht befreit – im Gegenteil: Sie würden sich nur noch mehr isolieren und ihre eigenen vier Wände nicht mehr verlassen.

Ist der Vollschleier weder ein religiöses noch ein politisches Statement?

Ich masse mir nicht an, dem Nikab oder der Burka eine Bedeutung zu geben. Ich kenne keine einzige Frau, die Burka oder Nikab trägt. Das Phänomen ist in der Ostschweiz gänzlich unbekannt. Aus der Forschung weiss man, dass etwa die Burka historisch und kulturell gesehen verschiedene Bedeutungen hatte. Und man weiss, dass Frauen in der Schweiz, die Nikab tragen, andere Gründe dafür nennen, als etwa Frauen in Saudi Arabien. Gemäss Islamwissenschaftler Reinhard Schulze sind die Kleidungsstücke nicht Symbole des Extremismus. Viele Islamisten, etwa die Muslimbrüder, lehnen laut Schulze Nikabs für Frauen sogar ab. Doch darüber wird im Rahmen dieser Initiative kaum diskutiert. Die Dinge werden sehr vereinfacht dargestellt.

Wie wird das Thema in ihrem Umfeld diskutiert?

In der Schweiz wird die Annahme der Initiative keine grossen Auswirkungen haben. Es wird ungefähr 40 Frauen und 15 Touristinnen treffen. Viel schlimmer ist für Muslime die Botschaft, die durch die Abstimmung verbreitet wird: Dass Muslime nicht erwünscht sind als Teil der Gesellschaft. Und dass weitere Initiativen folgen werden. Was uns als Organisation Sorgen macht, ist, dass einige Musliminnen und Muslime sich dadurch noch mehr zurückziehen und isolieren.

Was braucht es für die Integration?

Im Kanton St.Gallen führen wir mit DIGO innerhalb verschiedener Religionsgemeinschaften einen regen Dialog, etwa mit dem Runden Tisch der Religionen. Zudem bemüht sich der Kanton, das Verhältnis zwischen Staat und Religion zu diskutieren. Was es sicher auch braucht, sind niederschwellige Angebote und mehr Frauenförderung. Es braucht Stellen, an die sich Frauen wenden können, wenn sie ihre Rechte einfordern möchten oder wenn es um ihre Selbstbestimmung geht. Was es nicht braucht, sind Kleidungsvorschriften für Frauen, von denen man annimmt, sie seien Opfer. In unserem Rechtssystem sollten die Täter bestraft werden, nicht die Opfer. Und dafür haben wir den Straftatbestand der Nötigung, der angezeigt werden kann.

Dennoch könnte man festhalten, dass die Burka die Emanzipation und Gleichstellung der Frauen im Westen verhindert.

Diese Fragen müssen wir tatsächlich diskutieren. Ich wünsche mir aber einen breiten Diskurs und Forschung dazu, statt polemisierende Diskussionen im Rahmen von Initiativen, die eine Verbotspolitik fördern.

Müssen Burkaträgerinnen Platz haben in modernen Gesellschaften oder stehen sie sich selber im Weg?

Ich stehe für die Freiheit und Selbstbestimmung aller Menschen. Wir leben in einer freien Gesellschaft, in der jeder Mensch selbst bestimmen soll, was er anziehen möchte. Ob das ein Kopftuch ist oder nicht, ein weiter Ausschnitt oder eine zugeknöpfte Bluse. Nicht die Gesellschaft sollte bestimmen, was eine Frau tragen soll, das geschieht nur in patriarchalen Kulturen. Niemand darf kontrollieren oder bestimmen, wie eine Frau auszusehen hat. Wenn wir dazu Vorschriften verankern, sind wir nicht besser als Staaten wie Saudi Arabien, die wir gerade wegen ihrer rückständigen Rechtsordnung rügen.

Sie haben sich für das Kopftuch entschieden. Haben Sie dadurch Nachteile erfahren?

Wenn sich eine Frau für das Kopftuch entscheidet, sollte ihr bewusst sein, womit sie konfrontiert werden kann. Es ist deshalb auch ein Ausdruck von Mut und Stärke, wenn jede Frau ihren Weg geht, auch wenn sie vielleicht Schwierigkeiten damit bekommt. Der Arbeitsmarkt ist nicht in allen Bereichen gleich offen. Ich habe es zum Glück geschafft, Fuss zu fassen.

Von dieser Abstimmung sind vor allem Frauen betroffen. Warum treten nicht mehr Musliminnen an die Öffentlichkeit?

Es gibt leider viele Musliminnen, die sich zurückziehen, die sich isolieren oder sich nicht ausbilden lassen. Das ist schade, denn ein gutes Zusammenleben ist möglich. In unserer Gesellschaft sollten Frauen ermutigt werden, das zu tun, was für sie stimmt, sei es, ein Kopftuch abzulegen oder anzuziehen, sei es, in der Arbeitswelt zu bestehen. Wir sollten alle an den Grundwerten festhalten, eine freiheitliche Gesellschaft zu sein. In den letzten Jahren wurde ein sehr düsteres Bild gemalt. Viele Musliminnen getrauen sich nicht, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie fürchten, in eine extremistische Ecke gedrängt zu werden. Schauen Sie sich die Zusammensetzung der Diskussionsteilnehmer in der SRF-Sendung Arena an! Diese sind bewusst so ausgewählt, dass die Diskussionen polarisierend und aggressiv geführt werden. Das schreckt viele ab. Hoffnung macht aber, dass gut ausgebildete Musliminnen ein Narrativ gefunden haben, sich auf alternativen Plattformen auszudrücken, in Talks auf Youtube oder Instagram. Sie sagen: Ich möchte selber über mich reden.

Sind die Frauen untereinander vernetzt?

Ja, gerade im Raum Zürich sind Musliminnen gut vernetzt, auch etwa innerhalb von Studentinnenverbindungen.

Wie viel Kritik muss möglich sein?

Natürlich müssen wir auch innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft reflektieren, wo Handlungsbedarf besteht. Gerade kürzlich habe ich zur Stellung der Frau im Islam einen Vortrag gehalten und Kritik an der eigenen Religionsgemeinschaft ausgeübt. Kritik ist nötig, damit sich eine Gesellschaft weiterentwickeln kann. Was wir jetzt aber erleben, ist eher eine Muslimfeindlichkeit als eine Islamkritik.

Was kritisieren Sie?

Innerhalb der muslimischen Gemeinschaft können Frauen sehr wenig mitreden, sie sind nicht in den entscheidenden Positionen in Moscheen vertreten. Ich fordere mehr Gleichberechtigung. Das Frauenbild soll sich ändern. Ich spreche manchmal von der doppelten Diskriminierung. Innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft haben Frauen nicht Zugang zu allen Räumlichkeiten, andererseits werden sichtbare Musliminnen auch auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert. Dort haben sie nicht dieselben Aufstiegschancen.

Stösst Ihre Kritik auf Gehör?

Die Imame in der Ostschweiz sind grundsätzlich sehr dafür und unterstützen mich. Es gibt aber ältere, die sich noch dagegen stemmen. Das ist wie in der katholischen Kirche, es geht langsam, bis sich etwas ändert. Ich möchte etwa, dass Frauen im Vorstand von Moscheen Platz finden. DIGO macht es vor. Bei uns sind Frauen im Vorstand, wir haben eine Vorbildfunktion für Moscheen. Wir wollen, dass man sieht: Frauen haben etwas zu sagen und sind ein gleichberechtigter Teil der Gesellschaft.

Was wünschen Sie sich im Hinblick auf die Abstimmung?

Ich wünsche mir, dass sich die Leute nicht für rassistische Hetze einspannen lassen. Es gibt andere Probleme, mit denen wir Frauen zu kämpfen haben. Wir sind noch weit entfernt von echter Gleichberechtigung. Wir sollten Frauen zu mehr Selbstbestimmung verhelfen, zu Lohngleichheit, gleichen Aufstiegschancen. Das sind die Themen, die interessieren sollten. Die Initiative bringt niemandem etwas.