In Ebnat-Kappel wollen Fallschirmspringer einen Schweizer Rekord aufzustellen

Ein Sprung über Ebnat-Kappel ist ein Fall für geübte Springer

Am Samstag um 9 Uhr soll der erste Pilatus Porter mit zehn Fallschirmspringern auf der Graspiste in Ebnat-Kappel abheben. Damit das gelingt, legten sich rund ein Dutzend Personen am Freitag mächtig ins Zeug. Denn einen Flugplatz zu bauen, ist aufwendig.