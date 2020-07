Innerrhoden hat seit Karfreitag keine Coronafälle mehr Die Innerrhoder Bevölkerung sei diszipliniert beim Einhalten der Schutzmassnahmen, sagt der Landammann.

Die Coronatests beim Spital Innerrhoden sind seit Wochen alle negativ. Urs Lindt / freshfocus

In fast allen Kantonen ist die Zahl der Coronafälle in den vergangenen Wochen wieder angestiegen. Nicht so in Appenzell Innerrhoden: Seit Ende April sind im Kanton keine Fälle mehr aufgetreten. In der Covid-19-Triagestelle beim Spital Appenzell würden täglich etwa sieben Tests durchgeführt, sagt Landammann Roland Inauen gegenüber SRF.

Roland Inauen, regierender Landammann von Appenzell Innerrhoden.



Christian Merz / KEYSTONE

Schon seit Karfreitag seien alle Testresultate negativ. Die Bevölkerung halte sich an die Distanzregeln, stellt Inauen fest. Die Appenzeller könnten sehr widerborstig sein. Aber wenn eine Massnahme verlangt werde, dann hielten sie sich dran. «Wenn sie einsichtig sind – da kann man sich drauf verlassen.» In den grösseren Ostschweizer Kantonen sind in den vergangenen Wochen fast täglich neue Covid-19-Fälle hinzugekommen. So meldete St.Gallen am Donnerstag vier, der Thurgau am Freitag fünf zusätzliche Fälle. (av)