«Die Diskussion ist ergebnisoffen»: SP-Co-Präsident Peter Olibet zu einem möglichen Rückzug der Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen»

Ob es am 15. Mai nächsten Jahres in der Stadt St.Gallen zu einer Volksabstimmung über die Ladenöffnungszeiten und den Sonntagsverkauf komme, sei offen, sagt SP-Co-Präsident Peter Olibet. Das breit abgestützte Initiativkomitee will diese Woche entscheiden.