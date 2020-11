Instagramprofile werden vermehrt gehackt: Kantonspolizei St.Gallen warnt vor Cyberbetrug Das Kompetenzzentrum Cybercrime der Kantonspolizei St.Gallen hat in der ersten Novemberwoche das Aufkommen eines Cyberbetrugs festgestellt. Über gehackte Instagram-Profile werden Leute angeschrieben und nach dem Versenden eines SMS-Codes Geld über die Handyrechnung abgebucht.

Betrüger versuchen sich via Instagram Zutritt zum virtuellen Portemonnaie zu verschaffen. Bild: Stockcam

(kapo/chs) Betrüger verschaffen sich Zugangsdaten zu Instagram-Profilen, dort loggen sie sich ein und schreiben Kolleginnen und Kollegen des rechtmässigen Besitzers an. «Sie verlangen die Handynummer der kontaktierten Personen und bitten um das Zurückschicken eines SMS-Codes, der gleich versendet werde», warnt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Mit diesem SMS-Code würden sich die Betrüger schliesslich als Besitzer der Handynummer verifizieren und Einkäufe via Handyrechnung der Geschädigten tätigen.

Die Kantonspolizei St.Gallen mahnt zur Vorsicht:

«Es sollen nie Verifikations-Codes an fremde Personen geschickt werden.»

Sei diese Sicherheitsbarriere überwunden, stünden dem Betrüger meistens Tür und Tor zum virtuellen Portemonnaie offen.