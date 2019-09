In 88 Stunden ans Schwarze Meer: Thurgauer Ballonfahrer holen WM- Silber Zwei Thurgauer haben fast vier Tage lang im Ballonkorb in der Luft ausgeharrt – und sich die Silbermedaille ergattert. Interview: Dinah Hauser

Gasballon-Weltmeisterschaft: Das Thurgauer Team startete in Frankreich und erreichte nach 88 Stunden und 40 Minuten das Schwarze Meer. (Bild: Sebastien Bozon/AFP)

Zum 22. Mal nahm Kurt Frieden aus Hohentannen an der Weltmeisterschaft der Gasballone, dem Gordon-Bennett-Rennen teil. Mit seinem Co-Piloten Pascal Witprächtiger fuhr er auf den zweiten Platz. In 88 Stunden legten die Thurgauer 1750 Kilometer zurück vom Start in Frankreich bis nach Rumänien.

Was ist am Gordon-Bennett- Rennen speziell?

Kurt Frieden: Alle Teilnehmer starten am selben Ort. Danach fährt man so weit wie möglich. Ich geniesse es jedes Mal, von dieser Welt abzuheben und auf die verschiedenen Länder Europas hinunterzublicken. Beim Start weiss man noch nicht genau, wo es hingeht, wo einen der Wind und die Elemente hintragen. Während der knapp vier Tage in der Luft hat man auch viel Zeit für sich selbst.

Wie kamen Sie dazu, mit Co-Pilot Pascal Witprächtiger an der Weltmeisterschaft teilzunehmen?

Wir kennen uns schon viele Jahre und haben 2008 zum ersten Mal gemeinsam am Gordon Bennet teilgenommen. Wir denken ähnlich, was sehr hilft. Denn in der Luft schläft der eine, während der andere navigiert. Einer muss also eine Entscheidung für das Team fällen. Und wenn die nicht gut war, dann schaut man halt, was man daraus macht. Nachtragend sind wir nicht. Im Gegenteil, es harmonisiert sehr gut. Zusammen haben wir schon drei Mal gewonnen. Dieses Jahr haben wir die vierte Silbermedaille ergattert und auf den dritten Platz haben wir es auch schon geschafft.

Kurt Frieden und sein Co-Pilot Pascal Witprächtiger. (Bild: PD)

Worauf kommt es beim Gordon-Bennett-Rennen an?

Das Wetter spielt eine grosse Rolle. Je nachdem, wie der Wind in verschiedenen Höhen weht, sucht man sich diejenige Route, mit der man am weitesten kommt. Zur Unterstützung haben wir daheim einen Meteorologen und zwei Strategen. Zum anderen sind da die Lufträume. Man muss aufpassen, dass man nicht in gesperrte Gebiete fährt, oder jene, die nur für Flugzeuge freigegeben sind. Man ist auch ständig mit der Flugsicherung im Kontakt und versucht, eine Freigabe zu bekommen.

Wurde Ihnen eine Freigabe verweigert?

Dieses Jahr bekamen wir keine Freigabe für Stuttgart. Glücklicherweise hatte es in den unteren Luftschichten auch Winde, die uns nach Osten trugen. Diese waren allerdings ein wenig langsamer.

Wie wichtig ist Ihre Boden-Crew?

Ohne sie wäre das Unterfangen viel schwieriger gewesen. Aus der Schweiz unterstützten uns fünf Personen. Darunter zwei Strategen, welche die Route planten, und ein Meteorologe. Sie halfen uns, die optimalen Winde zu finden oder fragten bei der Flugsicherung an, ob wir passieren dürfen. Und dann sind da noch die Verfolger, die am Boden mit uns mitfahren. Wir waren froh, dass sie bei der Landung schon vor Ort waren.

Warum?

Sie konnten die Winde in Bodennähe messen. So gelang es uns, auf das Schwarze Meer hin­auszufahren und mit dem Bodenwind, welcher in entgegengesetzter Richtung strömte, wieder an Land zu kommen. Dadurch konnten wir direkt an der Küste landen und noch ein wenig mehr Distanz zurücklegen. Eine Wasserlandung hätte kein Resultat gebracht.

Wie lebt man fast 90 Stunden in der Luft? Man kann ja nicht kurz landen und aufs WC gehen.

Die persönlichen Bedürfnisse sind einfach abgedeckt. Wir nehmen Brot für vier Tage mit, Aufschnitt und etwas zum Draufschmieren. Daneben haben wir einen Kocher für den Kaffee. Das ist schon fast wie zu Hause. Und beim WC haben wir Männer es einfach: eine Flasche fürs Flüssige und einen Kübel mit kompostierbarem Sack zum Draufsitzen. Über einem Waldstück werfen wir dann den Inhalt als Ballast wieder ab.