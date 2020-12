Spital Grabs Intensivstation im Spital Grabs stark ausgelastet – Patienten werden ins Kantonsspital verlegt Wegen Doppelbelastung durch Coronapatienten und Normalbetrieb kommt es immer wieder zu Engpässen im Spital Grabs. 19 Patienten starben in der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland zwischen dem 3. und dem 17. Dezember an Corona. Total waren es bisher 60.

Coronapatiente, die eine Intensivpflege benötigen, werden teilweise ins Kantonsspital St.Gallen verlegt. Bild: Arthur Gamsa

Die Intensivpflegestation 1 (IPS1) des Spitals Grabs ist mit sieben Patienten (Stand Freitagmorgen) ausgelastet. Fünf dieser Patienten sind mit dem Coronavirus infiziert. Die Situation im Spital Grabs werde täglich evaluiert und auch die Operationskapazitäten werden täglich aufgrund der Bettensituation festgelegt, sagt Andrea Bachmann, Leiterin Kommunikation und Marketing der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SRRWS).

«Die fünf zusätzlichen Intensivbetten, die bereits im Oktober in Betrieb waren, können jederzeit wieder in Betrieb genommen werden.»

Innert weniger Tage könne die zweite IPS bei Bedarf hochgefahren werden. Der Normalbetrieb müsste in der Folge aber noch drastischer eingeschränkt werden.

Patienten werden ins Kantonsspital verlegt

Derzeit werden nur sieben der zwölf Betten betrieben, um den OP-Betrieb aufrechtzuerhalten. Denn: «Je mehr IPS-Betten betrieben werden, umso mehr muss der OP-Betrieb eingeschränkt werden.» Wenn alle IPS-Plätze in Grabs belegt sind, erfolgt die Verschiebung an eine andere IPS im Kanton, das heisst ins Kantonsspital St. Gallen oder in die Klinik Stephanshorn. Zurzeit müssen laut Bachmann bereits IPS-Patienten verlegt werden. Aufgrund der Doppelbelastung durch Coronapatienten und Normalbetrieb kommt es immer wieder zu Engpässen, sowohl auf den Normalstationen als auch auf den Intensivstationen, sagt Bachmann.

«Die Intensivstation wie auch die Normalstation ist seit Wochen mehr oder weniger durchgehend ausgelastet.»

Seit Wochen hohe Belastung für das Personal

«Während die einen Ski fahren, stehen die anderen an der Grenze zur Erschöpfung, insbesondere das Personal in den Spitälern, den Heimen, der Spitex. Für die Mitarbeitenden ist die aktuelle Situation psychisch und physisch erschöpfend – auch weil sie bereits lange andauert und weil man nicht weiss, wann sie endet», heisst es in einer Mitteilung des VPOD (Schweizerischen Verband des Personals öffentlicher Dienste).

Auch in der hiesigen Spitalregion sei die Belastung für die Mitarbeitenden hoch, sagt Andrea Bachmann gegenüber dem W&O.