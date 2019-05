In der Ostschweiz beissen Zecken immer öfter zu

Eine FSME-Infektion zeichnet sich meist durch einen zweiphasigen Krankheitsverlauf aus. Die ersten Anzeichen zeigen sich vier Tage bis vier Wochen nach der Infektion. Der Betroffene verspürt dabei grippeartige Beschwerden wie Fieber und allgemeine Abgeschlagenheit. Bei etwa zehn Prozent der infizierten Personen kommt es zu einer zweiten Krankheitsphase. Ein Teil der Patienten bekommt eine Hirnhautentzündung, eine Infektion des Gehirns oder selten eine Entzündung des Hirn- und Rückenmarkgewebes. Gegen FSME kann mit einer Impfung vorgebeugt werden, was das BAG empfiehlt. Borreliose wird durch ein Bakterium (Borrelia) ausgelöst. Damit sind an manchen Orten in der Schweiz bis zu 50 Prozent der Zecken infiziert. Die Symptome bei Menschen reichen von grippeartigen Erkrankungen über Herzbeschwerden bis zu Sehstörungen. Viele Patienten mit Borrelioseerkrankung erinnern sich weder an einen Zeckenstich, noch trat bei ihnen eine Rötung rund um die Einstichstelle auf. Wird Borreliose früh erkannt, kann sie in den meisten Fällen mit Antibiotika behandelt werden. Gegen Borreliose kann nicht geimpft werden. (neu)