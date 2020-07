In Andwil kommt es zu zwei Kampfwahlen Zwei Männer buhlen um den frei werdenden Sitz in der Geschäftsprüfungskommission. Auch im Schulrat gibt es zwei Kandidierende für einen Sitz.

Das Dorf Andwil. Ralph Ribi (14.1.2020)

In der GPK kommt es zur Kampfwahl Andwil Im Hinblick auf die Wahlen vom 27.September stellt sich in Andwil die Frage: Wer folgt auf Werner Ledergerber in den Gemeinderat? Laut der Gemeinde ist nur ein Vorschlag für den frei werdenden Sitz eingegangen: Jener von CVP-Mann Cyrill Signer, Elektro-Projektleiter. Es kommt also nicht mehr zum Kopf-an-Kopf-Rennen wie zwischen den Bäuerinnen Irene Räss und Seline Heim im März dieses Jahrs.

Cyrill Signer will in den Andwiler Gemeinderat.



PD

Alle drei bisherigen Gemeinderäte Irene Räss (SVP), Regula Umbricht-Meier Regula, (FDP) und Markus Wick (SVP) stellen sich erneut zur Wahl, ebenso wie Gemeindepräsident Toni Thoma (SVP).

Zwei Kandidaten buhlen indes um den frei werdenden Sitz in der Geschäftsprüfungskommission: Marc Baumann, Speditionskaufmann, (FDP) und Paul Eggenschwiler, Leiter Multichannel SGKB, (parteilos). Vier Bisherige kandidieren für die GPK: Mirco Eigenmann, (SVP), Niklaus Fässler, (CVP), Kurt Keller (CVP) und Ruth Sonderegger (CVP).

Ein Polizist für die GPK der Schulbehörde

Auch in der Schulgemeinde Andwil-Arnegg kommt es zu einer Kampfwahl. Im Schulrat wird ein Sitz frei. Um ihn buhlen zwei neue Kandidaten: Die Andwilerin Lisa ­Ehrat-Züger, Kindergärtnerin und Psychomotoriktherapeutin (CVP) und der parteilose Arnegger Sven Kellenberger, Leiter Aus- und Weiterbildung.

Die drei Bisherigen heissen Mirjam Trittenbass (parteilos), Roland Stark (FDP) und Claudia Drittenbass (parteilos). Auch Schulpräsident Christoph Meier-Meier stellt sich erneut zur Verfügung. Für die GPK kandidiert neu Dionys Widmer, der stellvertretende Leiter Kommunikation bei der Stadtpolizei St. Gallen.