In diesen Ostschweizer Gebieten ist das 5G-Netz schon auf Sendung Die Telekomunternehmen Swisscom und Sunrise haben in der Ostschweiz erste 5G-Antennen in Betrieb genommen. Von einem Moratorium wollen die Kantone nichts wissen. Adrian Vögele

Ein Techniker rüstet eine Mobilfunkantenne mit 5G-Elementen aus. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Noch sind es erst ein paar Flecken auf der Landkarte: Das ultraschnelle und hochumstrittene Mobilfunknetz der fünften Generation (5G) ist in der Ostschweiz bislang nur sehr vereinzelt in Betrieb. Begonnen hat der Ausbau in den Land- und Bergregionen (siehe Karte). «Dass viele der erschlossenen Orte ausserhalb der Ballungszentren liegen, ist kein Zufall», schreibt das Telekomunternehmen Sunrise.

Man konzentriere sich zuerst auf jene Kunden, die zu Hause oder am Arbeitsplatz keinen Glasfaseranschluss hätten. So senden Sunrise-Antennen am Untersee, in Neckertal und in Flumserberg bereits das 5G-Signal. Auch die Swisscom ist ausserhalb der Städte aktiv: Über die Hirschberg-Antenne bei Appenzell und eine weitere Anlage in Urnäsch läuft das neue Netz. Weitere Standorte werden rasch hinzukommen.

Während Sunrise damit wirbt, beim 5G-Ausbau in der Schweiz die Nase vorn zu haben, verspricht Swisscom, bis Ende Jahr das ganze Land mit dem neuen Netz zu versorgen. Allein der Kanton Thurgau hat bis Ende Mai über 30 solcher Anlagen bewilligt oder zumindest als bewilligungsfähig eingestuft.

Normalbürger kennen 5G bis jetzt vor allem vom Hörensagen. Auf dem Markt gibt es erst wenige Geräte, die das neue Netz überhaupt nutzen können. Umso heftiger werden die theoretischen Diskussionen geführt. Ist 5G eine Gefahr für die Gesundheit? Das ist der zentrale Streitpunkt.

Dass in der Schweiz zehnmal strengere Strahlungsgrenzwerte gelten als im Ausland, beruhigt die Kritiker kaum. In diversen Kantonen wird über ein 5G-Moratorium diskutiert, in Genf und im Jura ist es beschlossene Sache. Die Frage beschäftigt auch Ostschweizer Politikerinnen und Politiker – in allen Kantonen ausser Innerrhoden wurde in den vergangenen Monaten ein Marschhalt zum Thema.