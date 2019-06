In der St.Galler Spitaldebatte geht's drunter und drüber Der Verwaltungsrat ergreift Sofortmassnahmen. Die Kommission macht neuerdings Druck. Die Regierung verspricht Resultate – und prüft gleichzeitig ein Darlehen für die Region Fürstenland-Toggenburg. Regula Weik

Die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg steckt in den roten Zahlen: Das Defizit 2018 von sechs Millionen ist viermal so hoch wie budgetiert. (Bild: Mareycke Frehner)

Der Aufschrei war gross, als der Spitalverwaltungsrat laut über Schliessungen von Spitälern nachzudenken begann. Das Parlament reagierte sofort und setzte eine Spezialkommission ein. Deren Ansage war unmissverständlich: Sie will bei der künftigen Spitalstrategie ein gewichtiges Wort mitreden.

Ein Jahr ist seither ins Land gezogen und männiglich fragte sich: Was macht eigentlich die Spitalkommission? Arbeitet sie emsig und bescheiden im Hintergrund? Kommt sie erst zum Einsatz, wenn im Herbst die künftige St. Galler Spitallandschaft konkrete Konturen annimmt? Einzelne Gemeinden, aufgerüttelt durch Massnahmen des Spitalverwaltungsrats, fragten sich zudem: Vertritt die Kommission auch unsere Interessen?

Kommission forderte forscheres Tempo

Vor wenigen Tagen meldete sich die Kommission zurück. Sie habe die vergangenen Monate genutzt, um sich «von der Regierung, vom Lenkungsausschuss und vom Verwaltungsrat der Spitalverbunde umfassend über den laufenden Prozess der Strategieentwicklung informieren und dokumentieren zu lassen».

Dann machte sie eines deutlich: Sie fordert eine raschere Gangart. Die Regierung soll dem Parlament noch dieses Jahr eine Vorlage zur zukünftigen St. Galler Spitalpolitik unterbreiten. Hintergrund ihrer Forderung ist die angespannte Finanzlage der Spitäler – ohne Aussicht auf Besserung.

Das Eigenkapital ist 2021 aufgebraucht

Am alarmierendsten ist die finanzielle Situation der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg; für das laufende Jahr hat sie ein Defizit von 6,7 Millionen Franken budgetiert, vergangenes Jahr hatte sie einen Verlust von gut 6 Millionen geschrieben. Im Mai trat der Spitalverwaltungsrat denn auch auf die Bremse: Ab November wird am Spital Wattwil nicht mehr operiert; der gesamte Operationsbereich wird nach Wil verlegt. So können ab 2020 jährlich 2,5 Millionen Franken eingespart werden. Dies macht deutlich: Aus eigener Kraft wird die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg kaum mehr auf die Beine kommen.

«Wie lange geht es noch, bis die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg das Eigenkapital aufgebraucht hat?», hatte FDP-Kantonsrat Walter Locher bereits im März in einem parlamentarischen Vorstoss gefragt. Nun liegt die Antwort der Regierung vor. Im Moment verfüge die Region noch über Eigenkapital; Ende 2018 seien es noch 19 Millionen Franken gewesen. Die Rechnung ist einfach: Wenn die Entwicklung in der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg ungebremst weiter geht wie in den vergangenen Monaten und Jahren, wird das Eigenkapital 2021 aufgebraucht sein und die Region in eine Überschuldung hineinlaufen.

Spricht die Regierung bald einen Notkredit?

Seit den Massnahmen des Spitalverwaltungsrats ist es ein offenes Geheimnis: Die Regierung klärt ab, ob der Kanton die Spitalregion mit einem Darlehen unterstützt, um den finanziellen Engpass zu überbrücken. Es wäre nicht die erste Hilfeleistung: Bereits Ende letzten Jahres hatte die Regierung eine