Das geben St.Galler Gemeinden für Integration aus – erste Zahlen zeigen grosse Unterschiede Erstmals liegen Zahlen vor, welchen Anteil ihrer Integrationspauschale die St.Galler Gemeinden in einem Jahr ausgegeben haben. Die Unterschiede sind gross. Während die einen kein Geld aus dem Topf schöpften, zahlten andere drauf. Katharina Brenner

Kanton und Gemeinden fördern die Integration in den ersten Arbeitsmarkt. (Bild: KEY)

Gemeinden, Kantone und Bund sind sich einig: Dort, wo Flüchtlinge leben, gelingt Integration am besten – in den Gemeinden. Diese erhalten ab Mai deutlich mehr Geld. Pro Flüchtling und vorläufig aufgenommener Person zahlt der Bund dann einmalig 18000 Franken. Bisher sind es 6000 Franken – viel zu wenig, hatten die Kantone kritisiert. Für den Kanton St.Gallen bedeutet die Verdreifachung, dass dieses Jahr 15,5 Millionen Franken im Integrationstopf liegen, letztes Jahr waren es 6 Millionen. Mit dem Geld unterstützt der Kanton Sprachkurse, Kinderbetreuung und Vereinsmitgliedschaften sowie Angebote der Arbeitsintegration: Vorlehren, Praktika, Bewerbungstrainings. Die Gemeinden schiessen das Geld jeweils vor und können sich bestimmte Massnahmen vom Kanton refinanzieren lassen. Dieser erhält das Geld wiederum vom Bund. Seit gut einem Jahr gilt dieses Konzept.



Erstmals liegen nun Zahlen vor, welche Gemeinde wie viel Geld gebraucht hat. Die Unterschiede sind eklatant. Das Kompetenzzentrum Integration und Gleichstellung hat die Liste vor kurzem den Gemeinden geschickt. «Wir möchten damit Transparenz schaffen», sagt Leiterin Claudia Nef. Bei manchen Gemeinden sei ein tiefer Ausschöpfungsgrad «eine Haltungsfrage», andere seien nicht genug informiert gewesen. Sicher gebe es plausible Gründe; Sanktionsmöglichkeiten habe der Kanton nicht.



«Grundsätzlich dürfte ein tiefer Ausschöpfungsgrad bedeuten, dass eine Gemeinde wenig für die Integration unternimmt.»

Dem widersprechen die Gemeinden. Niederbüren gehört zu denen, die 2018 keine Massnahmen refinanzieren liessen. Die Statistik sei undifferenziert, sagt Gemeindepräsident Niklaus Hollenstein. Es könne «durchaus ein falsches Bild» über die «erfolgreich umgesetzten Integrationsmassnahmen» in den Gemeinden entstehen. Zwei Personen wären 2018 in Niederbüren für Massnahmen in Frage gekommen. Die eine ist gemäss Hollenstein seit sechs Jahren in der Schweiz und arbeitet seit vier Jahren Vollzeit im Gastgewerbe. Sie komme für Lebensunterhalt und integrative Massnahmen selbst auf. Die andere habe den Status anerkannter Flüchtling im Dezember 2018 erhalten; Integrationsmassnahmen liefen ab diesem Jahr.

Für 79-Jährige fielen keine Massnahmen mehr an

Auch Amden und Nesslau schöpften 2018 kein Geld aus dem Topf. Sie verweisen auf Kollektiv- und Gruppenunterkünfte, die ihre Verteilzahl beeinflussten. Der Kanton berechnet jedes Jahr für jede Gemeinde ein Kostendach. Er nimmt den Durchschnitt der Flüchtlinge und vorläufig aufgenommenen Personen, die in den vergangenen 24 Monaten in einer Gemeinde lebten, als Grundlage. Nesslau sei derzeit für eine vorläufig aufgenommene Person zuständig, sagt Gemeindepräsident Kilian Looser. Die 79-Jährige lebe bei ihrer Familie. «Integrationsmassnahmen fallen da keine mehr an.»

Ausschöpfungsgrad der Gemeinden Ausschöpfung in Prozent 0 20 40 60 80 100 Amden Andwil Au Bad Ragaz Balgach Benken Berg Berneck Buchs Bütschwil-Ganterschwil Degersheim Diepoldsau Ebnat-Kappel Eggersriet Eichberg Eschenbach Flawil Flums Gaiserwald Gams Goldach Gommiswald Gossau Grabs Häggenschwil Hemberg Jonschwil Kaltbrunn Kirchberg Lichtensteig Lütisburg Marbach Mels Mörschwil Mosnang Muolen Neckertal Nesslau Niederbüren Niederhelfenschwil Oberbüren Oberhelfenschwil Oberriet Oberuzwil Pfäfers Quarten Rapperswil-Jona Rebstein Rheineck Rorschach Rorschacherberg Rüthi Sargans Schänis Schmerikon Sennwald Sevelen St. Gallen St. Margrethen Steinach Thal (1) Tübach Untereggen Uznach Uzwil Vilters-Wangs Waldkirch Walenstadt Wartau Wattwil Weesen Widnau Wil Wildhaus-Alt St. Johann Wittenbach Zuzwil Total Altstätten 0 0 0 0 100 100 84 84 80 80 44 44 0 0 81 81 63 63 81 81 26 26 33 33 54 54 65 65 100 100 57 57 90 90 84 84 100 100 100 100 100 100 79 79 100 100 20 20 91 91 9 9 40 40 52 52 100 100 78 78 15 15 0 0 86 86 100 100 74 74 93 93 54 54 0 0 0 0 42 42 0 0 97 97 65 65 94 94 57 57 100 100 54 54 36 36 60 60 66 66 100 100 88 88 57 57 70 70 100 100 83 83 96 96 77 77 63 63 100 100 71 71 100 100 65 65 100 100 100 100 23 23 100 100 100 100 52 52 44 44 100 100 86 86 84 84 100 100 71 71 100 100 71 71

Patrik Müller, Präsident des Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen der St.Galler Gemeinden, verweist auf die Autonomie der Gemeinden und die Individualität der Fälle:

«Wir sind mit dem Konzept auf einem guten Weg.»

Auch Bernhard Keller, Geschäftsführer der Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten findet, das Modell habe sich «grundsätzlich bewährt». Es brauche aber eine Diskussion darüber, wie man mit Nebenkosten wie Mittagsverpflegung umgehe.



Praktikum in einer Autogarage und im Hotel

Tübach ist eine von 20 Gemeinden, die ihr Kostendach 2018 erreichten. Dort lebten gemäss Gemeindepräsident Michael Götte 13 Erwachsene und 4 Kinder mit entsprechendem Status. Die Gemeinde setzte ihre 14680 Franken für diverse Massnahmen ein: Sprachkurse, Integrationsförderkurse, Mitgliedschaft im Volleyballverein. Götte beurteilt den Erfolg dieser Massnahmen als gut. Eine Person könne ab dem Sommer ein Praktikum in einer Autogarage machen. Eine weitere absolviere derzeit eines in einem Hotel und beginne dort im Sommer eine Lehre. In Tübach reichte der Betrag nicht aus; die Gemeinde habe zusätzlich 22000 Franken für Integrationsmassnahmen ausgegeben.

Kosten der Integrationsmassnahmen Angaben in Franken Gemeinde Kostendach 2019 Kostendach 2018 refinanziert Altstätten 82 830 42 560 28 505 Amden 4 886 13 307 0 Andwil 19 312 11 511 0 Au 208 007 73 715 73 715 Bad Ragaz 147 280 43 194 36 442 Balgach 80 736 42 455 33 990 Benken 103 538 41 927 18 633 Berg 6 049 6 442 0 Berneck 135 647 62 837 50 896 Buchs 507 918 188 300 119 366 Bütschwil-Ganterschwil 104 003 41 504 33 569 Degersheim 115 172 58 613 15 196 Diepoldsau 211 497 84 592 28 181 Ebnat-Kappel 157 285 70 441 37 911 Eggersriet 20 708 21 122 13 812 Eichberg 31 643 10 561 10 561 Eschenbach 289 674 103 707 58 851 Flawil 359 010 116 486 105 055 Flums 124 246 35 062 29 388 Gaiserwald 280 134 83 325 83 325 Gams 99 117 21 755 21 755 Goldach 235 462 67 273 67 273 Gommiswald 91 905 35 907 28 538 Gossau 576 091 200 022 200 022 Grabs 222 898 95 364 18 662 Häggenschwil 56 771 19 010 17 255 Hemberg 30 480 16 158 1 445 Jonschwil 64 450 37 491 14 842 Kaltbrunn 144 721 56 712 29 731 Kirchberg 430 905 117 859 117 859 Lichtensteig 112 380 30 943 24 101 Lütisburg 23 267 18 059 2 713 Marbach 35 133 23 023 0 Mels 129 830 32 316 27 912 Mörschwil 91 439 24 501 24 501 Mosnang 97 954 27 458 20 376 Muolen 43 277 15 208 14 126 Neckertal 75 385 39 709 21 461 Nesslau 7 678 1 584 0 Niederbüren 11 633 8 554 0 Niederhelfenschwil 73 989 30 943 13 093 Oberbüren 18 614 99 906 0 Oberhelfenschwil 16 976 13 201 12 870 Oberriet 312 941 129 054 83 817 Oberuzwil 172 176 53 015 49 976 Pfäfers 59 563 18 693 10 617 Quarten 76 781 10 455 10 455 Rapperswil-Jona 932 773 408 493 218 725 Rebstein 164 963 74 348 26 753 Rheineck 153 562 75 088 45 326 Rorschach 441 840 158 096 104 971 Rorschacherberg 223 596 63 154 63 154 Rüthi 55 143 22 072 19 449 Sargans 104 236 44 461 25 430 Schänis 124 944 47 207 33 045 Schmerikon 129 597 45 095 45 095 Sennwald 108 424 39 181 32 550 Sevelen 184 973 31 577 30 465 St. Gallen 3 009 119 1 153 878 883 428 St. Margrethen 107 959 40 554 25 462 Steinach 121 221 34 217 34 217 Thal1 92 137 41 715 29 825 Tübach 60 494 14 680 14 680 Untereggen 9 539 8 132 5 289 Uznach 180 784 70 652 70 652 Uzwil 450 681 141 938 141 938 Vilters-Wangs 58 865 45 306 10 274 Waldkirch 118 894 43 194 43 194 Walenstadt 169 849 62 415 62 415 Wartau 249 189 80 157 41 362 Wattwil 356 683 151 865 66 835 Weesen 49 093 18 059 18 059 Widnau 199 165 76 989 66 063 Wil 895 779 355 900 299 540 Wildhaus-Alt St. Johann 33 272 10 138 10 138 Wittenbach 306 426 112 262 80 014 Zuzwil 113 776 41 715 41 715 Thal (Marienburg) 91 630 Total 15 508 367 6 000 000 4 200 861

So ging es auch anderen Gemeinden. Insgesamt zahlten sie knapp 350000 Franken aus dem eigenen Budget drauf. Die Erhöhung der Pauschale dürfte die Situation entschärfen. Tübachs Kostendach liegt dieses Jahr bei 60494 Franken. Das Geld werde für dieselben Massnahmen eingesetzt wie bisher, sagt Götte und fügt hinzu, dass die Gemeinden nicht nur mehr Geld erhielten, sondern auch mehr Aufgaben finanzieren müssten.

«Namentlich, dass die betroffenen Personen für eine Berufsausbildung vorbereitet werden und nicht einfach so schnell wie möglich einer Tätigkeit als Hilfskraft nachgehen.»

Das betont auch Patrik Müller: Bisher sei die Devise gewesen, Flüchtlinge so schnell wie möglich aus der Sozialhilfe abzulösen. «Eine nachhaltige Integration muss das Ziel sein, auch wenn die berufliche Integration dann ein oder zwei Jahre länger dauert.» Es brauche ein Umdenken.



Vier von fünf Flüchtlingen beziehen Sozialhilfe

Claudia Nef, Leiterin Kompetenzzentrum

Integration und Gleichstellung Kanton St.Gallen



Die Erhöhung der Pauschale ist Teil der Integrationsagenda Schweiz. Sie umfasst fünf Ziele. Eines ist, dass sieben Jahre nach Einreise die Hälfte aller erwachsenen Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen in den ersten Arbeitsmarkt integriert sind. «Das ist realistisch, aber ambitioniert», sagt Nef. Derzeit beziehen vier von fünf Flüchtlingen im Kanton Sozialhilfe; «deutlich zu viele». Im Dezember 2018 lag die Erwerbsquote von Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen im Kanton bei 28 Prozent – mehr als der schweizweite Durchschnitt von 25 Prozent. Nef sagt:

«Unser Ziel ist nicht so sehr, dass die Ausschöpfungsquote steigt, sondern die Erwerbsquote.»

Die Hälfte des Integrationsgeldes floss 2018 in Sprachkurse. Ein weiterer Grossteil in Qualifizierungs-, Schulungs- und Bildungsangebote, fünf Prozent in die familienergänzende Kinderbetreuung. Viele Gemeinden sagen, sie wollen dieses Jahr mehr für die Kinderbetreuung ausgeben. Damit Mütter Sprachkurse besuchen können. Und weil man mit der Integration am besten früh anfange.