In St.Gallen hat eine Gruppe von Unbekannten innerhalb von eineinhalb Stunden zwei Personen zum Teil schwer verletzt und ausgeraubt In der Nacht auf Sonntag ist es in St.Gallen innerhalb von eineinhalb Stunden zu zwei Gewalttaten gekommen. Zeugen beschreiben die Täter in beiden Fällen als «mehrere dunkelhäutige Männer». Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Die beiden Tatorte, die Davidstrasse und die Oberstrasse, liegen in unmittelbarer Nähe zueinander. Kapo SG

(kapo/tn) Kurz nach Mitternacht erhielt die Kantonspolizei St.Gallen die Meldung, dass an der Davidstrasse ein Mann von mehreren unbekannten Personen ausgeraubt worden sei. Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei steht, habe die ebenfalls mit mehreren Patrouillen ausgerückte Stadtpolizei St.Gallen einen 18-jährigen Mann vorgefunden, welcher Schnittverletzungen aufwies.

Das Opfer habe angegeben, an der Davidstrasse von mehreren dunkelhäutigen Männern angesprochen worden zu sein, heisst es weiter. Nachdem er ihrer Aufforderung nach Bargeld nicht nachgekommen sei, sei er von den Tätern mit Fäusten angegriffen und mit einem unbekannten Gegenstand verletzt worden.

«Als das Opfer am Boden lag, stahl ihm die Täterschaft das Portemonnaie und flüchtete in unbekannte Richtung. Anschliessend konnte der 18-Jährige in einem nahen Lokal um Hilfe rufen», so die Kantonspolizei.

Täter sollen wiederum mehrere dunkelhäutige Männer sein

Nur rund eineinhalb Stunden später ist an der Oberstrasse ein 26-jähriger Mann bei einem Streit schwer verletzt worden. Wie die Kantonspolizei schreibt, habe es vor einem Lokal eine Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und, wie auch schon an der Davidstrasse, mehreren dunkelhäutigen Männern gegeben. Dabei sei das Opfer zu Boden gefallen und blieb schwer verletzt liegen.

Der 26-Jährige wurde durch die Rettung erstversorgt und anschliessend ins Spital gebracht. «Ob es sich bei den beiden Fällen in der Stadt St.Gallen um dieselbe Täterschaft handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen», schreibt die Kantonspolizei weiter.

Die Kantonspolizei St.Gallen bittet Personen, welche Angaben zu den beiden Vorfällen machen können, sich unter 058-229-49-49 zu melden.